Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Games, KI, Musik und Games!

Als Gaming-Experte hat Dustin auch in dieser Woche wieder ein interessantes Spiel für Euch herausgesucht. Dabei handelt es sich um Honkai: Star Rail, das erst am 27. April offiziell gelauncht ist. Eure Aufgabe in diesem 3D-Action-RPG ist es, die Galaxie vor einem aufkeimenden Bösen zu retten. Dabei stehen Euch zahlreiche Charaktere zur Verfügung und ein wirklich gutes rundenbasiertes Kampfsystem. Die Steuerung selbst ist flüssig und intuitiv.

Wie üblich haben wir jede dieser Apps für Euch ausprobiert, um die Qualität sicherzustellen. Wenn Ihr auf der Suche nach einem schnellen App-Schnäppchen seid, dann werft unbedingt auch einen Blick in unsere kostenlosen Apps der Woche mit zahlreichen Apps und Games, die normalerweise Geld kosten, gerade aber kostenlos zu haben sind. Jetzt geht's aber los mit unseren Top 5 der Woche!

Das Besondere an "Chess - Offline Board Game" von dem niederländischen Developerteam "GamoVation" ist die überragende Bewertung. Im Google Play Store sind es 4,8 von möglichen 5 Sternen (293.000 Rezensionen) – im Apple App Store sogar 4,9 Sterne. Ihr könnt sowohl gegen die KI als auch zu zweit gegeneinander spielen. Die Grafik ist relativ einfach gehalten und kann wahlweise in 2D oder 3D genutzt werden. Unterschiedliche Sprachen stehen zur Auswahl und auch sonst ist das Game mit optionalen Tipps und möglichen Spielzügen recht umfangreich für alle Belange ausgestattet.

Nachdem Euch MaTT vergangene Woche ein Game der – na sagen wir mal einfachen Art – präsentiert hat, wird es heute etwas anspruchsvoller. Mit "Schach - Offline Brettspiel" dürfte ohne viele Worte klar sein, was Euch MaTT hier verkaufen will. Aber Moment ein mal, das Schachspiel für das Smartphone-Display ist sowohl für Android als auch iOS kostenlos. Dafür muss man zwischen den Schachpartien entsprechende Werbung konsumieren oder 3,39 Euro investieren. Wer Tipps über dem Schwierigkeitsgrad "Fortgeschritten" haben möchte, muss ebenfalls die überschaubare Summe freigeben.

Smartphones lassen Euch nicht nur Musik mobil hören – wer will, kann auch mobil Musik erschaffen. Meistens zahlt Ihr für entsprechende Software ordentlich Geld, aber Musik-Fan Casi hat eine kostenlose App ausfindig gemacht, die keinen Cent kostet und durchaus seinen Zweck erfüllt. BandLab ist eine schnuckelige DAW (Digital Audio Workstation), die Euch alles zur Verfügung stellt, was Ihr braucht, um unterwegs mal flott 'nen Hit zu schreiben.

Das ausführliche Tutorial bringt Euch die nötigsten Grundlagen bei und so könnt Ihr nach kurzer Zeit Euren eigenen Charakter erstellen. Dabei seid Ihr allerdings auf zwei vorgefertigte Modelle beschränkt, wobei Eure Entscheidung jedoch keinen Einfluss auf den Spielverlauf nimmt. Das Spiel ist neben dem Smartphone auch für den PC verfügbar.

Highwater (Android & iOS)

Die letzten Jahre haben Euch in apokalyptische Stimmung versetzt? Dann ist Highwater das passende Spiel dazu. Wie der Name schon andeutet, hat der Klimawandel in diesem 3D-Rollenspiel für gigantische Überschwämmungen gesorgt.

In Highwater verbringt Ihr viel Zeit auf Booten. / © NextPit

Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Teenagers Nikos, der in einer kleinen Community namens Hightower lebt. Die Community wird von den mächtigen Eliten unterstützt, die in Alphaville leben – und nun aufgrund der immer schlechteren Lebensbedingungen auf der Erde auf den Mars umsiedeln wollen.

Das Spiel gibt Euch relativ klare Hinweise, wo es weitergeht. / © NextPit

In dem RPG müsst Ihr Euch nun also in der postapokalyptischen Welt zurechtfinden – sowohl zu Boot als auch auf den verbleibenden Inseln. Das Spiel leitet Euch dabei durch die Story, die einerseits viele Suchen&Finden-Elemente enthält, andererseits aber auch ein Kampf-System mit mehreren unterschiedlichen Charakteren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: Ja

Nicht immer geht es an Land so friedlich zu. / © NextPit

Storytime Sam (iOS)

Eure Kleinen haben immer exotische Wünsche für Gute-Nacht-Geschichten – und Ihr rätselt, wie zum Teufel ein Pinguin-Pianist eine lustige Reise durch die größte Wüste auf dem Mars erleben soll?

Mit Storytime Sam ist das kein Problem: Ihr gebt der App einfach Input zu Eurer Geschichte und bekommt wenige Sekunden später eine passende Geschichte erzählt. Wie die Geschichte generiert wird? Na per künstlicher Intelligenz natürlich. Nachdem hier GPT 3 zum Einsatz kommt, klappt das auch in verschiedenen Sprachen, etwa auf Englisch oder Deutsch.

Keine zündende Idee für eine Gute-Nacht-Geschichte? Dann helfen Euch Storytime Sam und künstliche Intelligenz – übrigens auch auf Deutsch. / © NextPit

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: optional

Um Storytime Sam auszuprobieren, müsst Ihr weder Geld noch Eure Daten investieren – als Gast könnt Ihr zehn Geschichten kostenlos anfragen. Anschließend müsst Ihr allerdings Coins kaufen, wobei ein Coin einer Anfrage entspricht. 100 Coins kosten 1,19 Euro – und dürften damit auch die schlafunwilligsten Kids durch Dutzende Nächte bringen.

Games oder nützliche Tools: Welche App ist Euer Favorit? Und habt Ihr noch weitere heiße App-Tipps für uns? Wir freuen uns auf Eure Empfehlungen in den Kommentaren!