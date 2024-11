Es ist Ende November und somit höchste Zeit für die alljährliche Black Week. Hier mischen auch die bekannten Discounter mit und so könnt Ihr bei Lidl gerade zahlreiche Angebote entdecken. Mit dabei ist unter anderem ein OptiGrill für 79,99 Euro oder ein Akkusauger von Bosch für 99,99 Euro. Wir haben uns die Angebote genauer angeschaut.

Das vorweihnachtliche Shopping hat begonnen. Noch bis zum 2. Dezember lässt sich bei Lidl einiges sparen. Denn der Discounter senkt bei vielen Markenprodukten während der Black Week den Preis. Aber auch ein Blick auf das ein oder andere Angebot von Lidls Eigenmarken lohnt sich. So ist etwa Werkzeug oder ein Saugroboter richtig günstig zu haben. Doch vor allem Küchengeräte gibt es jetzt richtig günstig.

Küchengeräte zum kleinen Preis bei Lidl: OptiGrill, Airfryer und mehr im Angebot

Starten wir mit dem Tefal OptiGrill “GC7P08”. Der ist gerade von 279,99 Euro auf nur noch 79,99 Euro reduziert und somit richtig billig. Mit dem Kontaktgrill bereitet Ihr Fleisch, Sandwiches, Grillgemüse und Co. auf den Punkt zu. Da von beiden Seiten gleichzeitig Hitze kommt, wird das Grillgut gleichmäßig und schnell gegart. Zudem ist der OptiGrill in einem matten schwarz gehalten.

Ein weiteres Küchengerät von Tefal ist ebenfalls reduziert. Und zwar die Heißluftfritteuse Easy Fry “EY1308” für 49,99 Euro*. Normalerweise kostet Euch das Gadget 170 Euro. Der praktische Küchenhelfer fasst 3,5 Liter und bietet somit ausreichend Platz. Ob knusprige Pommes, (Veggie) Chicken-Nuggets oder doch das Frühstücksei: Hiermit gart Ihr energie- und fettsparend Euer Essen. Und nach dem Kochen stellt Ihr den Frittierkorb einfach in die Spülmaschine und müsst Euch um nichts mehr kümmern.

Noch günstiger sichert Ihr Euch gerade die Jamie Oliver Kitchen Essentials Pfanne von Tefal. Mit 28 Zentimetern Durchmesser bietet sie viel Platz und ist für alle Herdarten geeignet. Statt 99,99 Euro zahlt Ihr bei Lidl jetzt nur noch 34,99 Euro für die Pfanne*.

Balkonkraftwerk, Lego und ein Saugroboter: Weitere Top-Deals bei Lidl

Aber auch ein Balkonkraftwerk (Vergleich) könnt Ihr Euch gerade schnappen. Hier zahlt Ihr für das Set mit EcoFlow-Wechselrichter nur noch 299 Euro* statt 600 Euro und spart somit knapp 50 Prozent gegenüber der UVP. Hiermit produziert Ihr Euren eigenen Strom und könnt somit jährlich richtig Geld sparen. Das Balkonkraftwerk soll schnell eingerichtet sein und entspricht den aktuellen Regularien für Balkonkraftwerke bis zu 800 W.

So geht's: Balkonkraftwerk selber bauen

Ebenfalls einen Blick wert: Der Silvercrest-Saugroboter “SSR AL1” für nur noch 149 Euro*. Ursprünglich kostete er 249 Euro (UVP). Der kleine Roboter nimmt Euch einen großen Teil des Hausputzes ab und saugt bis zu 100 Minuten am Stück. Dabei findet er sich per Lasernavigation in Euren vier Wänden zurecht und bietet sogar fünf verschiedene Reinigungsmodi.

Und als Weihnachtsgeschenk für Euch selbst oder Euer Kind eignet sich das Lego-Technic-Set “42173” für 34,99 Euro*. Hier bekommt Ihr ein Set mit ganzen 801 Bauteilen, um Euch Euren eigenen Sportwagen zusammenzubauen. Eure Kinder bauen bei dem Set nicht nur eine Lenkung, ein Differential und einen V8-Motor mit beweglichen Kolben zusammen, sondern können danach auch noch damit spielen. Das Set ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet und jetzt über 30 Prozent reduziert.

