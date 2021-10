Top 5 Apps der Woche: Handy mit dem Gesicht steuern und Telefonieren 2.0!

Das Wochenende steht an und eventuell habt Ihr schon geplant, Euch mit dem Handy im Bett oder auf dem Sofa zu verkriechen. Sucht Ihr dafür nach neuen Apps und Mobile Games, seid Ihr hier am richtigen Ort! Denn nachdem wir Euch gestern kostenlose Apps zum Download präsentiert haben, gibt's heute die Top 5 Apps der Woche..

Jetzt sollen aber natürlich die Apps im Vordergrund stehen. Also: Von Mobile Games bis hin zu Produktivitäts-Apps – hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps der auf NextPit.

Rogervoice

Rogervoice ist eine App für Barrierefreiheit, die es für Android und iOS gibt. Sie wurde in Frankreich für Menschen mit Hörbehinderungen entwickelt. Mit der App könnt Ihr Eure Telefongespräche in Echtzeit transkribieren. Wenn Euer Gesprächspartner spricht, werden seine Worte in Echtzeit schriftlich festgehalten. Ihr könnt dann schriftlich antworten und eine Computerstimme gibt Eure Nachricht auf der Gegenseite aus.

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich, es gibt eine Reihe von Einstellungen, um die Größe des Textes anzupassen. Die Person, mit der Ihr sprecht wird zudem benachrichtigt, wenn Ihr Eure Antwort eingebt und es gibt die Möglichkeit, vordefinierte Antworten zu erstellen.

Die Anwendung ist kostenlos, aber es handelt sich nur um eine kostenlose Testversion. Im Grunde genommen gibt's 30 Minuten Gesprächszeit umsonst. Wenn die 30 Minuten abgelaufen sind, müsst Ihr zwischen einem 1-Stunden-Paket für 5,99 € pro Monat oder einem unbegrenzten Paket für 29,99 € pro Monat wählen. Das ist zwar recht teuer, funktioniert aber sowohl ins Fest- und Mobilfunknetz als auch international in über 120 Sprachen.

Preis: 5,99 € oder 29,99 € pro Monat / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja / Konto: nicht erforderlich

Wollt Ihr mehr von Rogervoice sehen, schaut Euch das Video oben im Artikel an. / © NextPit

Rogervoice aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunterladen

Kikico

Als nächstes kommt eine etwas alberne, aber lustige Anwendung: Kikico. Kikico, oder "Who goes first?" (ich habe Euch gewarnt, dass es ein bisschen albern wird), wurde entwickelt, um Euech dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Wer geht an die Tür, wenn die Pizza da ist? Und wer springt zuerst von der Klippe, wenn Ihr im Urlaub seid? Das Spiel lässt sich aber auch für Gesellschaftsspiele nutzen.

Ihr bereitet zum Beispiel ein Brettspiel vor. Anstatt zu würfeln, um zu entscheiden, wer zuerst an der Reihe ist, überlässt man dies der App. Der Clou ist, dass die Entscheidung auf Umwegen getroffen wird. Um herauszufinden, wer zuerst dran ist, fragt die App zum Beispiel "die Person, die am besten singt" oder "die letzte Person, die ein Schloss besucht hat" oder "die größte Person".

Die App ist nicht unbedingt essenziell, aber sie macht Spaß und ist kostenlos, ohne Werbung oder In-App-Käufe. Dazu ist sie für Android und iOS erhältlich.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: nicht erforderlich

Die Anwendung passt sich an die Sprache Eures Betriebssystems an und ist auch auf Deutsch verfügbar. / © NextPit

Kikico aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen

Project Activate

Project Activate ist eine App aus dem Hause Google, und auch hier ist das Thema Barrierefreiheit. Im Grunde genommen geht es darum, Sprachnachrichten oder Töne mit Eurem Telefon zu starten, indem Ihr Gesichtsgesten vor der Kamera ausführt.

Laut Google ist die Anwendung für Menschen gedacht, die stumm sind oder aus medizinischen Gründen technische Produkte nicht mit den Händen bedienen können. Ihr könnt Audionachrichten wie "Sag Danke" oder "Schrei vor Freude" mit Eurem Gesicht senden, indem Ihr lächelt oder Euren Mund vor der Selfie-Kamera Eures Smartphones öffnet.

Insgesamt unterstützt die App sechs Arten von Gesichtsgesten und nur zwei Sprachen: Englisch und Spanisch. Ihr könnt aber Eure eigenen Nachrichten erstellen und sogar eine Gesichtsgeste einer Aktion auf dem Telefon zuordnen. Beispielsweise um einen Anruf zu tätigen oder eine Textnachricht zu senden. Project Activate ist in Europa noch nicht verfügbar. Und Ihr könnt sie nicht über den Play Store installieren. Aber die APK, die ich auf meinem Telefon installiert habe, funktioniert ziemlich gut.