Casa Casi 26: Facebook zerschlagen!

Es war eine ganz wilde Woche für Facebook und Mark Zuckerberg. Kein Wunder also, dass Fabi und Casi viel zu besprechen hatten zum Thema und sich in einer Sache komplett einig sind: Facebook muss zerschlagen werden!

Mark, wir müssen reden! Mit Mark ist natürlich Mark Zuckerberg gemeint und ja: Natürlich redet er nicht mit Fabi und mir, also haben wir über ihn geredet. Logischerweise mussten wir das im NextPit-Podcast "Casa Casi" noch einmal aufgreifen, was da unter der Woche mit Facebook los war. Da war die massive Downtime am Montagabend, die neben Facebook auch Instagram und WhatsApp betraf.

Nicht alle waren verärgert, gelangweilt oder gar geschockt: Auf Signal konnte ich fröhlich weiterchatten, Telegram freute sich allein an diesem einen Tag über 70 Millionen neue Nutzer:innen und auch Twitter war ziemlich happy.

Facebook ist einfach zu mächtig!

Auch, wenn es verrückt klingt, aber eine Downtime, in der das Unternehmen Facebook allein vermutete 60 Millionen US-Dollar Umsatzeinbußen erlitt, war nicht Mark Zuckerbergs größtes Problem der Woche! Das heißt nämlich Frances Haugen, ist ehemalige Facebook-Managerin, saß vor dem US-Senat, antwortete bereitwillig Fragen zum Social-Network des Grauens und sorgte dafür, dass Facebook Milliarden Dollar an Wert verlor.

Falls Ihr noch nicht ganz im Thema seid: Sie ist die Whistleblowerin, die vor Wochen dem Wall Street Journal Tausende interne Memos, Mails usw. zukommen ließ, die sie sich an Land zog, bevor sie Facebook verließ. Unter dem Namen Facebook Files veröffentlichte das WSJ viele Informationen über Facebook, die Mark Zuckerberg allesamt nicht so gefallen dürften.

Facebook down, eine Whistleblowerin vorm US-Senat und Milliarden Dollar Verlust – sicher nicht Zuckerbergs beste Woche! / © NBC News

Dass es für Kids nicht so richtig super ist, wenn sie von untergewichtigen Models auf Instagram erzählt bekommen, dass sie nur was wert sind, wenn sie auch so aussehen, ist nichts Neues. Auch nicht, dass man auf Facebook mehr Interaktion bei kontroversen Beiträgen erwarten darf. Was polarisiert, wird heftiger diskutiert und darauf stürzen sich dann alle – ist klar.

Der Punkt ist jetzt aber, dass wir aufgrund der "Facebook Files" wissen, dass Facebook selbst nicht so unwissend und überrascht ist, wie es gerne tut. Mark "Wir werden uns bessern" Zuckerberg findet aus dem Kostüm des Unschuldslamms ja schon langsam nicht mehr raus. Nun ist verbrieft, dass Facebook selbst Studien betreibt und daraus verlässliche Informationen erhalten hat, dass Kinder/Jugendliche durch Instagram mehr leiden als ohne. Essstörungen, Depressionen – alles Folgen dieses Instagram-Konsums und des Starrens auf die schönen fancy, shiny Lives der anderen Nutzer:innen.

Ähnliches bei Facebook selbst: Die Studien belegen, dass Hass und Wut dafür sorgen, dass Menschen länger auf der Seite verharren. Die Leaks der Frances Haugen wiederum belegen, dass Facebook das billigend in Kauf nimmt! Wenn Menschen in Myanmar sterben, aus Russland lancierte Fake-News in Deutschland millionenfach geteilt werden dürfen und Prominente (Stichwort: Cross Check) bei Fake-News und Postings, die die Gemeinschaftsregeln verletzen, Extrawürste von Facebook gebraten bekommen, ist da auch die allerletzte rote Linie übertreten.

Wollt Ihr in den Abgrund dieses 3-Milliarden-Menschen-Molochs Facebook blicken, werft am besten einen Blick auf das hier verlinkte Video, in welchem sich Frances Haugen ausführlich äußert: