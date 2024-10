Das iPhone SE 2022 (zum Test) hat bereits ein paar Jahre auf dem Buckel und schon vor dem Launch der iPhone-16-Serie gab es Gerüchte, dass Apple 2025 einen Nachfolger ins Rennen schickt. Auch Bloomberg haut jetzt in diese Kerbe und hat dazu ein paar spannende Infos zum verbauten Chip und zum Design kommuniziert.

iPhone SE 2025: Das einzige "iPhone 14" mit Apple Intelligence?

Liegen die Quellen richtig, auf die sich Bloomberg bezieht, dürfen wir das neue Modell im März oder April 2025 erwarten. Zeit genug für Apple, bis dahin Apple Intelligence ans Rollen zu bringen. Das ist deshalb spannend für das neue SE-Modell, weil der A18-Chip seinen Weg in dieses Gerät finden soll.

Das bedeutet, dass wir nicht nur bärenstarke Leistung, sondern auch ein Apple-Intelligence-taugliches iPhone SE erhalten. Damit wäre es der günstigste Einstieg in Apples KI-Welt. Gleichzeitig würde sich die SE-Reihe auch vom altbackenen Design des Vorgängers verabschieden. Erwartet wird ein Look, der sich am in diesem Beitrag abgebildeten iPhone 14 (Test) orientiert.

Eine Notch und kein Home-Button mehr – so dürfte das neue iPhone SE aussehen. / © NextPit

Sagt also Goodbye zu den fetten Rändern ober- und unterhalb des Displays, verabschiedet Euch vom Home-Button – und begrüßt die Notch. Ja, das iPhone SE 4 soll diese Notch erhalten und nicht etwa die Dynamic Island. Ebenfalls dürfen Apple-Fans darauf hoffen, dass auch dieses Modell als letztes verbliebenes endlich ein OLED-Display verpasst bekommt. Auch Face ID wäre dann fortan endlich auch ein SE-Feature.

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 Tarifvergleich

Auch ein neues iPad Air ist auf dem Weg

Ergänzend zu den spannenden News zum kommenden iPhone SE lässt Bloombergs Mark Gurman auch durchblicken, dass neue iPads auf dem Weg wären. So soll es ein neues iPad Air in den Größen 11 Zoll sowie 13 Zoll geben, bei denen sich die Änderungen allerdings unter der Haube abspielen und sich optisch nicht viel ändert.

Wir rechnen ja noch mit einem Apple-Hardware-Event in diesem Herbst, aber diese jüngsten Gerüchte zu den Frühlingsneuheiten aus Cupertino lassen uns jetzt schon gespannt in die Zukunft blicken – eine Zukunft, in der dann endlich auch Apple Intelligence tatsächlich auf den iPhones laufen sollte.

Was sagt Ihr denn dazu? Reicht Euch ein günstiges SE-Modell, wenn Apple Intelligence auch dort möglich sein wird? Oder interessiert Euch das Gerät hauptsächlich wegen des aufgefrischten Designs?