Der Black Friday eignet sich bestens, um sich neue Technik anzuschaffen. Dazu zählen natürlich auch Smartphones. Vor allem Mittelklasse-Geräte fallen hier gerne im Preis. Eines der wohl interessantesten Handys ist das Nothing Phone (2), das Ihr bei MediaMarkt gerade zum Bestpreis schießen könnt. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut.

Habt Ihr extra auf die Black Week gewartet, um Euch ein neues Smartphone ohne Handyvertrag zu bestellen? Dann solltet Ihr unbedingt bei MediaMarkt vorbeischauen. Der Elektronikfachhandel hat derzeit das Nothing Phone (2) so günstig wie nie auf Lager. Neben seinem einzigartigen Design und dem Glyph-Interface bietet es auch eine stabile Leistung im Alltag. Nun ist es erstmals für weniger als 400 Euro erhältlich.

Mittelklasse der Extraklasse – Das Nothing Phone (2) im Kurz-Check

Einen Design-Award hätte das Nothing Phone (2) auf jeden Fall verdient. Vor allem die schicke Rückseite mit dem Glyph-System ist einmalig. Diese ist nicht nur mit LEDs schön anzusehen, sondern ermöglicht visuelle Benachrichtigungen. Außerdem könnt Ihr mit der zweiten Generation von Nothings Smartphone eigene Glyphs erstellen. Dadurch könnt Ihr etwa Kontakte mit einer Lichtanimation verknüpfen und wisst direkt, wer anruft.

Das Glyph-Interface des Nothing Phone (2). / © nextpit

Doch auch ansonsten konnte das Nothing Phone (2) im Test überzeugen. Spannend ist hier auch das LTPO-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Akkulaufzeit fiel ebenfalls positiv auf und kabelloses Aufladen ist auch möglich. Als Prozessor dient hier ein Snapdragon 8+ Gen 1, der mit 12 GB RAM arbeitet. Beim MediaMarkt-Angebot wird der Arbeitsspeicher mit 128 GB Flash-Speicher gepaart. Etwas enttäuschend ist hingegen die Kamera, und die aggressive thermische Drosslung des Gerätes.

Nothing Phone (2) unter 400 Euro: So gut ist der Deal im Vergleich

Schauen wir uns den nextpit-Vergleich der besten Smartphones unter 400 Euro an, fällt auf, dass Nothing mit seinem Phone (2) eine definitive Chance auf den Thron hätte. Gerade das coole Design und die Leistung in Verbindung mit dem herausragenden Display machen Geräten, wie dem Samsung Galaxy A55, definitiv Konkurrenz.

Kommen wir zum Schluss nun zum Wichtigsten: Dem Preis. MediaMarkt verlangt derzeit 399 Euro für das Smartphone. Im direkten Vergleich liegt der Elektronikfachmarkt rund 70 Euro unter dem bisherigen Bestpreis von 469 Euro. Die 128-GB-Variante gibt es in zudem nur hier zu kaufen. Dennoch ist das Angebot definitiv spannend, wenn Ihr schon immer etwas herausstechen wolltet und zudem Wert auf ein hochwertiges Smartphone, spannende Features und eine solide Leistung zum kleinen Preis legt.

Noch ein Hinweis: Ist Euch die Speichervariante zu klein, bietet Amazon das Nothing Phone (2) für 503,37 Euro* derzeit am günstigsten an. Hier lag der Bestpreis jedoch bereits knapp unter 500 Euro.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot zu diesem Preis interessant für Euch oder sind Euch 128-GB-Speicher zu klein? Lasst es uns wissen!