iRobot Braava Jet im Angebot: Saugroboter mit Wischfunktion zum sauberen Preis

Aktuell könnt Ihr bei Amazon einen richtig guten Deal für den iRobot Braava Jet M6 abgreifen. Ihr zahlt hier gerade nur 399 Euro und spart dadurch 180 Euro im Vergleich zu anderen Preisen im Netz. Ob sich der Deal rund um den smarten Saugroboter mit Wischfunktion wirklich lohnt, verraten wir Euch in diesem Deal-Check!

Auch heute haben wir wieder einen Deal für Euch aus dem Netz, der besonders für die Saugfaulen unter Euch interessant sein dürfte. Denn bei Amazon bekommt Ihr den iRobot Braava Jet M6 aktuell zum Bestpreis. Wollt Ihr also einen Saugroboter, der auch noch Euren Boden wischt, habt Ihr jetzt die Möglichkeit einen solchen zu kaufen.

Affiliate Angebot iRobot Braava Jet M6

Der Saugroboter verfügt über allerhand Tools, um Euer Zuhause möglichst sauber zu halten. So nutzt er unter anderem eine KI zur Kartierung Eurer Wohnung und kann durch das Wischtuch selbstständig erkennen, welcher Reinigungsmodus aktuell genutzt werden muss. Die integrierte Wischfunktion sorgt zudem dafür, dass auch hartnäckiger Schmutz ohne großen Aufwand entfernt wird. Zusätzlich lässt sich ein Reinigungsplan erstellen und Ihr könnt das Gerät individuell via App oder Sprachassistenten steuern.

Lohnt sich das iRobot-Angebot von Amazon?

Der Saugroboter kostet Euch wie bereits erwähnt nur 399 Euro. Das ist an und für sich bereits ein guter Preis. Allerdings wird dieser noch attraktiver, wenn Ihr ihn mit anderen Preisen im Netz vergleicht. Denn der nächstbeste Preis liegt hier bei bereits 579 Euro, wodurch Ihr bei diesem Angebot satte 180 Euro einsparen könnt. Zusätzlich war der iRobot Braava Jet M6 noch nie so günstig. Sucht Ihr also einen guten und günstigen Saugroboter mit Wischfunktion, solltet Ihr Euch das Angebot wirklich einmal anschauen.

Der iRobot Braava Jet M6 Saugroboter mit integrierter Wischfunktion. / © Amazon

So gut und günstig bekommt Ihr das Gerät vermutlich nicht mehr so schnell. Sucht Ihr allerdings lediglich einen Saugroboter, dann empfiehlt sich unsere Liste der besten Saugroboter. Hier findet Ihr günstigere Alternativen, auch ohne Wischfunktion.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist Euch eine integrierte Wischfunktion wichtig bei Saugrobotern oder verzichtet Ihr auf so etwas? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!