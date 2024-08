MediaMarkt ist für seine zahlreichen Aktionen durchaus bekannt. Teilweise sind hier durchaus spannende Deals möglich. Möchtet Ihr solche Angebote in Zukunft nicht mehr verpassen, könnt Ihr Euch bei "myMediaMarkt" anmelden und den Newsletter abonnieren. Für Neukunden gibt es jetzt sogar noch einen Gutschein als Dankeschön. Seid Ihr zudem auf der Suche nach einem richtig guten Smart TV von Sony, solltet Ihr diesen Artikel nicht verpassen.

Mittlerweile ist es keine Seltenheit, dass Händler ihre Kunden mit Treueprogrammen an sich binden möchten. Auch MediaMarkt bildet hier keine Ausnahme und bietet Euch mit "myMediaMarkt" eine solche Sammel-Möglichkeit. Seid Ihr noch kein Mitglied, könnt Ihr Euch jetzt anmelden, den Newsletter abonnieren und erhaltet als Dankeschön direkt 10.000 Punkte gutgeschrieben.

Punkte sammeln und Gutscheine sichern – so funktioniert myMediaMarkt

Wie ein Treueprogramm funktioniert, muss ich Euch sicherlich nicht noch einmal erklären. Kurz gesagt kauft Ihr etwas bei MediaMarkt und erhaltet dafür Punkte gutgeschrieben, die Ihr wiederum in Gutscheine umwandeln könnt. Genauer gesagt gibt es 5 Punkte pro ausgegebenem Euro. Auch ein digitaler Kassenbon oder zusätzliche Punkte an Eurem Geburtstag sind hier mit dabei.

Das besondere ist nun allerdings, dass Ihr 10.000 Punkte umsonst bekommt. Normalerweise erhaltet Ihr nach der Registrierung 500 davon gutgeschrieben. Meldet Ihr Euch jetzt allerdings noch für den Newsletter an, gibt es dann deutlich mehr Punkte. In Eurem Online-Konto könnt Ihr diese dann in einen 10-Euro-Gutschein umwandeln. Zusätzlich profitieren myMediaMarkt-Kunden vom exklusiven Testpiloten-Programm, bei dem Ihr Geräte zu Hause ausprobieren könnt und einem verlängerten Rückgaberecht von 28 Tagen.

Egal welche Größe Ihr wählt, der Sony Bravia KD-X85L macht eine gute Figur. / © Sony

Außerdem gibt es immer wieder spezielle Rabatte, die nur für Mitglieder gelten, ähnlich, wie Ihr es von Amazon Prime kennt. Dies bezieht sich auch auf den Sony Bravia KD-X85L, den Ihr durch die Prozente gerade so günstig wie bei keinem anderen Händler bekommt.

Sony Bravia X85L dank Treueprogramm zum Bestpreis

Der Smart TV (Bestenliste) ist in drei Varianten verfügbar: 55, 65 und 75 Zoll. Alle Modelle nutzen ein VA-Panel mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von circa 838 Nits. VA-Panels sind für höhere Kontrastwerte, auf Kosten des geringeren Blickwinkels bekannt. Auch beim Sony solltet Ihr besser nicht zu seitlich sitzen, da der Bereich hier mit 44° in der horizontalen recht eingeschränkt ist. Dafür ist mit einer "Full Array LED"-Hintergrundbeleuchtung eine natürliche Farbgebung möglich.

Der Bildschirm löst in 4K auf und weist eine Latenzzeit von 15 ms aus. Das dürfte für die meisten Games noch ausreichen, Hardcore-Gamer werden hier allerdings ihre Probleme bekommen. Allerdings stehen Euch insgesamt vier HDMI-Eingänge zur Verfügung, wovon zwei mit dem 2.1-Standard arbeiten, wodurch Ihr Eure Playstation 5 auch auf 4K@60Hz zocken könnt. Durch Dolby Vision, Dolby Atmos oder HDR 10+ erhaltet Ihr zudem Bildverbesserungssoftware für das Heimkino-Feeling.

Beim Sony Bravia KD-X85L kommt Google TV mit zahlreichen Apps zum Einsatz. / © Sony

Die 55-Zoll-Variante kostet Euch bei MediaMarkt ohne das Treueprogramm gerade 939 Euro. Als myMediaMarkt-Kunden spart Ihr jedoch 140,85 Euro. Zieht Ihr hier noch den Gutschein aus der Newsletter-Aktion ab, zahlt Ihr nur noch 788,15 Euro für den Fernseher. Damit liegt Ihr knapp 100 Euro unter dem nächstbesten Angebot im Netz.

Sony Bravia X85L im Vergleich Modell Reguläre Kosten bei MediaMarkt myMediaMarkt-Rabatt Gesamtpreis Nächstbestes Angebot Zum Deal 55 Zoll 939,00 € 140,85 € + 10,00 € 788,15 € 867,38 € Zum Angebot* 65 Zoll 1.175,00 € 176,25 € + 10,00 € 988,75 € 1.148,41 € Zum Angebot* 75 Zoll 1.644,00 € 246,60 € + 10,00 € 1.387,40 € 1.644,00 € Zum Angebot*

Ihr erhaltet hier zwar keine absoluten Tiefstpreise, günstiger gibt es den Fernseher dennoch gerade nicht. Seid Ihr also auf der Suche nach einem grundsoliden Smart TV, der Euch ein schönes Bild bietet und sitzt darüber hinaus nicht zu schräg zum Gerät, sind die Angebote durchaus spannend – allerdings nur, wenn Ihr bereit seid dem MediaMarkt-Treueprogramm beizutreten.

Was haltet Ihr von den Angeboten und der Aktion? Seid Ihr bereits Mitglied bei myMediaMarkt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!