Letzte Chance: Die besten Amazon-Deals zu Ostern!

Die Oster-Angebote von Amazon sind bald vorbei. Heute Nacht endet das Deal-Event und somit sind nun die letzten Stunden angebrochen, in denen Ihr noch richtig gute Schnäppchen ergattern könnt. Was sich hier wirklich lohnt, wie viel Ihr sparen könnt und was es mit dem "Prime Day Light" auf sich hat, verrät Euch unsere Übersicht.

Wann beginnt die Oster-Aktion von Amazon?

Der nächste Prime Day findet erst im Sommer 2024 statt. Damit Ihr jedoch jetzt schon in den Genuss zahlreicher Deals kommt, startet Amazon eine neue Oster-Aktion am 20. März 2024. Hierbei profitieren allerdings nicht nur Prime-Mitglieder, sondern auch Normalkunden des Versandriesen. Ihr erhaltet Rabatte von bis zu 40 Prozent auf einen Großteil des Amazon-Sortiments und könnt Euch zudem verschiedene Blitz-Deals sichern. Die meisten Angebote enden dann in der Nacht zum 26. März wieder, während einige Deals bis zum 05. April erhältlich sind.

Das erwartet Euch bei den Oster-Deals

Der Grund für diesen Namen dürfte relativ naheliegend sein. Ihr erhaltet, wie beim Prime Day, zahlreiche Rabatte auf einen Großteil des Produktportfolios von Amazon, allerdings müsst Ihr bei der Oster-Aktion nicht zwingend auch Prime-Kunden sein. Zusätzlich dauert die Aktion länger, dafür sind die Rabatte nicht so immens, wie beim Amazon-Spar-Fest im Sommer und Herbst.

Affiliate Angebot Amazon Oster-Angebote Spart bis zu 40 Prozent auf eine Vielzahl von Produkten

Das bedeutet allerdings nicht, dass Ihr hier keine guten Deals findet. So könnt Ihr bereits jetzt den Ring Intercom mit passendem Echo Pop für 54,99 Euro ergattern, was den bisherigen Bestpreis für das Bundle darstellt. Welche Deals uns sonst noch erwarten, bleibt allerdings erst einmal abzuwarten. Die besten Tech-Deals fassen wir Euch in diesem Artikel zusammen.

Bedenkt allerdings, dass Amazon zwar einen Rabatt von bis zu 40 Prozent ankündigt, dieser sich aber häufig auf die UVP bezieht. Dementsprechend bläht der Versandriese die tatsächliche Ersparnis auf und in der Realität spart Ihr deutlich weniger, als Ihr auf den Produktseiten seht. Ein Preisvergleich sollte also noch immer durch Portale wie idealo oder Geizhals stattfinden. Bei den Deals in diesem Artikel haben wir das jedoch bereits für Euch übernommen.

Bestellt Ihr zudem ein Produkt während des Aktionszeitraumes und der Preis fällt hier bis zum 01. April 2024, erhaltet Ihr die Differenz von Amazon zurückerstattet.

Vorteile für Prime-Mitglieder

Als Prime-Mitglied habt Ihr allerdings auch bei diesem Event wieder Vorteile gegenüber Nicht-Mitgliedern zu erwarten. Neben der schnellen und kostenlosen Lieferung sind bisher zwei weitere Bonis bekannt: Ihr erhaltet exklusiven Zugang zu den zeitlich begrenzten WOW-Angeboten und Ihr erhaltet frische Lebensmittel von Amazon Fresh bis zu 20 Prozent günstiger. Zusätzlich könnt Ihr mit dem Code "NEW15" die Versandkosten von Amazon Fresh sparen und erhaltet einen Nachlass von 15 Euro, wenn Euer Warenkorbwert 60 Euro übersteigt.

Bei den WOW-Angeboten handelt es sich um die beliebten Blitz-Angebote. Diese sind Prime-Mitgliedern vorbehalten und sind häufig stark in der Stückzahl begrenzt. Dafür erhaltet Ihr hier häufig die größten Rabatte und besten Deals. Dennoch müssen sich auch Prime-Mitglieder beeilen, da die Deals recht schnell vergriffen sein können. Habt Ihr es also auf einen bestimmten Artikel abgesehen, solltet Ihr Euch noch heute eine Wunschliste anlegen, um benachrichtigt zu werden, sobald das Produkt reduziert wurde.

Den Wunschzettel findet Ihr, wenn Ihr auf Euren Account in der Seiten-Navigation hovert und dort den entsprechenden Punkt auswählt. Nun müsst Ihr nur noch Eure gewünschten Produkte hinzufügen und schon kann es losgehen.

Noch kein Prime Mitglied? Startet jetzt Euer 30-tägiges-Prime-Probeabonnement* und profitiert von den Vorteilen zur Oster-Aktion.

Amazon Prime Music, Kindle-Unlimited & Co.: Die Amazon-Dienste im Angebot

Bisher sind noch nicht viele Deals bekannt. Allerdings geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor, dass Prime-Kunden bis zu 20 Prozent Rabatt beim Amazon-Fresh-Service erhalten. Mit dem Gutscheincode "NEW15" könnt Ihr zudem die Versandkosten sparen und bekommt einen Nachlass von 15 Euro, wenn Ihr für mehr als 60 Euro bestellt.

Affiliate Angebot Amazon Fresh Mit dem Gutschein "NEW15" einen Rabatt von 15 Euro sichern

Zusätzlich könnt Ihr Euch gerade Kindle Unlimited für zwei Monate umsonst buchen. Der reguläre Preis von 11,75 Euro pro Monat entfällt in diesem Zeitraum, wird danach jedoch wieder fällig, falls Ihr den Service weiternutzen möchtet. Als Alternative habt Ihr bei Audible die Möglichkeit einen Gratiszeitraum von 30 Tagen in Anspruch zu nehmen. Hier zahlt Ihr anschließend 9,95 Euro monatlich.

Affiliate Angebot Audible 3 Monate lang nur 2,95 Euro monatlich + 15 Euro Guthaben

Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, eine Vergünstigung bei Audibile zu erhalten. Ihr zahlt hier drei Monate lang nur 2,95 Euro monatlich und erhaltet ein 15 Euro Guthaben, um Euch E-Books zu kaufen.

Affiliate Angebot Amazon für Roman-Fans Sichert Euch gratis Testzeiträume bei Kindle und Audible

Außerdem können Film- und Serienfans derzeit 50 Prozent auf ausgewählte Filme und Serien* mit Prime Video sparen.

Amazon-Geräte besonders günstig: Jetzt bei Echo, Kindle & Co. sparen!

Wie bei jedem Amazon-Event, sind natürlich wieder allerhand Amazon-Geräte deutlich günstiger erhältlich. Den Anfang macht hier der Echo Show 8, der gerade für 74,99 Euro erhältlich ist. Der nächstbeste Preis liegt hier jedoch bereits bei 79,90 Euro im Netz, wodurch der Amazon-Deal gleichzeitig den Bestpreis darstellt.

Affiliate Angebot Amazon-Echo-Geräte Zahlreiche Echo-Lautsprecher deutlich reduziert

Auch andere Echo-Lautsprecher (zur Bestenliste), wie der Echo Studio oder der Echo Dot (4. Generation) sind gerade günstiger erhältlich. Einige Deals findet Ihr nachfolgend:

Affiliate Angebot Amazon Echo Show 8 2. Generation | 2021-Modell | 13-MP-Kamera | 8-Zoll-HD-Touchscreen

Affiliate Angebot Amazon Echo Studio

Affiliate Angebot Amazon Echo Show 5 (2023)

Doch auch weitere Geräte sind derzeit deutlich günstiger erhältlich. So spart Ihr etwa beim Fire TV Stick 4K und 4K Max gerade ordentlich Geld. Die Standardausführung gibt es jetzt für 34,99 Euro und somit 50 Prozent günstiger als die UVP vorgibt, während die Max-Variante für 44,99 Euro zu haben ist.

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Standard-Version und Max-Variante deutlich reduziert

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Cube

Die Sticks gibt es im Netz bei weiteren Händlern jedoch bereits für knapp 5 Euro mehr. Ist Euch der Aufpreis also nicht so wichtig, gibt es auch andere Händler mit spannenden Angeboten. Für Bücher-Fans gibt es, neben dem Gratiszeitraum in Kindle Unlimited, auch die passenden E-Reader von Kindle gerade günstiger. So zahlt Ihr für den Kindle Paperwhite gerade 104,99 Euro*, statt 149,99 Euro, dem nächstbesten Preis im Netz.

Affiliate Angebot Amazon Kindle Übersicht aller Kindle-Angebote zur Oster-Aktion

Falls Ihr gerade auf der Suche nach einem Amazon Fire Tablet seid, bekommt Ihr das HD 10 aus dem Jahr 2023 gerade für 94,99 Euro*. Auch im Netz gibt es verschiedene Angebote zum selben Preis. Weitere Fire-HD-Tablets gibt's über den nachfolgenden Link.

Affiliate Angebot Amazon Fire HD-Tablets

Die besten Smartphone-Deals von Xiaomi, Samsung, Apple und anderen

Üblicherweise findet sich an Tagen wie diesen auch eine große Auswahl an verschiedenen Smartphone-Angeboten im Portfolio von Amazon. Die Oster-Deals halten einige Smartphone-Deals bereit. Allerdings handelt es sich hier nicht um Bestpreise. Eine Übersicht der aktuellen Handy-Deals findet Ihr nachfolgend:

Affiliate Angebot Smartphone-Deals bei Amazon Die besten Angebote zur Oster-Aktion

Das Angebot zum Xiaomi Poco M6 Pro ist hier jedoch besonders spannend. Denn das Mittelklasse-Smartphone kostet Euch gerade nur 189,90 Euro, statt der UVP von 229,90 Euro. Im Netz hingegen bietet Kaufland das Smartphone durch einen Drittanbieter für 189 Euro zum Bestpreis an. Der nächstbeste Preis liegt bei 197,90 Euro.

Affiliate Angebot Xiaomi Poco M6 Pro

Auch andere Smartphones sind gerade günstiger bei Amazon zu haben. Hierbei handelt es sich zwar um gute Preise, doch wer im Netz sucht, dürfte schnell auf etwas bessere Angebote treffen. Diese unterscheiden sich häufig um rund 10 Euro, wodurch die Amazon-Angebote nicht zu weit vom derzeitigen Bestpreis entfernt sind.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Tarifvergleich

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Pro

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Inkl. Google Pixel Buds Pro

Affiliate Angebot Apple AirTag

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Tarifvergleich

Ob sich diese Smartphone für Euch lohnen, müsst Ihr selbst entscheiden. So zahlt Ihr für das Google Pixel 7a im Netz etwa 371 Euro als Tiefstpreis, allerdings verlangt Amazon knapp 8 Euro mehr. Die Deals sind also nicht schlecht, aber eben auch nicht wirklich atemberaubend. Für das iPhone 15 Pro mit 128 GB habt Ihr hier ebenfalls einen spannenden Preis, Cyberport bietet das Smartphone jedoch schon für 1.049 Euro an.

Möchtet Ihr noch ein wenig mehr zu Smartphones erfahren, empfehlen wir Euch unsere Bestenlisten zum Thema:

Auch wenn es nichts direkt mit den Oster-Angeboten zu tun hat, erhaltet Ihr dennoch gerade einige Rabatte bei Ladegeräten von Ugreen bei Amazon*. So gibt es das Ugreen Nexode 100W GaN-Ladegerät derzeit für 45,78 Euro, statt der UVP von 74,99 Euro. Möglich wird dies durch einen Direktabzug und einen zusätzlichen Rabattcoupon auf der Produktseite.

Affiliate Angebot Ugreen Nexode 100W 4-port GaN Wall Charger

Hier liegt der nächstbeste Preis im Netz jedoch nicht bei den angegebenen 74,99 Euro, sondern bei 50,57 Euro. Dennoch gibt es das Ladegerät gerade nirgends günstiger als bei Amazon. Weitere Angebote rund ums Smartphone findet Ihr nachfolgend:

Günstig ins Smart-Home: Ring, Blink, Saugroboter mit satten Rabatten?

Bei den Smart-Home-Produkten von Ring und Blink könnt Ihr bereits einen Tag vor dem eigentlichen Event sparen. Hier haben sich die ersten "Frühen Oster-Angeboten" breit gemacht und so erhaltet Ihr zahlreiche Bundles mit einem dicken Rabatt. So gibt es etwa den Ring Intercom mit passendem Echo Pop für 54,99 Euro* oder die Ring Video-Türklingel für 69,99 Euro*, statt der UVP von 99,99 Euro.

Affiliate Angebot Angebote von Ring und Blink Zahlreiche Video-Türklingeln und Überwachungskameras für Innen und Außen günstiger!

Nachfolgend haben wir noch einige interessante Vorab-Deals für Euch herausgesucht. Hier seht Ihr den aktuellen Amazon-Preis, sowie den nächstbesten Preis im Netz:

Achtet hier auch darauf, dass es im Netz andere Anbieter gibt, die zu ähnlichen oder teilweise sogar günstigeren Preisen, dieselben Produkte anbieten. Ein Beispiel ist hier die Ring Flutlichtkamera Pro für 199,99 Euro*, die Ihr im Netz schon für 179,99 Euro erhaltet, wenn Ihr Euch beeilt.

Weitere Smart-Home-Deals findet Ihr in der nachfolgenden Auflistung:

Affiliate Angebot Tineco Floor One 7S Pro

Affiliate Angebot Tineco Floor One 5S Nass- und Trockensauger | iLoop-Technologie | Bis zu 450 Umdrehungen pro Minute | Walzbürste

Affiliate Angebot Blink-Bundle Set bestehend aus 1 Outdoor-Cam, 1 Video-Türklingel und Sync-Module

Affiliate Angebot EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk Set bestehend aus PowerStream-Wechselrichter, 2x Rigid Solarpanels (je 400 W) und EcoFlow Delta 2

Affiliate Angebot Dreame L20 Ultra

Affiliate Angebot Tineco Floor One S5 Combo Power KIT

Affiliate Angebot Worx Landroid Plus WR165E

Affiliate Angebot Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II

Affiliate Angebot tado Starter-Kit V3+ Starter-Kit bestehend aus zwei smarten Thermostaten und tado-Bridge

Affiliate Angebot Pawbby P1 Ultra Spart zusätzlich 15 Euro mit dem Code "P1ULTRA2OFF"

Affiliate Angebot Philips Hue Gradient Signe

Keines der Angebote bekommt Ihr derzeit günstiger. Beim Deal zum tado Starter-Kit gibt es zudem kein vergleichbares Angebot im Netz. Hier haben wir die jeweiligen Einzelpreise als Vergleich herangezogen.

Sonstige Tech-Deals für Musik-, Serien- und Gaming-Fans

In-Ear-Kopfhörer (zur Bestenliste) von Bose, JBL oder Teufel haben häufig ein ordentliches Preisschild. Auch Gaming-Peripherie von Razer oder Steelseries und Gaming-Monitore (zur Bestenliste) sind nicht gerade günstig. An Deal-Tagen wie den aktuellen Oster-Angeboten ändert sich dies jedoch und Ihr könnt auf verschiedene Tech-Geräte ordentliche Rabatte einfahren. In dieser Kategorie findet Ihr alle möglichen Deals für Musik-, Serien- und Gaming-Fans. Egal ob Kopfhörer, Smart TV oder Gaming-Maus – wir suchen Euch die besten Deals heraus.

Affiliate Angebot Google Buds A-Series

Affiliate Angebot Aktionsgutscheine Apple-Gutscheine im Wert von 100 Euro oder mehr erhalten zusätzlich 10 Euro Amazon-Guthaben mit dem Code: APPLESPRI24

Affiliate Angebot Playstation 5 Dual-Wireless-Controller mit Fifa 23 Dual-Wireless-Controller mit Fifa 23 als Download-Code

Affiliate Angebot Sony PlayStation 5

Affiliate Angebot Jabra Elite 8 Active

Affiliate Angebot AVM Fritz!Repeater 1200 AX

Das Deal-Event ähnelt dem beliebten Prime Day sehr und hat von uns lediglich den Zusatz "light" erhalten, da hier auch Nicht-Prime-Kunden ordentliche Rabatte erhalten. Das ganze Event startet am 20.03. um Punkt 0:00 Uhr. Legt also besser jetzt schon Eure Wunschliste an und legt die Amazon-App auf Euren Homescreen, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich könnt Ihr auch bei nextpit vorbeischauen, denn hier findet Ihr ebenfalls zahlreiche spannende Deals während der Event-Tage.

Wie ist es bei Euch? Seid Ihr schon gespannt auf die kommenden Angebote? Wie bereitet Ihr Euch auf solche Deal-Events vor? Oder sind sie Euch völlig egal? Lasst es uns wissen!