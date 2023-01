Kostenlose Apps für Android und iOS: Auch im neuen Jahr gibt es kostenlos was abzustauben!

Next Pit TV

Diese Liste mit kostenlosen Apps wird zweimal pro Woche aktualisiert. Es gilt jedoch der übliche Vorbehalt: Diese Apps sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos verfügbar, aber wenn Ihr diesen Artikel lest oder die aufgelisteten Apps tatsächlich ausprobiert, sind sie vielleicht schon wieder kostenpflichtig. Während es im Google Play Store relativ einfach ist, nach Werbeaktionen für Apps Ausschau zu halten, wird es im Apple App Store etwas komplizierter, da es keinen bestimmten Zeitrahmen für Werbeaktionen gibt und diese im Handumdrehen wieder verschwinden können.

Kleiner Tipp: Wenn Ihr eine interessante App oder ein Spiel in unserer Liste entdeckt, aber noch keine Verwendung dafür habt oder Euer Gerät aktuell den Speicherplatz für wichtigere Dinge benötigt, könnt Ihr die App erst einmal installieren. Danach könnt Ihr die neu installierte App von Eurem Gerät löschen, da sie bereits Teil Eurer App-Bibliothek geworden ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf wieder installieren. Das ist eine zuverlässige Methode, um die Vorteile einer kurzlebigen Aktion voll auszuschöpfen.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

How Much Can I Spend? ( €3,39 ) : Wollt Ihr Eure Ausgaben für dieses Jahr einschränken? Vielleicht kann Euch diese kostenlose App dabei helfen.

: Wollt Ihr Eure Ausgaben für dieses Jahr einschränken? Vielleicht kann Euch diese kostenlose App dabei helfen. Weigh-In Deluxe Weight Tracker ( €1,49 ) : Nicht viele Menschen wollen zunehmen, viel mehr wollen abnehmen. Vielleicht kann dieser Weight Tracker diese Aufgabe erfüllen.

: Nicht viele Menschen wollen zunehmen, viel mehr wollen abnehmen. Vielleicht kann dieser Weight Tracker diese Aufgabe erfüllen. Cast Menu ( €0,89 ) : Eine App, mit der Ihr Euren Smartphone-Bildschirm auf einen Fernseher übertragen könnt.

: Eine App, mit der Ihr Euren Smartphone-Bildschirm auf einen Fernseher übertragen könnt. Unit Lab - Convert & Calculate ( €2,69 ): Habt Ihr täglich mit vielen Einheiten und Maßeinheiten zu tun? Diese App macht es Euch leicht.

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Hero's 2nd Memory ( € 0,99 ) : Schieße auf Feinde, sammle Power-Ups, steige auf und werde stärker.

: Schieße auf Feinde, sammle Power-Ups, steige auf und werde stärker. Boom Land ( € 0,99 ) : Mögt Ihr es, Sachen in die Luft zu jagen? In diesem Spiel könnt Ihr das tun. Ihr musst den Schwachpunkt in der Struktur finden und sie fallen lassen.

: Mögt Ihr es, Sachen in die Luft zu jagen? In diesem Spiel könnt Ihr das tun. Ihr musst den Schwachpunkt in der Struktur finden und sie fallen lassen. Word Mix Pro ( €1,99 ) : Ein lustiges und süchtig machendes Wort-Würfelspiel.

: Ein lustiges und süchtig machendes Wort-Würfelspiel. OddBalls ( €1,74 ): Mit über 80 Rätselräumen die es zu lösen gilt, werdet Ihr mit Sicherheit in diesen niedlichen Titel eintauchen.

Vorübergehend kostenlose iOS Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

TypeWay ( €0,99 ) : Angepasste Tastatur für das Tippen mit 10 Fingern – wie wäre es damit unterwegs produktiver zu sein?

: Angepasste Tastatur für das Tippen mit 10 Fingern – wie wäre es damit unterwegs produktiver zu sein? Dark Mode for Browser ( €3,99 ) : Wollt Ihr surfen und dabei Eure Augen schonen? Holt Euch diese App!

: Wollt Ihr surfen und dabei Eure Augen schonen? Holt Euch diese App! NotifiNote ( €0,99 ) : Alle Benachrichtigungen als Notizen speichern, was sagt Ihr dazu? So verpasst Ihr nichts mehr.

: Alle Benachrichtigungen als Notizen speichern, was sagt Ihr dazu? So verpasst Ihr nichts mehr. RGB Keyboard ( €1,99 ): Holt Euch das RGB-Keyboard-Erlebnis auf Euer Handheld.

Die iOS-Spiele sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Ninja Mathster ( € 1,99 ) : Verbessert Eure Mathekenntnisse mit diesem niedlichen Spiel.

€ : Verbessert Eure Mathekenntnisse mit diesem niedlichen Spiel. Boom Land ( €0,99 ) : Genau wie bei seinem Android-Pendant müsst Ihr mit sorgfältig platzierten Sprengsätzen Gebäude zerstören.

: Genau wie bei seinem Android-Pendant müsst Ihr mit sorgfältig platzierten Sprengsätzen Gebäude zerstören. The Secret Elevator Remastered ( € 0,99 ) : Ein Abenteuerspiel mit Horror-Elementen, das Euch auf Trab hält.

€ : Ein Abenteuerspiel mit Horror-Elementen, das Euch auf Trab hält. Rain Drop Catcher ( €0,99 ): Nichts ist so beruhigend wie zu sehen dass der Regen fällt, also warum lernt Ihr diesmal nicht auch ihn aufzufangen?

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche, welches auch noch die erste Ausgabe 2023 ist? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt Eure Favoriten gerne in den Kommentaren mit.