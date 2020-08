Apple Pay ohne Kreditkarte: Nutzung per Girocard ab sofort möglich

Wie schon vor einigen Tagen vermutet , haben die Sparkassen heute Morgen den Startschuss für die Nutzung der Girocard in Kombination mit Apple Pay gegeben.

Dank der neuen Funktion können ab sofort auch Sparkassen-Kunden ohne eine Kreditkarte von Visa oder Mastercard kontaktlos mit dem iPhone oder der Apple Watch zahlen. Ab sofort reicht dafür auch die normale Sparkassen-Karte – auch als Girocard bekannt.

Als Voraussetzungen nennt die Sparkasse einige wichtige Eckpunkte. Vor dem Hinzufügen der Sparkassen-Card müssen daher folgende Dinge vorhanden sein:

Ein Gerät, das Apple Pay unterstützt

Eine Apple-ID

Die aktuelle Sparkassen-App

Ein Sparkassen-Konto mit einer Sparkassen-Card (Debitkarte)

Eine Freischaltung für das Online-Banking (mit Nutzung des Elektronischen Postfachs und pushTAN- oder chipTAN-Verfahrens)

Apple Pay ohne Kreditkarte einrichten: So geht's

Hat man die Sparkassen-App und eines der TAN-Verfahren erfolgreich mit den eigenen Kontodaten erfolgreich eingerichtet, ist das Hinzufügen einer Girocard zu Apple Pay in die Wallet-App auf dem iPhone mit wenigen Schritten getan. So sollten die vorhandenen Karten bei der eigenen bereits in de Apple-Pay-Übersicht innerhalb der Sparkassen-App angezeigt werden und mit einem Hinweis „Zu Apple Wallet hinzufügen“ versehen sein.

Ein Tipp auf diese Schaltfläche beginnt den Aktivierungsprozess und springt beispielsweise direkt in die pushTAN-App, wo automatisch eine TAN für die Aktivierung erzeugt wurde. Nach einigen Sekunden erscheint in der App die Möglichkeit zur Freigabe des Auftrags.

Im nächsten Schritt, nach dem automatischen Rücksprung in die Sparkassen-App, kann dann ausgewählt werden, welchem Gerät die Karte hinzugefügt werden soll – beispielsweise iPhone oder Apple Watch. Es müssen nun noch die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden und ausgewählt werden, ob die neue Karte gegebenenfalls als Standardkarte festgelegt werden soll. Hat man neben dem iPhone auch noch eine Apple Watch, kann der beschriebene Ablauf für die Smartwatch ebenfalls wiederholt werden.

Alternativ kann man die Girocard auch direkt über Apples Wallet-App hinzufügen. Hier wird jedoch ebenfalls beispielsweise ein Sprung in die pushTAN-App fällig, um die Karte freizuschalten.