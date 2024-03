Dyson V15 Detect zum Bestpreis: Lohnt sich der Akku-Sauger zu dem Preis?

Möchtet Ihr Euer Zuhause ordentlich saugen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Saugroboter (zur Bestenliste) zählen hier zu den einfachsten Varianten, kosten Euch allerdings auch gut und gerne über 1.000 Euro, wenn Ihr eine entsprechende Leistung möchtet. Bei Akku-Staubsaugern müsst Ihr zwar noch selbst Hand anlegen, allerdings könnt Ihr somit auch einige Euro sparen. Bekanntester Hersteller ist hier Dyson und den V15 Detect Fluffy gibt es jetzt bei CoolBlue zum bisherigen Bestpreis von 499 Euro.

Der Dyson saugt mit bis zu 240 Airwatt und kann somit auch Haare, vor allem die Eurer Vierbeiner, problemlos aufsaugen. Der Akku-Sauger wiegt 2,7 kg und ist somit nicht zwingend zum Muskelaufbau geeignet. Die Bürstenwalze ist recht weich und eignet sich daher perfekt für Harte Böden. Der Akku hält laut Hersteller bis zu 60 Minuten und dank piezoelektrischem Sensor wisst Ihr immer, wie viel Staub und Schmutz Ihr aufsaugt.

Der Sensor misst zudem ständig die Umgebung und passt die Saugkraft entsprechend dem aktuellen Schmutz an. Außerdem sendet er die entsprechenden Informationen direkt an das LC-Display. An der Bodendüse ist darüber hinaus ein LED-Licht angebracht, mit dem Ihr auch an dunklen Stellen erkennen könnt, ob Ihr etwas übersehen habt. Nachteilig ist allerdings, dass die Bürste sich nicht so gut für Teppiche eignet. Dafür gibt es jedoch zahlreiches Zubehör im Lieferumfang, das sogar eine Matratzendüse beinhaltet.

Lohnt sich das Angebot zum Dyson V15 Detect Fluffy?

Mit dem Angebot von CoolBlue erhaltet Ihr denselben Preis, wie schon am Black Friday 2023. Bisher gab es den Dyson auch nicht günstiger und die 499 Euro markieren den bisherigen Bestpreis. Der nächstbeste Preis im Netz liegt derzeit bei 599 Euro. Ist Euch das dennoch zu viel, habt Ihr noch wenige Stunden die Möglichkeit bei Amazon eine spannende Dyson-Alternativ günstiger zu bekommen.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten Dyson-Akku-Staubsauger zum Bestpreis, seid Ihr mit diesem Deal gut beraten. Allerdings müsst Ihr für Euch selbst entscheiden, ob Ihr 500 Euro für das Gerät ausgeben möchtet. Denn zu diesem Preis gibt es auch spannende Alternativen, wie den Roborock Q8+ für 479 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dyson interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Saugrobotern? Lasst es uns wissen!