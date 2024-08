In der Tarifwelt von MediaMarkt könnt Ihr gerade eine richtig spannende Aktion abgreifen. Einige Mobilfunktarife beinhalten nämlich einen Gutschein des Elektronikfachmarktes. Besonders der green LTE mit 40 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz sticht hier hervor. Nicht nur, dass Ihr die Möglichkeit habt, hier das 5G-Netz des Providers zu nutzen, sondern auch der geringe Preis von 14,99 Euro monatlich machen das Angebot richtig spannend.

40 GB und 5G – das bietet Euch der Handyvertrag

Es handelt sich bei den "green LTE"-Tarifen um Angebote von Freenet. Ihr befindet Euch somit im Netz von Vodafone, geht aber keinen Vertrag mit dem Provider ein. Euch stehen hier 40 GB Datenvolumen im LTE-Netz zur Verfügung. Allerdings könnt Ihr auch den 5G-Mobilfunkstandard nutzen, wenn Ihr diese Option aktiviert. Die maximale Download-Bandbreite ist mit 50 MBit/s zudem mehr als ausreichend für Streaming oder Eure täglichen YouTube-Besuche.

Natürlich erhaltet Ihr zudem eine Allnet-Flat und gratis EU-Roaming bei diesem Tarif. Eine eSIM-Option habt Ihr allerdings nicht. Eine Datenautomatik gibt es ebenfalls nicht. Dafür jedoch eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Alles in allem also ein solider Tarif für Menschen, die auf eine ordentliche Menge Daten angewiesen sind, aber nicht zu viel zahlen wollen.

Vodafone green LTE für 14,99 € monatlich – so viel zahlt Ihr tatsächlich

Kommen wir also nun zum spannenden Teil. Ihr zahlt monatlich 14,99 Euro über die gesamte Mindestlaufzeit. Anschließend müsst Ihr jedoch mit den regulären Tarifkosten von 46,99 Euro pro Monat rechnen. Denkt also unbedingt daran, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen. Zusätzlich kommen noch eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro und 4,95 Euro für den Versand dazu. Dafür schenkt Euch MediaMarkt einen Gutschein über 150 Euro. Der Versand des Coupons erfolgt via Mail und ist in Teilbeträge gestückelt.

Dadurch könnt Ihr nicht direkt 150 Euro über das Angebot beziehen. Allerdings ist das Ganze auch anonymisiert, wodurch Ihr die Gutscheine an Dritte übertragen könnt. Zusätzlich winkt Euch ein Wechselbonus von 50 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Damit Ihr bei den ganzen Zahlen nicht den Überblick verliert, findet Ihr alles noch einmal in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Rechnet Ihr alle Kosten zusammen, zahlt Ihr hier monatlich pro verbrauchtem GB nur 21 Cent. Das ist für einen 5G-Tarif ziemlich günstig. Auch wenn Ihr nicht viel mit diesen Effektivkosten anfangen könnt, ist der Deal richtig spannend. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, spart Ihr Euch theoretisch die einmaligen Gesamtkosten von Versand und Anschlussgebühr. Hier kommt dann noch der Gutschein hinzu und eine relativ geringe monatliche Tarifgrundgebühr.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem neuen Tarif und kauft regelmäßig bei MediaMarkt ein, oder kennt jemanden der das tut, ist dieser Deal wirklich interessant. Wie lange die Aktion gilt, ist allerdings nicht ersichtlich. Möchtet Ihr hier also zuschlagen, solltet Ihr Euch besser beeilen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Handytarif durch die Zugabe interessant für Euch? Lasst es uns wissen!