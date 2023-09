Fetter Energie-Rabatt: Zendure reduziert SolarFlow um bis zu 41 %!

Alle Balkonkraftwerke verbindet ein Problem: Häufig wird Strom genau dann erzeugt, wenn Ihr ihn nicht braucht und geht dann verloren. Zendure bietet mit SolarFlow ein steckfertiges Speichersystem an und Ihr könnt gerade bis zu 41 Prozent auf verschiedene Konfigurationen sparen. Um was es sich genau handelt und ob sich das lohnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Das SolarFlow-System ist wirklich spannend, denn Ihr hängt das Speichersystem wie eine Art Hub zwischen Eure PV-Panels und den Wechselrichter und könnt dann explizit einstellen, wie viel Strom in Euren Haushalt eingespeist werden soll. Anschließend arbeitet das System autonom und speichert die überschüssige Energie in einer Batterie. Für kurze Zeit zahlt bis zu 41 Prozent weniger im Zendure-Shop.

Affiliate Angebot Zendure SolarFlow SolarFlow-System mit bis zu vier Batterien und Hoymiles-Wechselrichter 40 Prozent günstiger!

Ihr erhaltet bei diesem Angebot allerdings kein steckfertiges Balkonkraftwerk. Das bedeutet, dass Ihr das SolarFlow-System an ein bereits bestehendes Balkonkraftwerk anschließt. Seid Ihr gerade dabei, Euch ein solches Kraftwerk zusammenzubauen, allerdings fehlt Euch noch der passende Wechselrichter, dann habt Ihr bei Zendure ebenfalls die Möglichkeit, Euch einen Hoymiles-HM800-Wechselrichter im Bundle zu bestellen.

Falls Ihr mehr zum SolarFlow wissen möchtet, solltet Ihr unbedingt den Test zur Zendure-Speicherlösung meines Kollegen Stefan lesen. Er hat den HUB auf Herz und Nieren für Euch geprüft und verrät Euch alle Vor- und Nachteile dazu.

Diese Angebote erwarten Euch im Zendure-Sale

Das gesamte Speichersystem ist erst seit dem April 2ß23 erhältlich und schon erhaltet Ihr einen Rabatt von 40 Prozent. Erreicht Ihr einen Mindestbestellwert von 1.800 Euro, könnt Ihr sogar noch einmal 105 Euro sparen, wenn Ihr den Coupon "ZDA105" nutzt. Ihr habt die Möglichkeit aus verschiedenen Paketen auszuwählen. Je nachdem wie viele Batterien Ihr wählt, unterscheidet sich der Preis.

SolarFlow-Übersicht Modell Preis Rabatt Zum Shop PV-Hub + 1 Batterie 1.428,00 € 839,00 € 41 % Jetzt bestellen* PV-Hub + 2 Batterien 1.848,00 € 1.343,00 € 27 % PV-Hub + 3 Batterien 2.604,00 € 1.847,00 € 29 % PV-Hub + 4 Batterien 3.024,00 € 2.351,00 € 22 %

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr Euch auch einen Hoymiles-Wechselrichter dazubestellen. So zahlt Ihr effektiv gerade einmal 185 Euro zusätzlich für den Microinverter, wenn Ihr das Bundle mit einer Batterie wählt. Dabei handelt es sich um die Variante mit einer Ausgangsleistung von 800 W. So günstig kommt Ihr normalerweise nicht an den Hoymiles. Habt Ihr also ein gutes Angebot für Solarpanels gefunden, würde sich diese Variante deutlich mehr für Euch lohnen.

SolarFlow-Hub + Hoymiles-Wechselrichter Modell Preis Rabatt Zum Shop PV-Hub + 1 Batterie + Hoymiles-Wechselrichter 1727,00 € 1.024,00 € 41 % Jetzt bestellen* PV-Hub + 2 Batterien + Hoymiles-Wechselrichter 2.148,00 € 1.528,00 € 29 % PV-Hub + 3 Batterien + Hoymiles-Wechselrichter 2.903,00 € 2.032,00 € 30 % PV-Hub + 4 Batterien + Hoymiles-Wechselrichter 3.323,00 € 2.536,00 € 24 %

Außerdem erhaltet Ihr die SolarFlow-Batterie* derzeit ebenfalls günstiger. So zahlt Ihr für die Batterie nur noch 600 Euro, statt der üblichen 900 Euro. Bedenkt zudem, dass Ihr Förderungen erhaltet, wenn Ihr Euch für den Kauf eines Balkonkraftwerks entscheidet. Allerdings solltet Ihr die Förderung unbedingt vorab beantragen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist der SolarFlow-Hub interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!