Reolink 4K-Kamera testen und behalten

Die unter anderem Alexa-fähige smarte Überwachungskamera Argus PT Ultra von Reolink bietet einige der Top-Features auf dem Markt. So sagt sie Dank 4K-Auflösung adé zu verpixelten Nachtaufnahmen und stellt die erfassten Elemente mittels "Color Night Vision" sogar in der Dunkelheit nicht nur mit starken Kontrasten und Schärfen dar, sondern auch koloriert.

Die Kamera ist akkubetrieben und mit Solar-Panels ausgestattet, sie benötigt also keine fixe Stromversorgung. Die Aufnahmedaten werden sicher lokal gespeichert (microSD-Karte notwendig, bis zu 1 TB im Home Hub möglich, 64 GB im Lieferufang enthalten) und nur an den ebenfalls im Test-Kit enthaltenen Home Hub von Reolink zur Verarbeitung geschickt – das ausschließlich per lokalem Wi-Fi. Durchs Internet werden die Daten nur gejagt, wenn Ihr selbst aus der Ferne und per App auf die Aufnahmen zugreifen möchtet – etwa, wenn Ihr von der Arbeit oder aus dem Urlaub kurz die Lage zu Hause checken wollt. Das für Leser:innen zur Verfügung gestellte Test-Kit beinhaltet zwei Kameras, die passenden Solar-Panele und den Home Hub.

Affiliate Angebot Reolink Argus PT Ultra Kabellose Sicherheits-Kamera + Home Hub

Lesertest: So nehmt Ihr teil

Zusammen mit inside digital und Reolink suchen wir 5 Lesertester:innen. Wer sich jetzt schon im Test-Pool sieht, kann einfach auf dieser Seite das Formular ausfüllen, die Fragen beantworten und einen kurzen Bewerbungstext hinterlassen.

So geht es dann weiter: Wenn Eure Bewerbung überzeugt und Ihr in der Auswahl landet, verschicken wir das Test-Kit im Wert von knapp 400 Euro. Parallel erhaltet Ihr dann einen Testleitfaden. Nach einer rund zehntägigen Testphase ist Eure Arbeit erledigt und Ihr übermittelt uns Eure Testergebnisse, die dann in den gemeinsamen Lesertestbericht einfließen. Die Reolink-Kamera könnt Ihr im Anschluss behalten und damit machen, was Ihr möchtet. Das Setup lässt sich beispielsweise auf bis zu 8 Kameras erweitern.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Reolink. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.