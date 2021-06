Beats Studio Buds: AirPods-Pro-Konkurrent aus eigenem Hause

In gewisser Weise macht sich Apple hier selbst Konkurrenz: Schließlich ist Beats eine Tochter des Konzerns aus Cupertino – und die Beats Studio Buds zielen direkt gegen die AirPods Pro. Im Vergleich zu den Apple-Ohrhörern dürften die Studio Buds allerdings eher eine jüngere, hippere (?) Zielgruppe ansprechen.

Mit an Bord der Beats Studio Buds sind die üblichen Funktionen. Die Ohrhörer bieten Active Noise Cancelation zur Unterdrückung der Umgebungsgeräusche; sowie einen Transparenzmodus, der bei Bedarf dann wieder jene Umgebungsgeräusche durchlässt.

AirPods made by Beats: Die kompakten Beats Studio Buds kommen mit Ladecase und drei verschieden großen Ohrpassstücken. / © Beats

Die Akkulaufzeit der Studio Buds gibt der Hersteller mit acht Stunden an, allerdings ohne aktiviertes ANC. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sind fünf Stunden drin. Das mitgelieferte Ladecase lädt die In-Ears zweimal auf und wird selbst via USB-C betankt. Eine Schnellladefunktion versorgt die Ohrhörer in fünf Minuten mit ausreichend Energie für eine Stunde Musikgenuss.

Zur Bedienung gibt es eine einzelne Taste, außerdem unterstützen die Beats Studio Buds Sprachassistenten. In Verbindung mit iOS-Geräten lässt sich beispielsweise Siri durch ein einfaches „Hey Siri“ aktivieren. Ebenfalls unterstützt werden die Suchdienste Wo ist? und Mein Gerät finden von Apple beziehungsweise Google. Die beiden In-Ears-Ohrhörer wiegen jeweils fünf Gramm und sind nach IPX4 gegen Umwelteinflüsse geschützt.

Nun der Haken: Wie heise berichtet, fehlt den In-Ears im Gegensatz zu anderen Beats-Kopfhörern offenbar der H1/W1-Chip. Ohne diesen Funkchip fehlen bestimmte Funktionen, etwa das automatische Pairing mit eigenen Apple-Geräten oder geteiltes Audio.

Die Beats Studio Buds sollen ab Sommer im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung der In-Ears beträgt 149,95 Euro. Sie sind in den Farben Schwarz, Weiß und Rot erhältlich.