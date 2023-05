Casa Casi 103: Baut ausgerechnet Mark Zuckerberg den Twitter-Killer?

Wird ausgerechnet Meta einen Dienst etablieren, der Twitter den Schneid abkauft? Project 92 könnte im Juni bereits loslegen und die simple Funktionalität von Twitter mit dem Look von Instagram kombinieren. Heutiges Thema also im Podcast: Baut Mark Zuckerberg den Twitter-Killer?

Next Pit TV

Wenn Palle und Casi über Mark Zuckerberg reden, geht das für den Facebook-Erfinder und Meta-Boss zumeist nicht gut aus. Wenn es allerdings darum geht, dass er Twitter und Elon Musk eins auswischen könnte, liegen die Dinge komplett anders. Genau das bahnt sich an, wenn Meta möglicherweise schon Ende Juni einen Twitter-Klon im Instagram-Kleidchen und mit Mastodon-Duftnote veröffentlicht. Es gibt also viel zu bereden in der heutigen Folge unseres NextPit-Podcasts Casa Casi.

Heute müsst Ihr unbedingt reinhören, denn es tragen sich wunderliche Dinge zu in der Casa Casi. Facebook-Verweigerer Palle beschließt nämlich während der Aufnahme, seine Facebook-Abwesenheit zu beenden und in der Tat findet Ihr ihn bereits dort wieder mit aktivem Profil vor. Ja, Palle spielt jetzt ganz klar im Team Zuckerberg ;)

Casa Casi 103: Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag, oder bei Substack und verratet uns Eure Meinung. Ihr könnt Euch aber auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback: