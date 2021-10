Motorola Defy im Test: Handy sucht Nische

Fazit: Wer ist die Zielgruppe des Defy?

Das Motorola Defy 2021 ist ein merkwürdiges Telefon, das versucht, sich auf die Nostalgie einer sehr kleinen Gruppe an Menschen zu stützen – anders als das Motorola Razr oder die Retro-Nokias. Erschwerend kommt hinzu, dass es auf einem Markt eingeführt wurde, in dem es bereits interessante Optionen von Samsung und Bullitt gibt. Ausgerechnet dem Unternehmen, das die Ruggedness für Motorola / Lenovo entwickelt hat, sowie das kürzlich eingeführte Nokia XR20, das auf dem Nokia X20 basiert.

Während die CAT- und Galaxy-XCover-Geräte eher für Unternehmen gedacht sind, scheint das Defy hier keine ideale Lösung zu sein. Denn es bietet nur zwei Jahre lang Sicherheitsupdates und verfügt nicht über einen austauschbaren Akku.

Defy 2021 ist noch härter als das Original, aber die Spezifikationen sind weniger wettbewerbsfähig in Bezug auf den Markt / © NextPit

Das Werbematerial des Defy legt den Schwerpunkt auf Extremsportarten, und vielleicht erklärt das die in der Verpackung enthaltene Trageschlaufe. Allerdings ist dies dasselbe Publikum, das GoPro (und DJI) ein Vermögen eingebracht hat. Was den Eindruck hinterlässt, dass die Kamera von den Herstellern mehr Aufmerksamkeit hätte bekommen können, wenn sie nur ein Ultra-Weitwinkelobjektiv anstelle der überflüssigen Makrokamera eingebaut hätten.

Alles in allem scheint die Ankündigung der Markteinführung darauf hinzudeuten, dass sich das neue Defy auch an die breite Öffentlichkeit richtet. Denn schließlich ist es immer von Vorteil, wenn das Handy beim Runterfallen nicht kaputt geht. Aber in diesem Fall ist der empfohlene Preis von 329 € auf dem europäischen Markt praktisch doppelt so hoch wie der des Moto G9 Play oder G30, was es möglicherweise vorteilhafter macht, eines der genannten Modelle mit einer Schutzhülle oder vielleicht einer Versicherung gegen Unfälle zu kaufen.

Und genau das ist die Diskrepanz, die mit dem Defy kommt. An dem Gerät gibt es nichts auszusetzen, aber um die breite Öffentlichkeit anzusprechen, müsste der Preis zu den technischen Daten passen. Etwas, was beim Defy aus 2010 funktionierte und sicher der Grund war, warum ich es vor zehn Jahren gekauft habe.