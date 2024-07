Kaum zu glauben: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Jede Woche überschwemmt eine Welle von neuen Smartphones den Markt und erobert die Herzen der Technikbegeisterten. Aber wir sollten nicht vergessen, dass der wahre Wert eines Smartphones in den Apps liegt. Die Frage ist nur, wo man die besten Apps finden kann? Keine Angst, wir haben eine Sammlung der besten kostenlosen Apps und Spiele zusammengestellt, die ausschließlich im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich sind. Diese normalerweise kostenpflichtigen Apps haben ihre Preisschilder vorübergehend abgeworfen, was sie zu einem unwiderstehlichen Download macht!

Ihr fragt Euch jetzt vielleicht: "Wie können es sich die Entwickler leisten, ihre Kreationen kostenlos anzubieten? Sie müssen doch sicher ihren Lebensunterhalt verdienen, oder?" Nun, die Antwort ist erstaunlich einfach. Einige findige Entwickler haben sich entschieden, die Macht des cleveren Marketings zu nutzen und ihre Apps kostenlos anzubieten. Diese Großzügigkeit hat jedoch eine kleine Einschränkung. Diese bemerkenswerten Angebote sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Also, worauf wartet Ihr noch? Nutzt den Moment und stürzt Euch in den Downloadrausch!

Es ist erwähnenswert, dass sich die Apps in dieser Sammlung von unseren üblichen exklusiven"Top 5 Apps der Woche" Empfehlungen unterscheiden. Wir haben nicht jede einzelne App geprüft, was bedeutet, dass einige von ihnen In-App-Käufe und Werbung enthalten können. Aber das soll Euch nicht davon abhalten, sie auszuprobieren. Schließlich könntet Ihr in dieser Schatztruhe von Apps über ein verstecktes Juwel stolpern, das Eure Fantasie anregt. Also stürzt Euch ohne Umschweife in die Auswahl der kostenlosen Apps und Spiele dieser Woche und macht Euch bereit für eine spannende Entdeckungsreise auf Eurem Smartphone.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Sound Meter - Dezibelmeter ( 2,99 € ): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut Euer Nachbar ist oder wie viel Lärm von draußen in Euer Zimmer dringt? Lasst es diese App für Euch herausfinden.

): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut Euer Nachbar ist oder wie viel Lärm von draußen in Euer Zimmer dringt? Lasst es diese App für Euch herausfinden. eXport It ( 1,99 € ): Dies ist ein HTTP/UPnP-Client/Server, der auch eine FFmpeg-Bibliothek enthält, um den UDP-Multicast-Streaming-Server zu unterstützen.

): Dies ist ein HTTP/UPnP-Client/Server, der auch eine FFmpeg-Bibliothek enthält, um den UDP-Multicast-Streaming-Server zu unterstützen. SUI File Explorer Pro ( 4,99 € ): Hier ist eine alternative Datei-Explorer-App für Euch, mit der Ihr Dateien auf Eurem Handy einfach verwalten könnt.

): Hier ist eine alternative Datei-Explorer-App für Euch, mit der Ihr Dateien auf Eurem Handy einfach verwalten könnt. Reminder Pro ( 3,49 € ): Ihr könnt Euch nicht merken, was diese Woche alles ansteht? Warum benutzt Ihr nicht diese Erinnerungs-App als Euer zweites Gehirn?

): Ihr könnt Euch nicht merken, was diese Woche alles ansteht? Warum benutzt Ihr nicht diese Erinnerungs-App als Euer zweites Gehirn? SkanApp ( 19,99 € ): Ein PDF-Scanner, mit dem Ihr sogar Bücher "einscannen" könnt - und das alles mit der Kraft Eures Smartphones!

Kostenlose Android-Spiele

Neo Monsters ( 0,99 € ): Ihr sammelt Monster und bildet sie zu Champions aus. Was gibt es da nicht zu mögen?

): Ihr sammelt Monster und bildet sie zu Champions aus. Was gibt es da nicht zu mögen? Zombie Age 3 Premium Survival ( 0,99 € ): Es ist die Zombie-Apokalypse und Ihr kämpft mit allen Mitteln, um mit den knappen Ressourcen am Leben zu bleiben.

): Es ist die Zombie-Apokalypse und Ihr kämpft mit allen Mitteln, um mit den knappen Ressourcen am Leben zu bleiben. Der einsame Hacker ( 1,99 € ): Ein realistischer Hacking-Simulator von echten Cybercrime-Experten? Hier lernt Ihr die Grundlagen und tauchst ein in die Welt der Cybersicherheit.

): Ein realistischer Hacking-Simulator von echten Cybercrime-Experten? Hier lernt Ihr die Grundlagen und tauchst ein in die Welt der Cybersicherheit. Pixel Blade M ( 1,99 € ): Ihr geht mit Eurer treuen Klinge durch ein Level nach dem anderen, erledigt Eure Feinde und werdet immer mächtiger.

): Ihr geht mit Eurer treuen Klinge durch ein Level nach dem anderen, erledigt Eure Feinde und werdet immer mächtiger. Dungeon Princess 2 RPG ( 0,49 € ): Ihr seid eine Prinzessin in einem Kerker und wollt entkommen. Das wird nicht einfach sein und es wird ein Chaos geben, aber warum nicht dabei Spaß haben?

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Filterious Foto-Filter ( 2,99 € ): Eine Vintage-Fotofilter-App, die die Uhr für Eure Lieblingsfotos zurückdreht.

): Eine Vintage-Fotofilter-App, die die Uhr für Eure Lieblingsfotos zurückdreht. ChaReader ( 1,99 € ): Eine Text-to-Speech-App, die Artikel vorliest und sogar ins MP3-Format exportiert.

): Eine Text-to-Speech-App, die Artikel vorliest und sogar ins MP3-Format exportiert. Weihnachts-Countdown ( 0,99 € ): Jedermanns (jedenfalls die meisten) Lieblings-Weihnachts-Countdown-Timer ist etwas, auf das man sich freuen kann.

): Jedermanns (jedenfalls die meisten) Lieblings-Weihnachts-Countdown-Timer ist etwas, auf das man sich freuen kann. Remote Keyboard ( 0,99 € ): Tippt in einen entfernten Browser, damit die Eingaben auf Eurem iPhone erscheinen. So tippt Ihr bestimmt schneller!

): Tippt in einen entfernten Browser, damit die Eingaben auf Eurem iPhone erscheinen. So tippt Ihr bestimmt schneller! BreatheIn ( 1,99 € ): Macht mit dieser App tiefe Atemübungen und hoffe, dass sich Eure Gesundheit verbessert und Ihr Euren Stresspegel senkt.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Neo Monsters ( 0,99 € ): Monster zu fangen und sie zu trainieren, um besser zu werden, klingt nach einer müden, aber lustigen Formel.

): Monster zu fangen und sie zu trainieren, um besser zu werden, klingt nach einer müden, aber lustigen Formel. Brookhaven Game ( 1,99 € ): Ihr seid in einem Haus, in dem Ihr verschiedene Räume erforschen und entdecken könnt.

): Ihr seid in einem Haus, in dem Ihr verschiedene Räume erforschen und entdecken könnt. Drachenflug-Simulator Spiele ( 1,99 € ): Ihr wisst nie, wie sich ein Drache wirklich anfühlt, bis ihr in seine Flügel steigt. Der Titel beschreibt das Spiel treffend.

): Ihr wisst nie, wie sich ein Drache wirklich anfühlt, bis ihr in seine Flügel steigt. Der Titel beschreibt das Spiel treffend. Pirate Drops 2 ( 4,99 € ): Ein 3-Gewinnt-Puzzlespiel, das durch neue Hindernisse und Herausforderungen immer schwieriger wird, je weiter Ihr kommt.

): Ein 3-Gewinnt-Puzzlespiel, das durch neue Hindernisse und Herausforderungen immer schwieriger wird, je weiter Ihr kommt. Sapan ( 0,99 € ): Schießt alle Blöcke mit Eurem Finger ab und benutzt die Schleuder.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können Ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen gibt es eine Handvoll betrügerischer Anwendungen, die mit einer ausgeklügelten Taktik versuchen, Eure persönlichen Daten zu sammeln und weiterzugeben. Aber keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, wir haben unschätzbare Tipps für Euch, um die Sicherheit Eurer wertvollen Daten zu erhöhen. Wir raten Euch dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für die von Euch installierten Apps wachsam zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welchen Grund hat eine Taschenlampen-App, um Euren genauen Standort zu kennen? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilen wollt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Also los, stürzz Euch in das riesige Angebot an kostenlosen Apps, die Ihr auf Eurem Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Was denkt Ihr über die Liste von dieser Woche? Gab es irgendwelche Apps oder Spiele, von denen Ihr denkt, dass die Community sie gerne kennenlernen würde? Teilt sie uns in den Kommentaren mit.