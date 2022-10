Nothing Ear (2) wohl ohne optische Veränderungen

Aktuell geleakte Renderbilder enthüllen das Nachfolgemodell der " Nothing Ear (1) "-Kopfhörer. Die Veröffentlichung bestätigt nicht nur die Existenz der Nothing Ear (2), sondern deutet auch darauf hin, dass der Hersteller das Design des Noise-Cancelling-Kopfhörers nur minimal verändert. Vermutlich für viele eine Enttäuschung.

Nothing Ear (2) Renderbilder geleakt

Nothing, das von Carl Pei gegründete und geleitete Startup-Unternehmen, könnte sich darauf vorbereiten die kommenden "Nothing Ear (2)"-Kopfhörer anzukündigen. Nach den von "91Mobiles" geteilten Bildern zu urteilen, werden die Kopfhörer der zweiten Generation fast identisch mit den Nothing Ear (1) sein.

Die einzige Änderung, die direkt auffällt, ist der neu eingravierte "Ear (2)"-Schriftzug. Abgesehen davon zeigen die Renderbilder nur sehr kleine Akzentänderungen auf der ursprünglichen transparenten Stielform, sowie auf dem Ladegehäuse.

Nothing Ear (2) mit unverändertem Design zu den Nothing Ear (1). / © 91Mobiles

Nothing Ear (1) Preiserhöhung

Die Quelle verriet keine Details über die interne Hardware und die Audiofunktionen. Wir können davon ausgehen, dass sich die Marke auf die Verbesserung der Klangqualität konzentrieren möchte, da die Nothing Ear (1) dem Hype, den unser Kollege Antoine in seinem Testbericht beschrieben hat, nicht standhielten.

Außerdem nennt die Quelle kein genaues Datum für den Verkaufsstart. Allerdings spricht alles dafür, dass Nothing noch Zeit in Anspruch nimmt, um die zweite Generation des In-Ear-Kopfhörers auf den Markt zu bringen. Als Grundlage dafür dient die kommende Preiserhöhung der Nothing Ear (1) in dieser Woche. Der Hersteller erhöht Preis des aktuellen Modells von 100 auf 150 Euro, was einem Unterschied von 50 Prozent entspricht. Nach Angaben von Nothing ist dieser Schritt auf die aktuelle Inflation zurückzuführen.

Nothing Ear (Stick) Verfügbarkeit

Neben dem Nothing-Flaggschiff unter den Noise-Cancelling-Kopfhörern soll das Unternehmen am 26. Oktober ein weiteres Paar TWS ankündigen. Es gab bereits mehrfache Teaser zu den "Nothing Ear (Stick)"-In-Ear-Kopfhörern. Diese Kopfhörer sehen genauso aus, wie die Nothing Ear (1), nur dass sie einen lippenstiftähnlichen Behälter nutzen und etwas leichter sind als die Standardversion.

Was denkt Ihr darüber, dass Nothing den Preis seiner Produkte erhöht? Wird sich das auf das Image des Startups auswirken? Wir würden gerne wissen, wie Ihr darüber denkt.