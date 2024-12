Wer beim Beamer-Kauf nichts falsch machen möchte, sollte zu XGIMI greifen. Denn egal, ob Ihr nach einem Einsteiger oder einem High-End-Modell sucht, der Hersteller hat die passende Option für Euch. Aktuell und nur noch bis zum 15. Dezember profitiert Ihr von einer Menge interessanter Angebote auf verschiedene Modelle.

Festliche Unterhaltung mit der XGIMI MoGo 3 Pro Weihnachtskollektion

Der MoGo 3 Pro zeichnet sich durch eine Full-HD-Auflösung mit 1.080p und einer Helligkeit von 450 ISO Lumen aus. Das sorgt für intensive Farben und scharfe Details auf Leinwänden von bis zu 120 Zoll. Für den optimalen Winkel beim Streaming sorgt der um 130 Grad verstellbare Standfuß sowie eine smarte automatische Ausrichtung. Zwei 5-W-Lautsprecher liefern den passenden Sound zum Bild. Der Beamer bietet Euch praktischerweise Zugriff auf über 10.000 Apps, darunter sogar eine lizenzierte Version von Netflix.

Der MoGo 3 Pro kommt zu Weihnachten in einer ganz besonderen Verpackung. Das Etui besteht aus wasserfesten Materialien und kann Stürze aus einer Höhe von bis zu einem Meter abfedern. In der Box befindet sich unter anderem der Beamer selbst, ein PowerBase-Ständer sowie die passende Fernbedienung, Stromstecker und ein USB-C-Ladekabel. Kurz gesagt: Alles, was Ihr braucht, ist im Paket enthalten. Dabei wiegt der Beamer samt Tragetasche nur rund 4 Kilogramm und Ihr könnt ihn somit auch easy überallhin mitnehmen. Dafür schließt Ihr ihn einfach mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an eine Powerbank (bis zu 65-W-Leistung) an und schon kann es losgehen.

Für das Komplettset in der Weihnachtsedition müsst Ihr normalerweise 699 Euro auf den Tisch legen. Aktuell spart Ihr aber 100 Euro, weshalb nur 599 Euro fällig sind.

MoGo 2 Pro kann sich ebenfalls sehen lassen

Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben mag, sollte sich die Einsteigervariante, den MoGo 2 Pro nicht entgehen lassen. Hier erwarten Euch 400 ISO Lumen und ein D65-Farbtemperaturstandard. Ihr könnt Euch also auf lebendige Farben und detailreiche Inhalte freuen. Der Beamer unterstützt dabei sogar 3D-Inhalte. Dank Android-TV 11.0 soll sich die Nutzung des MoGo 2 Pro besonders easy gestalten. Für den optimalen Sound befinden sich hier integrierte 8-W-Lautsprecher mit Dolby Atmos.

Aktuell könnt Ihr Euch dieses Gerät für 369 Euro sichern. Damit spart Ihr Euch während der Weihnachts-Aktion satte 38 Prozent, denn normalerweise hängt am MoGo 2 Pro ein Preisschild von 599 Euro.

Weitere Angebote von XGIMI

Natürlich gibt es bei XGIMI noch weitere spannende Angebote, die einen Blick wert sind. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Halo+? Ausgestattet mit einer Full-HD-Auflösung und 700 ISO-Lumen liefert dieser Beamer starke Bilder, egal ob drinnen oder draußen. Hier ist außerdem ein Akku verbaut, der Euch eine Spielzeit von bis zu 2,5 Stunden ermöglicht.

Dank AndroidTV sind Eure liebsten Streamingdienste wie Disney+ oder Prime Video nur einen Klick entfernt. Ihr wollt mehr erfahren? Dann schaut doch mal in unserem Test vorbei. Preislich liegen wir hier normalerweise bei 699 Euro. Während des Winter-Sales sind aber nur 549 Euro fällig.

Wenn Ihr das ultimative Kinofeeling sucht, werdet Ihr beim Horizon Ultra fündig. Vollgepackt mit 4K Dolby Vision und ordentlichen 2.300 ISO Lumen beschert der Beamer egal zu welcher Tageszeit ein brillantes Bild. Auch hier ist smarte Technik mit an Bord, die dafür sorgt, dass der Horizon Ultra aus jeder Position die beste Einstellung herausholt. Zwei 12-W Harman Kardon Lautsprecher setzen dem Ganzen noch die Krone auf und sorgen für immersiven 3D-Sound.

Für dieses Non-Plus-Ultra-Gerät müsst Ihr eigentlich 1.899 Euro zahlen. XGIMI schenkt Euch aber noch bis zum 15. Dezember 350 Euro, sodass Ihr schon für 1.549 Euro dran kommt.

Habt Ihr einen Beamer daheim oder nutzt Ihr lieber einen herkömmlichen TV? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

