Dirigera-Hub als Matter-Bridge: Ikea startet Betatest

Bereits im Mai 2022, als Ikea den Dirigera-Hub vorstellte, stellte das schwedische Möbelhaus eine Matter-Integration in Aussicht. Das Matter-Update sollte somit eigentlich im Juni 2023 erscheinen, allerdings gab es seit diesem Zeitpunkt keine weiteren Infos mehr dazu. Laut The Verge hat der Konzern nun eine interne geschlossene Beta gestartet, um das geplante Matter-Update fehlerfrei an die Kunden auszuliefern.

Matter für Smart-Home-Produkte von Ikea

Der Betatest ermöglicht die Nutzung von Matter-Protokollen, um Beleuchtungsprodukte zu steuern. Welche Geräte hier explizit gemeint sind, ist jedoch unklar. Ob nur Lichter, oder auch erweiterte Produkte, wie smarte Steckdosen oder Fernbedienungen, über Matter steuerbar sind, erwähnt das Unternehmen nicht.

Zusätzlich bleibt offen, wie Ihr an der Beta teilnehmen könnt. Eine der Voraussetzungen dürfte es jedoch sein, den 60 Euro teuren Smart-Hub zu besitzen. Darüber hinaus wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie lange die Beta laufen soll. Seit November 23 ist allerdings klar, dass Ihr den Dirigera-Hub nicht als Matter-Controller nutzen könnt. Es handelt sich hierbei nur um eine Matter-Bridge, wodurch Ihr einen smarten Lautsprecher von Amazon, Apple oder Google benötigt.

Neben Matter-Protokollen soll der Hub in Zukunft auch die Netzwerktechnik Thread unterstützen. Dieser baut ein Mesh-Netzwerk auf, wodurch jedes kompatible Gerät Euer Smart-Home-Netzwerk erweitert. Wenn ein Fensterkontakt beispielsweise nicht in direkter Reichweite Eurer Alarmanlage ist, dann kann dieser auch über eine Matter-Glühbirne mit dem Sicherheitssystem kommunizieren. Eine Nutzung als Thread-Router ist jedoch fraglich.

Wann kommt das Matter-Update für Ikea-Produkte?

Wer hätte es gedacht: Auch hierzu äußert sich Ikea nicht. Da wir leider nicht wissen, wie lange der Betatest dauert, kann es sich um einen Zeitraum zwischen vier Wochen oder zwei Jahren handeln. Da der Dirigera-Hub allerdings bereits HomeKit, Alexa und Google Home unterstützt, dürfte den meisten der Unterschied mit der Matter-Integration kaum auffallen.

Matter hingegen breitet sich immer weiter in der Smart-Home-Welt aus. Zahlreiche Geräte, wie Signify-Lampen (Philips Hue), Samsung Smart-TVs, einige Aqara-Produkte oder die AVM Fritz!Box sind bereits kompatibel. Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Ihr Eure Ikea-Geräte auch mit dem neuen Smart-Home-Standard nutzen könnt.

Habt Ihr Smart-Home-Produkte von Ikea im Einsatz? Wie ist Eure Erfahrung mit den Geräten? Lasst es uns wissen!