Amazon zieht 250 Euro vom eigentlichen Preis des Roborock Qrevo S* Saug- und Wischroboters ab. Ihr zahlt somit nur noch 550 Euro für das Gerät, inklusive Station! Dabei handelt es sich um einen aktuellen Bestpreis, billiger kommt Ihr nirgends an das Roborock Modell. Was der Roboter alles kann, lest Ihr jetzt.

Der Roborock Qrevo S

Der Roboter wird, wie oben bereits erwähnt, inklusive Station geliefert. Ihr habt hier die Wahl zwischen einem weißen und schwarzen Modell. Mit seiner leistungsstarken Saugkraft von 7.000 Pascal reinigt er zuverlässig Eure Böden und erklimmt sogar Teppiche mit einer Höhe von bis zu zehn Millimetern, um diese von Staub, Tierhaaren und Krümeln zu befreien. Gleichzeitig sorgt er mit zwei Wischmopps, die bis zu 200 Umdrehungen pro Minute erreichen, auch für blitzsaubere Hartböden. Je nach Art Eurer Böden lässt sich der Wasserdurchfluss flexibel über die dazugehörige App steuern, über die Ihr außerdem auch Reinigungspläne festlegen könnt. In Action erzeugt er maximal 63 dB, wodurch er in etwa so laut ist wie ein Gespräch in normaler Lautstärke. Wichtig zu wissen: Für die App benötigt Ihr ein 2.4-GHz-WLAN.

Dank LiDAR-Navigation bewegt sich der Qrevo S sicher durch Eure Wohnung, ohne irgendwo anzustoßen oder hängenzubleiben. Hat er seine Arbeit erledigt, kehrt er zur Station zurück, wo er den gesammelten Schmutz und das verschmutzte Wischwasser eigenständig entleert. Ihr müsst lediglich etwa alle sieben Wochen die Behälter entleeren – einfacher geht es kaum. Eine volle Wassertankfüllung reicht für die Reinigung von bis zu 330 Quadratmetern. In der Station lädt sich der Roboter wieder auf, um eine Akkulaufzeit von bis zu drei Stunden zu ermöglichen.

So gut ist das Angebot tatsächlich

Normalerweise kostet der Roborock Qrevo S samt Station satte 799 Euro. Mit dem aktuellen Angebot könnt Ihr ihn jedoch für 550,99 Euro erwerben. Zwar ist das immer noch eine Investition, aber dafür bekommt Ihr mehr als nur einen Roboter: Ihr gewinnt wertvolle Zeit und spart Euch die Mühe von manuellem Saugen und Wischen. Ein Preisvergleich zeigt außerdem, dass Ihr das Gerät aktuell nirgends günstiger bekommt. Bei einem Rabatt von fast 250 Euro lohnt sich dieser Deal auf jeden Fall.

Was sagt Ihr zum Roborock Qrevo S? Saugt und wischt ihr noch selbst?