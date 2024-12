Das iOS 18.2 Update wurde zusammen mit iPadOS 18.2 und macOS 15.2 veröffentlicht und wird jetzt über den Äther ausgerollt. Die Verfügbarkeit kann jedoch je nach Region und Netzbetreiber variieren, daher wird den Nutzern empfohlen, ihre Geräteeinstellungen auf das Update zu überprüfen.

Neue Apple Intelligence Funktionen: KI-gestützte Tools

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen in iOS 18.2 ist die Einführung mehrerer neuer generativer KI-Funktionen, die erstmals auf der WWDC vorgestellt wurden und später in die Beta-Builds von iOS 18 aufgenommen wurden.

Die erste wichtige KI-Funktion ist Image Playground, Apples neuer Text-zu-Bild-Generator. Mit diesem Tool können Nutzer/innen eigene Bilder erstellen, indem sie beschreibende Textanweisungen eingeben. Die Nutzer/innen können auch Bilder aus bestehenden Fotos erstellen und dabei verschiedene Stile, Genres und sogar Accessoires verwenden, um ihre Kreationen zu personalisieren.

Image Playground ist der KI-Bildgenerator für iPhones. / © Apple

Eine weitere herausragende Funktion ist Genmoji, ein KI-gestützter Emoji-Generator. Wie der Name schon sagt, können Nutzer/innen mit Genmoji personalisierte Emojis in verschiedenen künstlerischen Stilen erstellen. Es können sogar karikaturartige Emojis auf Basis der Fotos der Nutzer/innen erstellt werden. Sobald die Emojis erstellt sind, werden sie in der Sticker-Schublade der iOS-Tastatur gespeichert, damit sie in anderen Apps leichter zugänglich sind.

Apple hat auch die Schreibwerkzeuge verbessert und eine neue Funktion namens "Beschreibe deine Veränderung" hinzugefügt. Dieses Tool bietet den Nutzern mehr Optionen, um ihren Schreibstil und Tonfall zu verfeinern.

Außerdem wurde die Benutzerfreundlichkeit von Apples Bildbearbeitungsfunktion auf dem iPad verbessert. Sie verfügt jetzt über eine Verknüpfung in der Werkzeugpalette der Notizen-App und ist damit für Nutzer/innen, die an kreativen Projekten arbeiten, leichter zugänglich. Ähnlich wie bei Samsungs Sketch-to-Image-Tool können Nutzer/innen mit Image Wand Bilder aus Skizzen und Zeichnungen erstellen.

ChatGPT-Integration in Siri und Schreibwerkzeuge

Eine der am meisten erwarteten Funktionen in iOS 18.2 ist die Integration von ChatGPT in Siri und den Schreibwerkzeugen. Mit ChatGPT, das jetzt in Siri integriert ist, können Nutzer/innen komplexe Befehle erteilen oder detaillierte Fragen stellen, einschließlich Aufgaben wie die Analyse von Bildern oder Dokumenten, ohne die ChatGPT-App manuell starten zu müssen.

In den Schreibwerkzeugen kann ChatGPT fortgeschrittene Aufgaben ausführen, wie z. B. die Erstellung von Text und Bildern auf der Grundlage von Benutzeranweisungen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Nutzer/innen sich nicht bei einem OpenAI-Konto anmelden müssen, um über Apples Dienste auf ChatGPT zuzugreifen.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die meisten dieser neuen KI-Funktionen, mit Ausnahme von Image Wand, exklusiv für das iPhone 15 Pro (Max), iPhone 16 (Test) und iPhone 16 Pro (Test) sind.

Visuelle Intelligenz und Erweiterung der Apple Intelligence

Das iPhone 16 erhält zusätzliche Verbesserungen durch die kamerabasierte Funktion Visual Intelligence. Dieses Tool unterstützt jetzt das Zusammenfassen, Transkribieren, Speichern und Übersetzen von Text direkt aus dem Sucher der Kamera. Indem du die Kamera einfach auf gedruckten oder digitalen Text richtest, kannst du diese Aufgaben schnell und ohne Drittanbieter-Apps erledigen.

Camera Control ist für alle neuen Modelle der iPhone 16 Serie verfügbar. / © nextpit

Außerdem ist Visual Intelligence in die Google-Suche und ChatGPT integriert, so dass die Nutzer/innen webbezogene Informationen suchen und abrufen können.

Apple hat außerdem die Verfügbarkeit von Apple Intelligence durch die Einführung einer lokalisierten englischen Sprachunterstützung in weiteren Ländern erweitert. Nutzer/innen in Australien, Neuseeland, Kanada, Irland, Großbritannien und Südafrika können statt der Standardeinstellung US-Englisch nun auch lokales Englisch wählen.

Für Anfang 2025 plant Apple die Einführung zusätzlicher Sprachunterstützung für Apple Intelligence. Zu den geplanten Sprachen gehören Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch und Vietnamesisch.

Systemweite Verbesserungen für alle iPhones

Neben den KI-zentrierten Updates enthält iOS 18.2 auch mehrere systemweite Verbesserungen und Fehlerbehebungen, von denen alle kompatiblen iPhones profitieren. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, wichtige Apps und Funktionen zu verbessern.

In Safari können Nutzer/innen jetzt ihre Startseiten anpassen und Daten einfacher zwischen Safari und anderen Apps importieren oder exportieren. Die Mail-App hat ein dringend benötigtes Upgrade erhalten und kategorisiert E-Mails nun automatisch nach Dringlichkeit und Priorität. Außerdem wurden in der Fotos-App die Videowiedergabe und die Navigation verbessert.

Das iOS 18.2 Update ist mit allen iPhones kompatibel, vom iPhone XR und iPhone XS bis hin zu den neuesten iPhone 16-Modellen.