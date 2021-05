Google I/O 2021: Auf diese Highlights könnt Ihr Euch ab 19 Uhr freuen

Smartphone-Fans haben zwei Termine in ihrem Kalender rot markiert: Apples WWDC und die Google I/O. Die Entwicklerkonferenz rund um Android, Google Assistant und Co. findet heute, am 18. Mai, statt! Wir verraten Euch wie Ihr live ab 19 Uhr einschalten könnt und welche Highlights Google präsentieren wird.

Google I/O 2021: So schaltet Ihr live ab 19 Uhr ein

Im Jahr 2021 wird die Google I/O ausschließlich online und kostenlos stattfinden. Das bedeutet, dass es das traditionelle Treffen der Entwickler nicht mehr geben wird. Letztmalig war das vor der Corona-Pandemie, also im Jahr 2019 möglich. Die Google Developers Conference findet vom 18. bis 20. Mai statt und bietet Diskussionen mit Google-Experten und Informationen aus erster Hand über die neuesten Produkte des Unternehmens für Entwickler.

Die berühmte Google I/O-Keynote - oder Keynote-Rede - wird am 18. Mai um 19 Uhr stattfinden und, wie wir letztes Jahr gesehen haben, wird sie nicht live stattfinden. Google zeichnet sie vorher auf und überträgt sie dann als Stream auf YouTube. Und in dieser Präsentation werden wir alles erfahren, was wir von Google in Bezug auf Android und andere Produkte im Jahr 2021 erwarten können.