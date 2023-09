Mega-Deal: Samsung Galaxy Z Flip 5 nur 19,99 € monatlich

Bei Deinhandy.de könnt Ihr Euch gerade das Samsung Galaxy Z Flip 5 in einem wirklich günstigen Angebot sichern. Denn Ihr zahlt einmalig nur 99,95 Euro und geht einen Handyvertrag mit o2 ein. Dabei handelt es sich um den o2 Basic 20 mit 13 GB Datenvolumen. Das besondere hierbei sind jedoch die extrem geringen monatlichen Kosten für das Angebot. Wir haben alle Details in unserem Tarif-Check.

Habt Ihr seit dem Release der neuen Foldables bereits ein Auge auf das Samsung Galaxy Z Flip 5 geworfen, aber noch auf den richtigen Deal gewartet, solltet Ihr Euch schnellstmöglich an Deinhandy.de wenden. Denn der Händler hat das faltbare Smartphone für kurze Zeit mit dem Handytarif "o2 Basic 20" im Angebot. Dafür zahlt Ihr monatlich gerade einmal 19,99 Euro.

Beim Hauptdisplay setzt Samsung beim besten Flip-Smartphone auf ein Infinity-Flex-Display mit einer Bilddiagonale von 6,7 Zoll. Das äußerst nützliche 3,4-Zoll-Außendisplay nutzt die Super-AMOLED-Technologie, ermöglicht in der neuesten Foldable-Generation das Interagieren mit Apps im zugeklappten Zustand. Beim Prozessor findet sich einmal mehr ein Snapdragon 8 Gen 2, den wir bereits aus der S23-Serie kennen. Das hier angebotene Modell setzt auf 8 GB RAM und 256 GB internen Gerätespeicher.

Die Displayfalte ist etwas größer als bei den Vorgängermodellen, aber die Panels schließen jetzt vollständig. / © nextpit

Meine Kollegin Camila konnte das Samsung Galaxy Z Flip 5 testen und war vor allem von den Bildschirmen mehr als angetan. Auch die überdurchschnittliche Kameraqualität war ein klarer Pluspunkt. Was Samsung dennoch verbessern könnte, lest Ihr in Ihrem Test.

Das Samsung-Angebot im Tarif-Check

Um den Deal wahrzunehmen, müsst Ihr einen Handytarif im Netz von o2 (zur Tarifübersicht) abschließen. Dabei handelt es sich um den Basic 20, bei dem Ihr monatlich 13 GB Datenvolumen zur Verfügung habt und mit maximal 50 MBit/s durch das 4G-Netz des Providers surft. Für das Smartphone zahlt Ihr hier einmalig 99,95 Euro, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und noch einmal 6,99 Euro für den Versand. Jeden Monat müsst Ihr dann 19,99 Euro für das Angebot zahlen.

Eigenschaft Samsung-Deal Tarif o2 Basic 20 Datenvolumen 13 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Kosten 146,93 € Gesamtkosten (24 Monate) 626,69 € Reguläre Gerätekosten 789,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 6,76 € Zum Angebot*

Nach Abschluss der Mindestlaufzeit zahlt Ihr für diesen Deal 626,69 Euro. Damit liegt Ihr rund 160 Euro unter den aktuellen Kosten für das Smartphone ohne einen Handyvertrag. Dementsprechend spart Ihr bei diesem Deal monatlich effektiv 6,76 Euro ein, was es so bisher noch nicht für das Samsung Galaxy Z Flip 5 gab.

Habt Ihr also Interesse am besten Clamshell-Foldable, das Ihr derzeit kaufen könnt, solltet Ihr hier zuschlagen. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen. Denn Deinhandy.de hatte denselben Deal bereits online und nahm ihn nach wenigen Stunden wieder offline, daher können wir nicht genau sagen, wie lange das Angebot gilt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Smartphone zu solchen Konditionen interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!