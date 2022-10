Top 5 für Android & iOS: Das sind die Top-Apps, um dem Herbst zu trotzen!

Seid Ihr bereit für unsere wöchentlichen Top 5 Apps für Android beziehungsweise iOS? Im Gegensatz zu unserer aktuellen Auswahl an vorübergehend kostenlosen Apps , haben wir die hier aufgelisteten Apps selbst ausprobiert und informieren Euch, wenn es In-App-Käufe oder andere zusätzliche Kosten gibt. Also lehnt Euch zurück, entspannt Euch und ladet die App(s) herunter, die Ihr spannend findet und mit denen Ihr Euch über das Wochenende, oder sogar darüber hinaus beschäftigen möchtet!

Von Handyspielen bis hin zu Produktivitäts-Apps, hier findet Ihr die fünf besten Apps dieser Woche, ausgewählt von der NextPit-Redaktion. Wir veröffentlichen diese Auswahl jede Woche, Ihr könnt Euch also auch die Top 5 Apps der letzten Woche ansehen, vielleicht ist ja noch etwas für Euch dabei. Als Geheimtipp dieser Woche gilt das Game Sigma Theory. Hier könnt Ihr die Welt vor der nuklearen Vernichtung retten! Auch wenn es sich um ein kostenpflichtiges Spiel handelt, ist es wirklich jeden Cent wert.

GETTR (iOS & Android)

Wollt Ihr Euch vom Mainstream der sozialen Medien lösen und auf eine neue Plattform aufspringen, die alles unnötige herausfiltert? GETTR will einen Paradigmenwechsel herbeiführen, indem es eine inspirierende und positive Social-Media-Plattform für alle bietet, auf der die Freiheit des unabhängigen Denkens unterstützt wird und keine Angst vor politischer Zensur besteht.

In dieser App könnt Ihr Eure Nachrichten, Fotos, aufgenommene Videos und vieles mehr mit Eurer Familie und Euren Freunden teilen, egal wo sie sich befinden – vorausgesetzt natürlich, es gibt eine funktionierende Internetverbindung. Genau wie bei anderen Social-Media-Plattformen gibt es eine Liste von Gemeinschaften, denen Ihr beitreten könnt, um Euer Wissen und Eure Interessen zu bündeln.

Nachrichten sind bei GETTR auf 777 Zeichen begrenzt – also deutlich mehr, als bei Twitter. Videos können bis zu drei Minuten lang sein, und selbst wenn Ihr keine gute Videobearbeitungs-App habt, funktioniert der eingebaute Video-Editor recht gut. Posts sind auf maximal 6 Fotos begrenzt, während Eure Live-Streams bis zu einer Stunde lang sein dürfen!

Mit dem zweischneidigen Schwert der Meinungsfreiheit besteht die Gefahr, dass hier Hassreden verbreitet werden, denn GETTR stellt sicher, dass es keine Kontosperrung oder Zensur gibt – genießt die App also wirklich mit Vorsicht. Bis jetzt habe ich hier nur wirklich interessante Beiträge erspäht, aber mit einer wachsenden Nutzerbasis könnte sich das bald ändern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Erforderlich

GETTR bietet ein gesundes Social Media-Erlebnis... vorerst. / © NextPit

Ladet GETTR aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

DanceFitme: Spaß beim Abnehmen (Android)

Weihnachten ist nicht mehr weit, also wundert Euch nicht, wenn Ihr anfangt darüber nachzudenken etwas Gewicht zu verlieren, um für die bevorstehenden Feiertage gut auszusehen. Wenn es Euch nicht gelungen ist Euer Trainingsprogramm durchzuhalten und Ihr Euch bislang nur mental ermutigen konntet, dann solltet Ihr DanceFitme vielleicht einmal eine Chance geben.

Diese App bietet eine ganze Reihe von Workouts in Form von verschiedenen Tanzstilen. Ihr könnt aus verschiedenen Aspekten wie Aerobic, Cardio, Salsa oder noch vielen mehr wählen. Diejenigen, die nicht genug von K-Pop bekommen können, werden hier ebenfalls fündig, während Hip-Hop natürlich ebenfalls zu genüge vorhanden ist. Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum die Hip-Hop-Stars so durchtrainiert aussehen? Tanzen, Baby, tanzen!

Bevor Ihr beginnt, müsst Ihr Euer Geschlecht, Eure aktuelle Körpergröße und Euer Zielgewicht eingeben. Und als kleines Schmankerl: Tanzvideos sind im Vergleich zu normalen Workout-Aufnahmen nicht ganz so langweilig!

Der einzige Nachteil dieser App? Ihr müsst monatlich 21,99 € und jährlich 33,99 € bezahlen, um Zugang zu individuellen Programmen und den exklusiven Tanz-Workouts zu erhalten, ganz zu schweigen von den Aufzeichnungen Eures Fitnesslevels. Kostenlos ist hier also nur der Download.

Es gibt über 100 Workouts für diejenigen, die gerade erst anfangen, also ist das vielleicht etwas, das Ihr Euch ansehen solltet, wenn Ihr auf der Weihnachtsfeier Eurer Firma mit einem Top-Body glänzen wollt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (obligatorisch) / Konto: Nicht erforderlich

Nehmt Ihr mit dieser App ab? Nicht wirklich, aber wenn Ihr bereit seid, es auszuprobieren, könnte das ein oder andere Pfund purzeln. / © NextPit

Ladet DanceFitme aus dem Google Play Store herunter.

Otternal Life (Android)

Ralph Waldo Emerson sagte einmal: "Säe einen Gedanken, und du erntest eine Handlung; säe eine Handlung, und du erntest eine Gewohnheit; säe eine Gewohnheit, und du erntest einen Charakter; säe einen Charakter, und du erntest ein Schicksal" Wenn es Euch schwer fällt, Eure schlechten Angewohnheiten abzulegen, wie wäre es dann, wenn Ihr diesen stattlich aussehenden Otter um Hilfe bittet?

Otternal Life spielt die Rolle einer Gewohnheits-Tracker-App, indem es Euch hilft, neue Gewohnheiten zu entwickeln, so dass Ihr daran erinnert werdet, neue Gewohnheiten auch beizubehalten. Sie verfügt über einen Fortschritts-Tracker, eine Journal-Funktion, mit der Ihr Eure Gefühle über alles, was passiert ist, aufschreiben könnt, und einen Stimmungs-Tracker (Ihr könnt maximal 5 Stimmungen pro Tag aufzeichnen), bei dem mehr Statistiken freigeschaltet werden, je mehr Stimmungen aufgezeichnet werden. Das Beste ist, dass diese App offline funktioniert, so dass es keine Ausrede dafür gibt nicht auf dem rechten Weg zu bleiben, wenn keine mobilen Daten vorhanden sind.

Ihr könnt unbegrenzt viele Gewohnheiten erstellen und den Kalender nutzen, um Eure Fortschritte zu verfolgen. Da es keine Werbung gibt, ist die App tatsächlich völlig kostenlos! Für einen besseren, personalisierten Service ist allerdings Euer Name erforderlich. Mir gefällt, dass täglich kurze Anekdoten eingefügt werden, die Euch aufmuntern und Euch einen zusätzlichen moralischen Schub geben, falls Ihr diesen braucht. Wenn Ihr den Zylinder-Otter berührt, wird darüber hinaus auch ein zufälliges Wohlfühlzitat angezeigt, das noch einmal anspornen soll.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Nicht erforderlich

Ihr habt Eure Gewohnheiten satt? Dann probiere diese App mal aus! / © NextPit

Ladet Otternal Life aus dem Google Play Store herunter.

Stremio (iOS & Android)

Mit dem Aufkommen des Internets haben sich für die Massen eine ganze Reihe von Möglichkeiten aufgetan, dem eigenen Unterhaltungsbedürfnis zu folgen – und manche nutzen dafür weiterhin illegale Kanäle. Stremio ist jedoch zu 100 Prozent legal, denn mit dieser Videostreaming-Anwendung könnt Ihr Videoinhalte aus einer Vielzahl von Diensten ansehen und organisieren. Dazu gehören Filme, Serien, Live-TV und sogar Videokanäle.

Ihr müsst Euch allerdings erst mit einem Konto anmelden (oder Euer Facebook-Konto verwenden), sonst habt Ihr keinen Zugriff auf die unzähligen Inhalte. Beachtet außerdem, dass Stremio Videos in ihrem ursprünglichen Seitenverhältnis anzeigt, das heißt, dass Ihr möglicherweise dicke, schwarze Balken auf beiden Seiten bei einem Seitenverhältnis von 4:3 bekommt, während dein Smartphone eigentlich ein Seitenverhältnis von 16:9 hat.

Es lässt sich nicht leugnen, dass der Inhalt der App mehr als akzeptabel ist, denn sie bietet Zugang zu vielen Filmen - ob alt oder neu - aus verschiedenen Quellen. Ich hatte keine Probleme mit der Untertitel-Synchronisation, obwohl sich andere Nutzer über diese beschwert haben.

Leider gibt es eine ganze Reihe von Add-ons, die Ihr von Zeit zu Zeit installieren müsst, so dass das Programm eher lästig ist als alles andere. Normalerweise bin ich ziemlich abgeneigt, Add-ons zu installieren, vielleicht bin ich zu paranoid, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto: Erforderlich

Dies ist eine zentrale Anlaufstelle für alle, die mit einer einzigen App wissen wollen, was wo angezeigt wird. / © NextPit

Ladet Stremio aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sigma Theory (iOS & Android)

Strategiespiele erfordern immer eine Menge Gehirnschmalz und das Besiegen der KI kann eine Menge schweißtreibender Momente bieten. Sigma Theory ist ein Wegbereiter für Handyspiele, denn dieses rundenbasierte Strategiespiel wird Euer strategisches Können mit Sicherheit bis an die Grenzen bringen.

Die Lage ist düster: Ihr lebt in einer dystopischen Zukunft, in der auf Schritt und Tritt ein Atomkrieg droht. Ihr seid mit einem Team auf der Mission, die Sigma Theory zu aktivieren, ein legendäres System, das die Macht hat, den Tod zu beenden und die Finanzsysteme der Welt zum Einsturz zu bringen.

Wenn Ihr erfolgreich seid, wird Eure Region überleben, während andere untergehen. Zu scheitern ist keine Option. Mit über hundert NSCs könnt Ihr Euch sicher sein, dass Eure Interaktion mit ihnen den Verlauf der Geschichte verändern wird. Ihr müsst beim Aufbau Eures Teams und bei der Beseitigung strategischer Ziele vorsichtig und kalkuliert vorgehen, um Eurem Ziel einen Schritt näher zu kommen.

Es gibt auch ethische Fragen, über die Ihr in diesem Spiel nachdenken müsst. Wenn Ihr also zu denjenigen gehört, die jedes Mal, wenn sie mit dem Trolley-Problem konfrontiert werden, gestrandet sind, ist dies vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sich dem Problem anzunehmen.