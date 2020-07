iPad Magic Keyboard im Test: Schwebt über den Dingen

Eine iPad-Hülle für 350 bis 400 Euro! Dreht Apple jetzt durch? Mein Test des Magic Keyboard an einem iPad Pro 12.9 (2020) zeigt, ob und für wen sich die Investition in die „schwebende“ Tablet-Halterung mit Trackpad und Tastatur lohnt.

Als Computer-Anwender bin ich es seit den 90ern gewohnt, Geräte mit einem Cursor zu bedienen. Seit iPadOS 13.4 ist das auf Apple-Tablets ebenfalls möglich, was mit dem Trackpad des Magic Keyboards prima gelingt. Die zehn Zentimeter breite und 4,5 Zentimeter hohe Eingabefläche reagiert auf Klicks und Fingerbewegungen direkt aus dem Karton so, wie ich es erwarte. Wer das Trackpad stattdessen abweichenden Arbeitsvorlieben anpassen möchte, ändert in den iPadOS-Einstellungen die Zeigerschnelligkeit oder Scrollrichtung. Außerdem könnt Ihr Euch für oder gegen einen Klick durch Tippen und den Zweifinger-Sekundärklick entscheiden.

Um das Apple-Tablet zu entfernen, ziehe ich es einfach mit minimalem Kraftaufwand in meine Richtung. Das ist viel bequemer als es bei der Hüllen-Alternative von Logitech an allen vier Seiten aus einer gummierten Führung zu fummeln. Drücke ich das iPad zum Wiedergebrauch ans gepolsterte Deckelinnere, begibt es sich automatisch wieder auf seinen Posten und trifft dadurch präzise den Smart Connector. Über den dreipoligen Kontakt tauscht das Tablet Signale mit dem Trackpad und der Tastatur aus. Deswegen braucht das iPad Magic Keyboard keinen separaten Akku und Bluetooth-Empfang.

In meinem Praxistest halten die Magnete je ein iPad Pro 12.9 aus 2018 und 2020 stabil in der gewählten Position. Weder der Deckel noch das ganze Konstrukt kippelt oder wackelt dabei. Das passiert selbst dann nicht, wenn ich mit dem Apple Pencil 2 auf das Display tippe oder ihn zum Laden an der magnetischen Stirnseite des iPad Pros befestige.

Was mir am iPad Magic Keyboard im Test weniger gut gefällt

Steiler Blickwinkel

Obwohl sich der Blickwinkel um 40 Grad ändern lässt, bietet die Halterung nicht genug Spielraum für alle Einsatzzwecke. Die Hülle bringt ein iPad Pro zwar ideal in Position, wenn ich mit Augenabstand von mindestens 40 Zentimetern davor arbeite. Möchte ich näher heranzurücken, um kleinere Schrift zu erkennen, ist der Blickwinkel dafür aber zu steil. Darüber hinaus bietet die Halterung keine Möglichkeit, das Tablet in leicht angewinkelter Leseposition auf dem Tisch zu platzieren. Dazu muss ich es herausnehmen und selbst in der Hand halten. Den Deckel weiter nach hinten kippen zu können, wäre auch deshalb wünschenswert, weil ich unter Umständen mit den Fingern gegen die untere Displaykante stoße, wenn ich nach der Zahlenreihe taste.

Die Kamera-Aussparung am iPad Pro 2018. / © NextPit

Keine Funktionstasten

Ihr sucht die Escape-Taste oder möchtet am Keyboard die Helligkeit ändern und Medien steuern? Fehlanzeige! Apple verzichtet auf die von Mac-Schreibbrettern gewohnte Funktionstastenleiste. Daher lassen sich nur die in iPadOS hinterlegten Shortcuts verwenden oder anpassen. Will Apple damit Platz und Gewicht sparen? Alternativen von Logitech und Brydge geben Euch Funktionstastenleisten an die Hand und sind trotzdem nicht nennenswert schwerer oder größer.

Das Magic Keyboard macht als Hülle optisch eine gute Figur. / © NextPit

Hohes Gewicht

Auch ohne die eingesparte Funktionstastenleiste ist das iPad Magic Keyboard ein gewaltiger Brocken. Die große Version wiegt angesichts 700 Gramm Eigengewicht zusammen mit einem iPad Pro 12.9 (640 Gram) so viel wie ein Macbook Air mit 13-Zoll-Display (1,3 Kilogramm). Die kleinere Version (600 Gramm) reißt in Kombination mit dem 11-zölligen iPad Pro (470 Gramm) ebenfalls die Kilogramm-Marke. Das schmälert den mobilen Vorteil des Tablets, sofern Ihr die Keyboard-Hülle immer dran lasst.