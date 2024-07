MediaMarkt bietet in seiner Gutscheinheft-Aktion massenhaft Deals. In den letzten Tagen konntet Ihr auf nextpit bereits einige Angebote, wie das Pixel 8 Pro mit passender Pixel Watch zum Bestpreis, bereits entdecken und nun haben wir wieder etwas Spannendes für Euch herausgesucht. Denn Ihr könnt Euch gerade das Honor 200 Pro für 699 Euro bestellen und erhaltet das Honor 200 Lite als Zugabe.

Darum ist das Honor-Bundle gerade empfehlenswert

Das Honor 200 Pro bewegt sich technisch zwischen einem Mittelklasse-Smartphone und einem echten Flaggschiff. Zur Veröffentlichung im Juni hat der Hersteller noch rund 800 Euro verlangt. Mittlerweile bekommt Ihr das Gerät allerdings bereits ab 610 Euro im Netz. Damit liegt Ihr eigentlich unter dem Preis, den MediaMarkt gerade verlangt.

Die Kamera-Insel des Honor 200 Pro ist etwas gewöhnungsbedürftig. / © nextpit

Allerdings erhaltet Ihr hier nicht nur das erschwingliche Flaggschiff, sondern auch noch die Lite-Variante obendrauf. Die günstigste Version der 200er-Serie von Honor kostet Euch in der Regel noch einmal mindestens 219 Euro, wodurch Ihr hier gerade 130 Euro im direkten Vergleich sparen könnt. Selbst die bisherigen Bestpreise werden hier deutlich unterschritten.

Ob Ihr das Honor 200 Lite jetzt als aktives Zweithandy nutzen möchtet, es Euren Kindern als erstes Smartphone überlasst oder der Oma im Altersheim eine Freude machen wollt – Ihr könnt hier einen wirklich guten Deal im "Honorverse" (Neologismen sind genau mein Ding) ergattern. Übrigens ist das Honor 200 Lite auch als Ersatzgerät durchaus sinnvoll, wenn Ihr es nicht weiterverkaufen oder -verschenken wollt.

Die Honor-Smartphones im Kurz-Check

Das Honor 200 Pro bietet ein helles und lebendiges 6,78-Zoll-AMOLED-Display, mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von bis zu 4.000 Nits (!). Beim Prozessor bedient sich Honor am aktuellen Flaggschiff-SoC von Qualcomm, dem Snapdragon 8 Gen 3 mit 12 GB LPDDR5X RAM und 512 GB Flash-Speicher, durch den selbst aktuelle Games wie Call of Duty Mobile problemlos gezockt werden können.

Die 50-MP-Hauptkamera liefert vor allem bei Tageslicht ausgezeichnete Bilder, während die Sekundärkameras allerdings etwas schwächer sind. Insgesamt drei Android-Updates und vier Sicherheitspatches erwarten Euch zudem bei diesem Smartphone für weniger als 1.000 Euro. Möchtet Ihr mehr wissen, schaut gerne in unserem Test des Honor 200 Pro vorbei.

Die Lite-Variante der 200er-Serie ist im Vergleich dazu natürlich deutlich schwächer. Der Midranger bietet zwar ebenfalls ein helles 6,7-Zoll-AMOLED-Display, kann dieses allerdings "nur" auf 2.000 Nits aufhellen. Hinzu kommt der schwächere MediaTek Dimensity 6080 mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Auch das Kamera-Setup ist, trotz der 108-MP-Hauptkamera, nicht auf dem Niveau des teureren Honor 200 Pro.

Sichert Euch das Honor 200 Pro (im Bild) jetzt günstig mit dem Honor 200 Lite. / © nextpit

Dennoch erhaltet Ihr hier ein wirklich solides Smartphone für unter 300 Euro. Gerade die bereits erwähnten Nutzungszwecke erfüllt es problemlos und kann auch im Alltag bestehen. Für Fans von anspruchsvoller Technik ist das Gerät jedoch nichts.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist das Honor 200 Pro in diesem Bundle spannend für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!