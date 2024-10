Von heißen Schnäppchen bei Netto, Aldi und Co. berichten wir Euch immer wieder mal. Dieses Angebot, das jetzt kommt, hat aber sogar uns aus den Socken gehauen. Bei Netto gibt es jetzt nämlich dank jeder Menge Gratisbeigaben diese coole Kaffeemaschine effektiv umsonst.

Viele plagen Gewissensbisse, wenn es um guten Kaffee und die Umwelt geht. Vor allem Kapselmaschinen stehen da immer wieder in der Kritik. Doch mit der CoffeeB Globe Kaffeemaschine müsst Ihr Euch keine Gedanken mehr machen. Weder um die Entsorgung der Kapseln, noch um Euren Geldbeutel. Das Besondere: Das Schweizer Gerät setzt bei der Kaffeeherstellung nicht auf herkömmliche Kapseln aus Kunststoff, sondern auf biologisch abbaubare Kaffeekugeln. Unsere Kollegen von inside digital haben die Maschine bereits ausführlich getestet, das durchweg positive Ergebnis lest Ihr hier.

Die CoffeeB Globe Kaffeemaschine ist derzeit mit einem beeindruckenden Rabatt von 66 Prozent im Angebot – für nur 33 Euro. Doch das ist noch nicht alles: Zusätzlich legt Netto vier Kaffeekugeln im Wert von 13 Euro sowie einen 20-Euro-Gutschein für die Filiale obendrauf. Dadurch bekommt Ihr die Kaffeemaschine im Grunde fast geschenkt! Wir haben uns die Aktion genauer angeschaut.

Affiliate Angebot CoffeeB Kaffeemaschine Globe Sichert Euch jetzt den Bestseller Nr. 1 in der Kategorie "Haushalt"

Gratis-Kaffeemaschine? So läuft die Netto-Aktion

Bevor wir auf die Vorzüge der CoffeeB Globe Kaffeemaschine eingehen, werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf das Netto-Angebot. Aktuell senkt der Discounter den UVP der Maschine um satte 66 Prozent, wodurch Ihr sie für 33 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten, erwerben könnt. Ein wirklich fairer Preis für eine Kaffeemaschine, oder?

Zusätzlich erhaltet Ihr vier Packungen der biologisch abbaubaren Coffee Balls im Gesamtwert von 13 Euro gratis dazu. Ihr könnt so die Sorten Lungo Forte, Bio Lungo, Lungo Crema und Espresso Supremo ausprobieren und herausfinden, welche Euch am besten schmeckt. Zieht man den Wert der Kaffeekugeln vom Preis ab, bleiben nur noch 20 Euro übrig. Genau diesen Betrag könnt Ihr als Netto-Filialgutschein erhalten, wenn Ihr die Kaffeemaschine auf der Aktionsseite registriert. Der Gutschein wird digital über die Netto-App bereitgestellt. Zudem verlängert der Hersteller durch die Registrierung die Garantie um 12 Monate – doppelt vorteilhaft also!

CoffeeB: Die umweltfreundliche Kapselmaschine ohne Plastik

Das Angebot ist verlockend, aber wie steht es um die Maschine und den Kaffee, den sie zubereitet? Im Gegensatz zu anderen Kapselmaschinen, die viel Plastik- und Alumüll verursachen, bestehen die CoffeeB-Kaffeekugeln fast ausschließlich aus Kaffee und sind vollständig abbaubar. Ihr könnt sie also einfach in den Biomüll schmeißen. Dank des eleganten Designs und der einfachen, schnellen Zubereitung passt die CoffeeB-Maschine perfekt in jeden umweltbewussten Haushalt – besonders bei diesem unschlagbaren Netto-Deal.