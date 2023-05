Nur kurz! Diese Android- und iOS-Apps sind aktuell kostenlos

Ihr wollt Premium-Apps, aber ohne Premium-Preise? Dann ist dieser Artikel was für Euch, denn alle Apps und Mobile Games hier sind für kurze Zeit gratis. Schnappt Euch also schnell neue kostenlose Munition für Eure Android -Handys und iPhones .

Auch, wenn es schnell gehen soll: Denkt bitte trotzdem daran, dass die Apps unten im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns überprüft wurden. Somit müsst Ihr selbst die Datensicherheit und mögliche In-App-Käufe im Auge behalten.

Es besteht die Möglichkeit, dass die jeweiligen Apps und Spiele bis zum Zeitpunkt, zu dem Ihr diesen Beitrag lest, bereits wieder kostenpflichtig sind. Das liegt daran, dass wir nicht wissen, wann diese Gratis-Aktionen enden. Wollt Ihr uns einen Gefallen tun, schreibt uns bitte einen kurzen Kommentar mit der kostenpflichtigen App – und wir nehmen sie aus der Liste. Danke!

Ihr wollt selbst nach Gratis-Apps suchen, weil Ihr nicht bis Dienstag oder Samstag warten wollt? Dann lest unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Tipp: Auch, wenn der Platz auf Eurem Smartphone knapp wird und Ihr eine App aktuell gar nicht benötigt: Ladet sie Euch bei Interesse trotzdem runter. Denn damit wandert die App in Eure Bibliothek. Das gilt also auch dann, wenn besagte App wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis jederzeit wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Shout Screen ( 0,99 € ): Eine App, die automatisch Text auf Eurem Bildschirm erstellt und skaliert, damit Ihr mit Euren Anzeigen die ganze Aufmerksamkeit der Welt auf Euch ziehen könnt.

): Eine App, die automatisch Text auf Eurem Bildschirm erstellt und skaliert, damit Ihr mit Euren Anzeigen die ganze Aufmerksamkeit der Welt auf Euch ziehen könnt. Simple Clock Widget ( 0,99 € ): Vergesst mal die Zahlen und ersetzt sie durch Wörter, um die Zeit mit diesem Widget abzulesen.

): Vergesst mal die Zahlen und ersetzt sie durch Wörter, um die Zeit mit diesem Widget abzulesen. Rotation Control ( 0,99 € ): Mit dieser einfachen App könnt Ihr die Rotation Eures Geräts ändern, ohne es ständig drehen zu müssen. Ihr könnt dies über eine Benachrichtigung, ein Widget oder eine schwebende Navigationsleiste tun.

): Mit dieser einfachen App könnt Ihr die Rotation Eures Geräts ändern, ohne es ständig drehen zu müssen. Ihr könnt dies über eine Benachrichtigung, ein Widget oder eine schwebende Navigationsleiste tun. ProCam X ( 4,99 € ): Wünscht Ihr Euch, dass eine Kamera-App mehr manuelle Befehle für bessere Fotos beherrscht? ProCam X ist die Antwort auf Eure Gebete.

): Wünscht Ihr Euch, dass eine Kamera-App mehr manuelle Befehle für bessere Fotos beherrscht? ProCam X ist die Antwort auf Eure Gebete. Matrix Determinant Pro ( 0,99 € ): Ein mathematischer Rechner, der Euch das Leben erleichtert, indem er den Determinanten einer Matrix berechnet.

Android-Handyspiele

Best U ( 1,99 € ): Wenn Eure Freunde Euch keine Komplimente machen können, warum lasst Ihr das nicht eine App machen?

Wenn Eure Freunde Euch keine Komplimente machen können, warum lasst Ihr das nicht eine App machen? Las Aventuras del Gato Becker ( 1,49 € ): Ihr seid als Straßenkatze unterwegs, ständig auf der Suche nach der nächsten Thunfischdose und neuen Abenteuern – was könnte man daran nicht mögen?

Ihr seid als Straßenkatze unterwegs, ständig auf der Suche nach der nächsten Thunfischdose und neuen Abenteuern – was könnte man daran nicht mögen? Defense Zone 3 Ultra HD ( 2,99 € ): Ein Tower-Defense-Spiel mit atemberaubender Grafik, das in der Zukunft spielt. Habt Ihr das Zeug dazu, die Stellung zu halten?

): Ein Tower-Defense-Spiel mit atemberaubender Grafik, das in der Zukunft spielt. Habt Ihr das Zeug dazu, die Stellung zu halten? Ruby Square ( 0,99 € ): Dies ist ein lustiges Puzzlespiel, in dem Ihr ein Quadrat aus verschiedenfarbigen Blöcken drehen müsst, um es mit den benachbarten Farben zu verbinden und weiterzukommen. Mit über 700 Puzzles wird Euch dieses Spiel sicherlich stundenlang beschäftigen!

): Dies ist ein lustiges Puzzlespiel, in dem Ihr ein Quadrat aus verschiedenfarbigen Blöcken drehen müsst, um es mit den benachbarten Farben zu verbinden und weiterzukommen. Mit über 700 Puzzles wird Euch dieses Spiel sicherlich stundenlang beschäftigen! Dungeon Corp ( 0,99 € ): Ihr seht möglicherweise wie der langweiligste Typ im Büro aus, aber tief in Eurem Inneren seid Ihr ein Held, der auf dem Weg ist, mehr Gegenstände zu finden und mehr Erfahrungspunkte zu sammeln, um unendlich mächtig zu werden.

): Ihr seht möglicherweise wie der langweiligste Typ im Büro aus, aber tief in Eurem Inneren seid Ihr ein Held, der auf dem Weg ist, mehr Gegenstände zu finden und mehr Erfahrungspunkte zu sammeln, um unendlich mächtig zu werden. Rusty: Island Survival Pro ( 0,99 € ): Ein First-Person-Spiel in einer offenen Welt, in der Ihr Euch auf einer Insel wiederfindet und Tiere zähmen und die Landschaft zu Eurem Vorteil nutzen müsst, um zu überleben.

): Ein First-Person-Spiel in einer offenen Welt, in der Ihr Euch auf einer Insel wiederfindet und Tiere zähmen und die Landschaft zu Eurem Vorteil nutzen müsst, um zu überleben. Kingdom Rush Origins TD ( 2,99 € ): Taucht ein in die Welt von Kingdom Rush mit diesem spannenden Tower-Defense-Spiel.

): Taucht ein in die Welt von Kingdom Rush mit diesem spannenden Tower-Defense-Spiel. Heroes Infinity Premium ( 0,99 € ): In diesem Rollenspiel müsst Ihr Erfahrung sammeln und im Level aufsteigen, um Eure Feinde zu besiegen.

iOS-Apps, die im Apple AppStore für kurze Zeit kostenlos sind

iOS–Apps für Produktivität und Lifestyle

Family Tree Photo ( 7,99 € ): Ist es so einfach, einen Familienstammbaum zu zeichnen? Einfach die Porträtfotos per Drag & Drop einfügen und fertig!

): Ist es so einfach, einen Familienstammbaum zu zeichnen? Einfach die Porträtfotos per Drag & Drop einfügen und fertig! Anime Filter ( 4,99 € ): Mit dieser lustigen App könnt Ihr so ziemlich alles animieren, von Menschen bis hin zu Haustieren.

): Mit dieser lustigen App könnt Ihr so ziemlich alles animieren, von Menschen bis hin zu Haustieren. Photo of Clarity ( 1,99 € ): Verbessert Eure Fotos, ohne dass ein professionelles Werkzeug vonnöten ist. Benutzt einfach diese einfache App, die alle Eure Aufnahmen verfeinert und verbessert.

): Verbessert Eure Fotos, ohne dass ein professionelles Werkzeug vonnöten ist. Benutzt einfach diese einfache App, die alle Eure Aufnahmen verfeinert und verbessert. Planimeter ( 2,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Entfernungen auf einer physischen Karte messen.

iOS-Spiele

AirAttack 2 ( 0,99 € ): Ein fantastischer Shooter, bei dem Ihr Projektilen ausweichen und gleichzeitig Euer bestes geben müsst.

): Ein fantastischer Shooter, bei dem Ihr Projektilen ausweichen und gleichzeitig Euer bestes geben müsst. Math Chompers ( 0,99 € ): Wollt Ihr, dass Eure Kinder gut in Mathe werden? Vielleicht kann dieses Spiel ihnen auf unterhaltsame Weise die Grundlagen beibringen ...

): Wollt Ihr, dass Eure Kinder gut in Mathe werden? Vielleicht kann dieses Spiel ihnen auf unterhaltsame Weise die Grundlagen beibringen ... Dot Line ( 0,99 € ): Wie gut ist Euer Gedächtnis? Findet es mit diesem Spiel heraus.

): Wie gut ist Euer Gedächtnis? Findet es mit diesem Spiel heraus. Car Mechanic Tycoon ( 2,99 € ): Die Führung eines Unternehmens kann eine Herausforderung sein, besonders für einen Automechaniker. Wie gut könnt Ihr Euer Unternehmen führen, um reich zu werden?

): Die Führung eines Unternehmens kann eine Herausforderung sein, besonders für einen Automechaniker. Wie gut könnt Ihr Euer Unternehmen führen, um reich zu werden? Mazetron ( 0,99 € ): Erinnert Ihr Euch noch an die alten Arcade-Spiele mit den hohen Punktzahlen? Ihr steuert ein rotes Quadrat, das sich über den Bildschirm bewegt und dabei Hindernissen ausweicht. Je mehr Ihr überlebt, desto höher ist Eure Punktzahl ...

): Erinnert Ihr Euch noch an die alten Arcade-Spiele mit den hohen Punktzahlen? Ihr steuert ein rotes Quadrat, das sich über den Bildschirm bewegt und dabei Hindernissen ausweicht. Je mehr Ihr überlebt, desto höher ist Eure Punktzahl ... Asteroid Apocalypse ( 0,99 € ): Eine Flut von Asteroiden kommt auf Euch zu. Eure Mission ist es, den Planeten zu retten, indem Ihr die Felsen mit Eurem Waffenarsenal zerstörst.

So, das war's! Wir hoffen, dass in unserer App-Liste was dabei war, was Euch fürs Wochenende beschäftigt. Falls Ihr übrigens auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euren Spielhunger stillt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, werft einen Blick auf unseren verlinkten Artikel.

Affiliate Angebot GameSir Smartphone Controller Der GameSir X2 ist mit seinem Lightning-Anschluss einer der besten Game-Controller für Apple iPhone..

Viel Spaß mit den Apps und meldet Euch bitte in den Comments, sollten einzelne der App-Tipps wieder hinter die Bezahlschranke fallen. Danke!