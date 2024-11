Welches Smartphone unter 400 Euro ist Anfang 2024 das beste? Samsung, Google und Apple bieten in dieser Preisklasse Smartphones an, die sich absolut sehen lassen können und aktuell das Beste darstellen, was Ihr 2024 unter 400 Euro kaufen könnt.

Smartphones unter 400 Euro sind im Jahr 2024 wirklich erstaunlich gut. In dieser Preisklasse gibt es Flaggschiff-Features wie 120-Hz-AMOLED-Displays, leistungsstarke SoCs wie den Tensor G3 und sogar richtig starke Kameras. Somit stellen Smartphones bis 400 Euro ebenso wie die Smartphones bis 500 Euro sowas wie die goldene Mitte dar und bieten nahezu alles, was Ihr braucht, um ordentliche Fotos zu machen, Handyspiele zu zocken oder auch Inhalte komfortabel zu konsumieren.

Die besten Smartphones bis 400 Euro im Test und Vergleich

Die besten Smartphones bis 400 Euro

Das beste Handy unter 400 Euro: Google Pixel 8a

Das Pixel 8a besticht durch seine hervorragende Kameraausstattung. / © nextpit

Das Google Pixel 8a im Überblick 6,1" OLED-Display mit 120 Hz

Google Tensor G3

Sieben Jahre Software-Updates

Dual-Kamera (64 MP Hauptkamera, 13 MP Ultraweitwinkel)

Langsames Laden mit 18 W

2024 schnappt sich das Google Pixel 8a die Krone in unserer Bestenliste der Sub-400-Euro-Klasse. Für unser Empfinden ist das Modell einfach der perfekte Allrounder. Für einen Bruchteil des Preises, den Ihr für Flaggschiff-Smartphones hinblättert, bekommt Ihr seeehr langen Software-Support, großartige Kameras und einen Prozessor, den Google auch in seine neuen Spitzenmodelle der Pixel-8-Serie packt.

Die Kamera sticht unserer Meinung nach heraus und liefert richtig gute Ergebnisse. Dabei profitiert Ihr nicht nur von der guten Technik, sondern auch davon, dass Google erwartungsgemäß auch über die Software viel aus den Kamerasensoren herausholt. Apropos Software: Klar, natürlich bekommt Ihr auch feine KI-Features wie Circle to Search oder Gemini Live geboten.

Zusammenfassung Kaufen Google Pixel 8a Pro Sieben Jahre Sicherheits- und Funktionsupdates

Ausgezeichnete Pixel-Kamera

Gute Leistung im Alltag

Ausreichend lange Akkulaufzeit

Helles und schnelles 120-Hz-Display

Einige KI-Funktionen, die tatsächlich nützlich sind Contra Langsame Ladezeiten und kein Ladegerät enthalten Zum Testbericht Google Pixel 8a

Die beste Alternative bis 400 Euro: Samsung Galaxy A55

Das Samsung Galaxy A55 ist ein großartiger Allrounder. / © nextpit

Das Samsung Galaxy A55 im Überblick 6,6" AMOLED-Display mit 120 Hz

Samsung Exynos 1480

4 Jahre Android-Updates, 5 Jahre Sicherheits-Patches

Vielseitige Kamera (50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Makro)

5.000-mAh-Akku lädt mit 25 W

Dem Preisverfall verdankt Ihr es, dass Ihr das Galaxy A55 jetzt bereits für unter 400 Euro bekommt. Die gewohnt gute Materialwahl und Verarbeitung in Samsungs Mittelklasse erfährt durch den Metallrahmen eine zusätzliche Aufwertung. Das Gerät ist also allein schon eine Empfehlung, weil Ihr das gewohnte Samsung-Design erhaltet, aber natürlich hat das Galaxy A55 noch viel mehr auf der Pfanne.

So gibt es – ebenfalls Samsung-typisch – ein sehr gelungenes Display, die Performance dürfte für die meisten von Euch dicke reichen und auch der Software-Support überzeugt, wenngleich vier große Android-Updates nicht mehr zum Branchen-Primus reichen. Ein prächtiger Allrounder, bei dem Ihr für unter 400 Euro nahezu bedenkenlos zuschlagen könnt.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy A55 Pro Tolles AMOLED-Display

Gute Leistung bei Apps und Spielen

Die beste Update-Politik in der Kategorie Contra Einiges an Bloatware

Langsames Aufladen

Keine Kopfhörerbuchse Zum Testbericht Samsung Galaxy A55

Die beste Handy-Kamera bis 400 Euro: Google Pixel 7

Das Dual-Kamera-Modul des Google Pixel 7 mit dem Hauptobjektiv kann einen 2-fachen optischen Zoom "simulieren" und bis zu 8-fach digital zoomen. / © nextpit

Das Google Pixel 7 im Überblick 6,3" OLED-Display mit 90 Hz

Google Tensor G2

3 Jahre Software- & 5 Jahre Sicherheits-Updates

Dual-Kamera (50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel)

In einigen Punkten ist das Pixel 7 nicht ganz so frisch wie das Google Pixel 8a. Aber gar keinen Zweifel gibt es an der Qualität der starken Dual-Cam. Aber auch die Frontkamera mit 10,8 MP enttäuscht nicht. Auch nachts und da auch im Automatik-Modus liefert das Kamera-System sehr solide ab, lediglich der Zoom enttäuscht da ein wenig.

Aber Euch gelingen mit allen Sensoren 4K-Videos mit 60 fps und starke Porträtfotos. Auch hier gilt wieder, dass Ihr von den starken Software-Features profitiert, die auch die Kamera-Performance verbessern. Aber auch jenseits der Kamera-Skills habt Ihr Spaß mit der Kiste dank realistischen Farben auf dem Display, tollem Design und der guten Akkulaufzeit. Hätte das Panel Bilder aber mit 120 Hz wiederholen dürfen statt mit 90 Hz? Logisch, aber kein Grund, sich gegen das Pixel 7 zu entscheiden.

Schaut Euch unseren Vergleich zwischen dem Google Pixel 7, Pixel 7a und Pixel 7 Pro an.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Google Pixel 7 Pro Gut kalibrierter "Full HD+ 90 Hz OLED"-Bildschirm

Premium-Design (Gorilla Glass Victus, Aluminiumrahmen, IP68)

Effektives Dual-Kamera-Modul

Android 13 mit vielen exklusiven Funktionen

Hervorragende Akkulaufzeit

Wettbewerbsfähiger Preis Contra Keine 120 Hz fürs Display

Aufladen per Kabel mit 20 W zu langsam

Design der Rückseite weniger schön als im letzten Jahr

Kein nennenswerter Leistungszuwachs zwischen Tensor G1 und G2 Zum Testbericht Google Pixel 7 Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Das beste Apple-Handy bis 400 Euro: Apple iPhone SE (2022)

Der Formfaktor des iPhone SE wirkt natürlich miteinander ein wenig altbacken. / © nextpit

Das Apple iPhone SE (2022) im Überblick Exotische Display-Größe von 4,7" mit 60 Hz Bildwiederholrate.

Apple A15 Bionic + 4 GB RAM

Single-Cam mit 12 MP + 7 MP Selfie-Knipse

Gute Verarbeitung und IP67-Zertifizierung

Das iPhone SE (2022) ist etwas aus der Zeit gefallen. Nicht nur, weil es mehr als zwei Jahre auf dem Buckel hat, sondern beim Verkaufsstart auch schon nicht durch innovatives Design bestach. Ihr bekommt also ein mäßiges, 4,7 Zoll großes LC-Display mit geringer Auflösung, geringer Bildwiederholrate und fetten Rändern. Auch die Kamera ist deutlich limitierter als in neueren und vor allem teureren iPhones.

Aber wir empfehlen Apple-Fans das Gerät an dieser Stelle dennoch. Weil es a) schlicht die einzige so günstige iPhone-Gelegenheit ist, die Euch unterhalb von 400 Euro zuschlagen lässt, und sowohl die Performance des A15 als auch die Kamera-Performance des 12-MP-Sensors auch 2024 immer noch überzeugen.

Soll es also zwingend ein iPhone sein, obwohl der Geldbeutel nicht so prall gefüllt ist, führt am Apple iPhone SE der dritten Generation kein Weg vorbei. Aber nicht vergessen: Zumindest Gerüchten zufolge taucht im neuen Jahr bereits ein neues SE-Modell am Horizont auf.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Apple iPhone SE (2022) Pro Wahnsinniges Leistungsniveau

Hochwertige Verarbeitung

Überraschend gut bei Foto und Video

Solide Akkulaufzeit bis zum Nachtsurfen Contra Display schlichtweg veraltet

Insgesamt zu wenig Kamerafunktionen

Geringer Speicher im Basis-Modell, dazu nicht erweiterbar

Teurer als Vorgänger zur Markteinführung Zum Testbericht Apple iPhone SE (2022) Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Kaufberatung: So findet Ihr 2024 das beste Smartphone bis 400 Euro

Bevor Ihr Euch für ein Smartphone entscheidet, solltet Ihr wissen, was Ihr sucht und welche Zugeständnisse Ihr in dieser Preisklasse machen müsst. nextpit zeigt Euch daher die wichtigsten Punkte, die Ihr beachten solltet, um die bestmögliche Wahl für Eure Bedürfnisse zu treffen.

Display: Der Bildschirm ist eine der Komponenten, die sich bei Smartphones unter 400 Euro am stärksten verändert hat. Ihr findet mit Leichtigkeit Modelle mit einem AMOLED-Bildschirm und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Es gibt sogar immer mehr Smartphones mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz in dieser Preisklasse. In dieser Hinsicht stehen die Mittelklasse-Smartphones den Flaggschiffen in nicht mehr viel nach.

Der Bildschirm ist eine der Komponenten, die sich bei Smartphones unter 400 Euro am stärksten verändert hat. Ihr findet mit Leichtigkeit Modelle mit einem AMOLED-Bildschirm und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Es gibt sogar immer mehr Smartphones mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz in dieser Preisklasse. In dieser Hinsicht stehen die Mittelklasse-Smartphones den Flaggschiffen in nicht mehr viel nach. Leistung: Man findet spielend leistungsfähige SoCs in einem Android-Smartphone unter 400 Euro. Der Tensor performt beispielsweise durchaus auf dem Niveau der letztjährigen Flaggschiffe. Mit einem Android-Smartphone, das weniger als 400 Euro kostet, ist Gaming ohne große grafische Zugeständnisse möglich. Eure Spiele werden nicht immer mit konstanten 60 FPS laufen. Aber bei der überwiegenden Mehrheit der Titel im Google Play Store wird es Euch nicht an Leistung fehlen.

Man findet spielend leistungsfähige SoCs in einem Android-Smartphone unter 400 Euro. Der Tensor performt beispielsweise durchaus auf dem Niveau der letztjährigen Flaggschiffe. Mit einem Android-Smartphone, das weniger als 400 Euro kostet, ist Gaming ohne große grafische Zugeständnisse möglich. Eure Spiele werden nicht immer mit konstanten 60 FPS laufen. Aber bei der überwiegenden Mehrheit der Titel im Google Play Store wird es Euch nicht an Leistung fehlen. Kamera: 2024 ist es möglich, mit einem Smartphone für unter 400 Euro gute Fotos zu machen. So kombiniert zum Beispiel Google beim Pixel 8a starke Sensoren mit "State of the Art"-Kamera-Software inklusive praktischer KI-Features. Erwartet bei einem Modell für unter 400 Euro nicht unbedingt eine Telekamera, aber für die meisten Eurer Fotozwecke (Selfies, 2-fach-Zoom, Porträt) gibt es in dieser Preisklasse reichlich Auswahl.

Diese Zugeständnisse müsst Ihr bei einem Smartphone bis 400 Euro machen

Natürlich ist man mit einem Preis von unter 400 Euro immer noch im mittleren Preissegment und kann nicht alles haben. Was den Bildschirm betrifft, so ist die Helligkeit noch verbesserungswürdig, und LTPO-Bildschirme mit variabler Bildwiederholrate bleiben den Flaggschiffen vorbehalten. Ihr müsst bei den Kameras auf ein Teleobjektiv verzichten und Euch manchmal sogar mit einem Ultraweitwinkelobjektiv begnügen, das kaum nutzbar ist.

Noch zu teuer? Dann wert einen Blick auf die besten Smartphones bis 300 Euro

Das Design hat sich zwar weiterentwickelt, aber die Qualität der Materialien und manchmal auch der Verarbeitung bleibt ein Punkt, bei dem man Abstriche machen muss. Auch kabelloses Laden findet sich leider immer noch eher selten in dieser Preisklasse.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl? Welche Modelle haben wir Eurer Meinung nach übersehen und sollten sie in unsere Bestenliste aufnehmen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!

Bitte beachtet, dass wir diesen Artikel im November 2024 komplett überarbeitet haben.