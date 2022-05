Smarte Lampen in Gruppen clustern: So geht's mit Alexa

Habt Ihr Euer Smart-Home mit Alexa eingerichtet, nutzt Ihr sicher auch smarte Glühbirnen. In unserem Artikel zeigen wir Euch, wie Ihr die Lampen in Eurem Smart-Home zu Clustern zusammenfügen könnt. So steuert Ihr die Beleuchtung in Eurer Wohnung oder in Eurem Haus noch einfacher per Sprachbefehl oder über das Smartphone.