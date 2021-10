Casa Casi 25: Podcast-Jubiläums-Ratatouille mit Jens Herforth

Ich hatte mir wirklich viel vorgenommen für diese 25. Folge unseres Podcasts, also unser erstes kleines Jubiläum. Zurückblicken wollte ich auf 24 Folgen und die spannendsten Themen, die wir behandelt haben. Ein wenig in die Zukunft schauen und besprechen, welche Tech-Entscheidungen nach der Bundestagswahl wohl in den nächsten Jahren von der neuen Regierung vorangetrieben werden könnten.

Eigens dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen: Jens Herforth, seines Zeichens seit vielen Jahren Tech-Journalist, Podcaster und darüber hinaus ein ganz feiner Mensch – einer der angenehmsten, den ich in den etwa 13 Jahren kennenlernen durfte, in denen ich diesen Tech-Zirkus schon mitmache.

Somit war also alles angerichtet für eine spannende Folge, in denen ich zu unseren bereits behandelten Themen gerne Jens' Meinung einholen wollte und ihn gerne dazu befragt hätte, was uns denn technisch in den nächsten Jahren wohl ins Haus steht. Ihr merkt schon, ich verwende ziemlich viel Konjunktive. Der einfache Grund: Wir hatten einfach keine Chance!

Podcast-Themen-Ratatouille

Wenn nämlich drei Freunde zusammentreffen, die in der Konstellation schon lange nicht mehr miteinander geredet haben und in Plauderlaune zusammenkommen, ist es nahezu unmöglich, einen roten Faden beizubehalten. Also sprachen wir: Ungefähr über ALLES! Wir redeten übers Gendern, über Las-Vegas- und Malta-Trips, über Getränke, über die Kirche, über Politik, über Dating-Apps und noch einiges mehr.

Kurz gesagt: Es waren thematisch eher die wild zusammengefegten Hallenrestes – oder eben halt: Themen-Ratatouille, daher auch der heutige Folgen-Name (Wir hatten ehrlich gesagt sogar die Idee, angesichts dieser wirschen Folge anstelle eines Artikels einfach nur ein Ratatouille-Rezept zu posten. War mir dann aber doch zu behämmert). Erwartet also nicht, dass wir tatsächlich die ersten 24 Folgen Revue passieren lassen, oder auch nur eine Sekunde tatsächlich über Tech sprechen ... oder irgendein Thema auch nur halbwegs abschließen, bevor wir uns ins nächste stürzen.

Es ist angerichtet: Casa Casi, Folge 25

Wollt Ihr also einen Podcast hören, der Euch ein spannendes Tech-Thema näherbringt: Vergesst es – keine Chance mit dieser Folge. Wenn Ihr aber Lust habt, drei Menschen dabei zuzuhören, wie sie richtig viel Spaß beim Quatschen haben und alte Geschichten ausgraben, dann seid Ihr hier goldrichtig.

Apropos goldrichtig: Goldrichtig liegt Ihr auch damit, Jens Herforth überall dort zu folgen, wo Ihr ihn erwischen könnt. Er ist zum Beispiel für Turn On im Einsatz und Ihr hört ihn auch im Quasi-Podcast. Folgt ihm aber auch unbedingt auf Twitter, denn Jens äußert sich nicht nur vielfach zu Smartphones, Gaming und anderen Tech-Themen, sondern ordnet auch gesellschaftliche und politische Themen gekonnt ein.

Er hat uns jedenfalls versprochen, auch künftig für Jubiläums-Folgen zur Verfügung zu stehen. Wir werden sicher drauf zurückkommen, denn das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ob das jetzt nur dieser "da muss man dabei gewesen sein"-Spaß ist, der nur für uns Drei funktioniert, oder ob auch Ihr Spaß habt, könnt Ihr uns ja gerne in den Kommentaren verraten.

Mögt Ihr unseren Podcast, dann teilt ihn bitte, bewertet ihn, postet ihn mit Herzchen garniert in Euren Stories und erzählt Euren Leuten von uns – das hilft uns sehr. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge!