Nur für kurze Zeit: Vodafone CallYa-Tarif mit 15-Euro-BestChoice-Gutschein!

Seid Ihr keine Freunde von langen Tariflaufzeiten oder Handyverträgen mit seltsamen Bedingungen, sind Prepaid-Tarife genau das Richtige für Euch. Denn hier ladet Ihr nach eigenem Ermessen Euer Guthaben auf und könnt auch nur dieses aufbrauchen, ohne in eine Kostenfalle zu tappen. Bei Vodafone könnt Ihr Euch nun für kurze Zeit einen BestChoice-Gutschein im Wert von 15 Euro sichern, wenn Ihr den CallYa-Digital-Tarif bucht.

Prepaid-Tarife bieten eine gute Alternative zu Handyverträgen, die häufig mit einer festen Laufzeit von 24 Monaten angeboten werden. Dabei sind die Angebote von Vodafone durchaus besonders spannend, da Ihr hier Zugang zum 5G-Netz des Anbieters habt und auch einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro einheimsen könnt. Um das bisher schon gute Portfolio etwas spannender zu machen, bekommt Ihr über unseren Link für kurze Zeit einen BestChoice-Gutschein im Wert von 15 Euro, wenn Ihr Euch für die besonders beliebte CallYa-Digital-Variante entscheidet.

Affiliate Angebot CallYa Digital Inklusive BestChoice-Gutschein im Wert von 15 Euro

Benötigt Ihr also einen Prepaid-Tarif mit ordentlichem Datenvolumen, seid Ihr mit dem CallYa Digital durchaus gut beraten. Dabei gilt, dass Ihr das Angebot nicht in einem Vodafone-Store wahrnehmen, sondern nur online abschließen könnt. In unserer Vodafone-Tarifübersicht verraten wir Euch zudem, wie Ihr Euer Guthaben aufladet oder dieses abfragt. Dort findet Ihr außerdem noch weitere spannende Angebote des Providers.

Darum lohnt sich das Vodafone-Angebot gerade so sehr

Wie bereits erwähnt, habt Ihr mit dem Prepaid-Tarif Zugang zum 5G-Netz von Vodafone. Zusätzlich habt Ihr ein Datenvolumen von 15 GB, dass Euch alle vier Wochen 20 Euro kostet. Sollte Euch das nicht reichen, könnt Ihr für zusätzliche Daten in der Day-Flat oder dem Abonnement nachbuchen. Zusätzlich surft Ihr mit bis zu 500 MBit/s im Internet. Zudem beinhaltet der CallYa Digital noch eine Flatrate, mit der Ihr problemlos ins Deutsche Netz telefonieren könnt. Nachfolgend findet Ihr die Tarifkonditionen noch einmal in unserer Übersicht

CallYa-Digital-Übersicht Eigenschaft CallYa Digital Datenvolumen 15 GB Bandbreite max. 500 MBit/s 5G Ja Allnet-Flat Ja Mindestlaufzeit 4 Wochen Gebühr (alle 4 Wochen) 20,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt Wechselbonus 10,00 Euro BestChoice-Gutschein Ja, im Wert von 15,00 Euro Zum Angebot*

Nach Buchung des Tarifs habt Ihr eine Kündigungsfrist von einem Monat. Die Kosten in Höhe von 20 Euro werden alle 4 Wochen fällig und Ihr erhaltet den Gutschein spätestens 7 Tage nach Erhalt der SIM-Karte. Alle in allem also ein wirklich guter Deal, vor allem dann, wenn Ihr ohnehin vorhabt, Eure Rufnummer vom alten Anbieter mitzubringen.

So bekommt Ihr Euren BestChoice-Gutschein

Um das Angebot wahrzunehmen, müsst Ihr einfach unserem Link zur Aktionsseite folgen. Dort findet Ihr ein Eingabefeld, in das Ihr nun nur noch Eure Mailadresse eintragen müsst. Lest und akzeptiert jetzt noch die Aktionsbedingungen und klickt auf "15 € Gutschein sichern" und schon werdet Ihr auf die entsprechende Seite von Vodafone weitergeleitet. Schließt hier die Tarifbuchung mit derselben Mailadresse ab und Ihr bekommt Euren BestChoice-Gutschein zugeschickt.

Hier tragt Ihr Eure Mail-Adresse ein und klickt anschließend auf den roten Button / © Vodafone

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Angebote interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Tarifen mit einer längeren Mindestlaufzeit?