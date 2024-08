Mit doppeltem Cashback so richtig sparen. Das macht MediaMarkt gerade mit einer Auswahl an Heimkino-Geräten wahr. Gerade die "The Frame"-Serie ist hier besonders spannend. Seid Ihr Kunst-Fans oder möchtet Euch Euren Smart-TV an die Wand hängen, gibt es kaum eine bessere Wahl. Wir haben uns die Angebote genauer für Euch angeschaut.

Viele Fernseher von Samsung arbeiten mit QLED-Technologie. Hier ist vor allem die Q-Serie besonders beliebt, obwohl eine andere Reihe für viel mehr Aufsehen sorgt. Die Lifestyle-TVs "The Frame", "The Serif", "The Terrace" und "The Sero" erscheinen alle nicht im gewohnten Fernseh-Format, sondern bieten Euch im ausgeschalteten Zustand einen ganz besonderen Hingucker. So könnt Ihr beim Frame etwa ein Kunstwerk mit passendem Rahmen darstellen, während der Serif wie eine Staffelei aussieht.

Lest auch: So findet Ihr den richtigen Smart TV

Die Fernseher der "The Frame"-Reihe gibt es nun bei MediaMarkt mit einem satten Rabatt. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit hier durch doppeltes Cashback sogar noch zusätzlich zu sparen. Seid Ihr darüber hinaus Mitglied vom Treueprogramm "myMediaMarkt" purzeln die Preise geradezu. Ab 400 Euro geht es hier los.

Affiliate Angebot Samsung-Aktion Jetzt doppeltes Cashback auf verschiedene Samsung-Heimkino-Geräte sichern!

Lifestyle-TV von Samsung – Das bietet Euch der "The Frame"

Der "The Frame" bietet Euch ein QLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz und 4K-Auflösung. Dabei liegt der Betrachtungswinkel bei 89° in der Horizontalen, wodurch Ihr auch etwas schräger zum Gerät sitzen könnt, ohne einen Qualitätsverlust wahrzunehmen. Ein guter nativer Kontrast, HDR 10+ und Quantum Color sorgen zudem für ein wirklich gutes Heimkino-Erlebnis.

Im Art Mode könnt Ihr ein Gemälde Eurer Wahl auf dem The Frame darstellen lassen. / © Samsung

Bei den Anschlüssen könnt Ihr auf vier HDMI, zwei USB 2.0 sowie einen digitalen Audioausgang zurückgreifen. Das Besondere bei den Fernsehern ist jedoch, dass Ihr durch den "Art Mode" ein Bild Eurer Wahl als Hintergrund festlegen könnt, dass sich dann auf Eurer Wand darstellt. Mit verschiedenen Rahmenfarben des The Frame*, die Ihr ebenfalls bei MediaMarkt erhaltet, könnt Ihr zudem etwas Abwechslung in Euer Wohnzimmer bringen. Ihr erhaltet hier also nicht nur einen Smart-TV für den nächsten Filmabend, sondern auch eine digitale Galerie.

Wollt Ihr den Fernseher zum Zocken nutzen, solltet Ihr jedoch noch einmal darüber nachdenken. Eine Latenzzeit von 6 bis 8 ms und die geringe Bildwiederholfrequenz sorgen für langsame Eingaben und vor allem schnellere Darstellungen auf dem Bildschirm könnten zu Bildfragmenten führen. Für den alltäglichen Gebrauch ist der "The Frame" jedoch mehr als ausreichend.

Die MediaMarkt-Aktion kurz erklärt

Kommen wir zur alles entscheidenden Frage: Wie könnt Ihr jetzt das doppelte Cashback abgreifen? Derzeit erhaltet Ihr die "The Frame"-Serie reduziert. Doch auch die Soundbars der S-Reihe sind deutlich günstiger. Kauft Ihr beides zusammen, könnt Ihr Euch somit bis zu 600 Euro Cashback sichern. Die Geräte haben jeweils ein Einzel-Cashback ausgewiesen, doch in Kombination spart Ihr hier noch einmal deutlich mehr und bastelt Euch zugleich Eure eigene Heimkino-Galerie.

Bis zum 30. September erhaltet Ihr doppeltes Cashback auf ausgewählte Lifestyle-Geräte von Samsung. / © Samsung

Habt Ihr Euch die Geräte gekauft, müsst Ihr diese auf der Samsung-Aktionsseite* registrieren und schon bekommt Ihr das Geld auf Euer Konto überwiesen. Je teurer das eigentliche Gerät ist, desto höher fällt hier natürlich das Cashback aus. Wie hoch es genau ist, seht Ihr übrigens direkt bei den Angeboten auf der Website von MediaMarkt.

"The Frame" für 400 Euro – die Angebote der Aktion

Die kleinste Variante des QLED-TVs mit 32-Zoll-Bilddiagonale bekommt Ihr gerade schon auf 449,99 Euro bei MediaMarkt reduziert. Hier gibt es jedoch noch einmal Cashback in Höhe von 50 Euro obendrauf, wodurch ihr nur noch 399,99 Euro zahlt. Versandkosten müsst Ihr hier ebenfalls nicht zahlen. Außerdem winken Euch noch 6 Monate Streaming-Content über MagentaTV mit einem Netflix Standard-Abo, ohne einen Cent zusätzlich zu zahlen.

Affiliate Angebot Samsung The Frame QLED-TV im Artwork-Design mit 32-Zoll-Bilddiagonale

Doch auch die größeren Varianten sind gerade reduziert erhältlich. Hier habt Ihr zudem die Möglichkeit einen "myMediaMarkt"-Rabatt wahrzunehmen, wenn Ihr Mitglied im Treueprogramm seid. Auch das Cashback steigt hier noch einmal. Nachfolgend haben wir Euch die Deals mit dem jeweiligen Einzel-Cashback noch einmal aufgelistet:

Gerade mit dem zusätzlichen Rabatt und dem Cashback zahlt Ihr somit für die 65-Zoll-Variante beispielsweise nur noch 1.419,10 Euro, statt der UVP von 2.199 Euro. Durch das Doppel-Cashback könnt Ihr zudem noch eine passende Soundbar kostengünstig dazu bekommen und erhaltet dann ordentlich Geld zurück.

Auch spannend: Honor 200 Pro mit zweitem Handy bei MediaMarkt besonders günstig

Alles in allem sind die Angebote also wirklich spannend, vor allem dann, wenn Ihr ohnehin ein Heimkino-System sucht. Möchtet Ihr Euch zudem von anderen abheben und seid der Kunst verfallen, solltet Ihr diese Deals unbedingt genauer unter die Lupe nehmen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Kennt Ihr die Lifestyle-Fernseher von Samsung schon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!