Jede Woche bieten diverse Entwickler ihre Apps und Spiele kostenlos im Apple App Store und Google Play Store an, um die Download-Zahlen nach oben zu treiben. Das ist Eure Chance, normalerweise kostenpflichtige Apps komplett kostenlos abzustauben. Wir haben für Euch die App-Stores für Android und iOS durchstöbert und ein paar echte Schätze entdeckt – verpasst also nicht die kostenlosen Apps der Woche!

Ein Hinweis noch, bevor's losgeht: Beachtet bitte, dass wir die kostenlosen Apps nicht alle einzeln heruntergeladen und getestet haben. Anders als in unserem wöchentlichen Format "Top 5 Apps der Woche" probieren wir hier nicht alle Apps einzeln aus. Es kann also durchaus sein, dass Ihr die App zwar kostenlos nutzen könnt, diese aber optionale In-App-Käufe oder Werbung enthalten. So oder so: Wir sortieren zwielichtige Apps und Spiele oder solche mit schlechten Bewertungen von Vornherein aus. Also dann: Viel Spaß beim Stöbern!

Pro-Tipp: Wenn ihr eine App findet, die Euer Interesse weckt, dann ladet sie gleich herunter – auch wenn Ihr sie nicht sofort braucht. Dadurch wird sie als "gekauft" markiert und bleibt für immer in Eurer App-Bibliothek – unabhängig davon, ob Ihr sie kurz darauf wieder von Eurem Gerät entfernt.

Kostenlose Android Apps und Spiele – zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose Android Apps für Produktivität und Lifestyle

AppLock Pro (4,49 €) : Wählt zwischen verschiedenen Möglichkeiten, um Eure Apps zu sperren, wenn Ihr diese vor unbefugtem Zugriff schützen möchtet.

: Wählt zwischen verschiedenen Möglichkeiten, um Eure Apps zu sperren, wenn Ihr diese vor unbefugtem Zugriff schützen möchtet. Sound Meter & Noise Detector (2,99 €) : Eine App, die in der Lage ist, den Geräuschpegel in der Umgebung zu erkennen.

: Eine App, die in der Lage ist, den Geräuschpegel in der Umgebung zu erkennen. Fake Call Screen (0,99 €) : Wart Ihr schon mal in einer schwierigen Situation und wolltet nur weg? Diese App simuliert einen gefälschten Anruf, um Euch aus einer unangenehmen Situation zu befreien.

: Wart Ihr schon mal in einer schwierigen Situation und wolltet nur weg? Diese App simuliert einen gefälschten Anruf, um Euch aus einer unangenehmen Situation zu befreien. Dark Screen Filter (0,99 €) : Wenn Ihr Euer Handy bis spät in die Nacht benutzt, reicht der Dark Mode vielleicht nicht aus. Mit diesem Dunkelheitsfilter könnt Ihr Eure Augen entlasten.

: Wenn Ihr Euer Handy bis spät in die Nacht benutzt, reicht der Dark Mode vielleicht nicht aus. Mit diesem Dunkelheitsfilter könnt Ihr Eure Augen entlasten. FotoApp (6,49 €) : Eine KI-Foto-App, mit der Ihr Bilder nach Lust und Laune bearbeiten und verändern könnt.

Kostenlose Android Spiele

iOS Apps und Spiele kostenlos verfügbar – zeitlich begrenztes Angebot

Top kostenlose iOS Apps für Produktivität und Lifestyle

Wetter+ (0,99 €) : Wollt Ihr wissen, wie das Wetter draußen ist? Findet es in dieser App heraus, bevor Ihr das Haus verlasst.

: Wollt Ihr wissen, wie das Wetter draußen ist? Findet es in dieser App heraus, bevor Ihr das Haus verlasst. Outfit Outdoor Fitness (2,99 €) : Die App informiert Euch darüber, was Ihr anziehen müsst, bevor Ihr Euch zum Sport aufmacht.

: Die App informiert Euch darüber, was Ihr anziehen müsst, bevor Ihr Euch zum Sport aufmacht. Lichtfilter (3,99 €) : Wollt Ihr das perfekte Foto machen? Mit dieser App sorgt Ihr dafür, dass die Umgebung richtig ausgeleuchtet ist.

: Wollt Ihr das perfekte Foto machen? Mit dieser App sorgt Ihr dafür, dass die Umgebung richtig ausgeleuchtet ist. Feelly (1,99 €) : Ein persönlicher Stimmungstracker, der Euch hilft, Eure Gefühle im Auge zu behalten – perfekt für alle, die sich selbst einschätzen wollen.

: Ein persönlicher Stimmungstracker, der Euch hilft, Eure Gefühle im Auge zu behalten – perfekt für alle, die sich selbst einschätzen wollen. Buchstützen (10,99 €) : Schreibt Ihr viel und recherchiert viel, dann kann das Quellenmanagement ganz schön herausfordernd sein. Diese App zur Verwaltung von Referenzen ist dann sicher nützlich.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Kochspiel für Kinder (5,99 €) : Denkt Ihr, Euer Kind wird der nächste Gordon Ramsay? Warum lasst Ihr sie nicht ein Kochspiel ausprobieren und sehen, ob sie das Zeug dazu haben?

: Denkt Ihr, Euer Kind wird der nächste Gordon Ramsay? Warum lasst Ihr sie nicht ein Kochspiel ausprobieren und sehen, ob sie das Zeug dazu haben? Catennacio Football Manager (2,99 €) : Wenn Ihr glaubt, dass Ihr es besser machen könnt als die Fußballmanager im echten Leben, dann probiert dieses Spiel aus!

: Wenn Ihr glaubt, dass Ihr es besser machen könnt als die Fußballmanager im echten Leben, dann probiert dieses Spiel aus! My City:Star Horse Stable (3,99 €) : Lernt auf einer virtuellen Plattform, wie man sich um ein Pony kümmert, ohne reale Kosten zu verursachen.

: Lernt auf einer virtuellen Plattform, wie man sich um ein Pony kümmert, ohne reale Kosten zu verursachen. Pirate Drops 2 (4,99 €) : Ein 3-Gewinnt-Spiel im Piraten-Stil, das sicherlich eine erfrischende Erfahrung bietet. Arrrrr!

: Ein 3-Gewinnt-Spiel im Piraten-Stil, das sicherlich eine erfrischende Erfahrung bietet. Arrrrr! Cuppy Ball (0,99 €) : Hoffentlich gelingt es Euch, den Becher an der richtigen Stelle zu platzieren, damit der Ball hineinfallen kann.

Diese App-Gratis-Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar. Wenn Ihr einen abgelaufenen Deal gefunden habt, teilt ihn bitte in den Kommentaren unten.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbeanzeigen: Keine Überraschungen!

Ganz grundsätzlich gilt: Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet und das Smartphone anschließend Eurem Nachwuchs in die Hand drückt. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt bitte die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der sich schnell verändernden App-Landschaft nutzen einige Unternehmen clevere Strategien, um Eure persönlichen Daten auszuspähen. Daher ist es wichtig, immer einen kritischen Blick auf die Berechtigungen der Apps zu werfen. Warum braucht ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte? Und wie rechtfertigt eine Taschenlampen-App, dass sie Euren Standort benötigt? Seid Ihr auf der Hut, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor unbefugtem Zugriff schützen.

Wir hoffen, dass Euch die Liste der Apps, die wir diese Woche ausgesucht haben, gefällt. Und wenn wir einen besonders guten App-Tipp vergessen haben: Ab in die Kommentare damit!