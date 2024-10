Moto AI: Motorolas verbesserte Version des smarten Assistenten

Auf der Lenovo Tech World '24 stellte Motorola die neue Version von Moto AI als kontextbezogenen persönlichen Assistenten vor, der mit Googles Gemini Live vergleichbar ist. Der Motorola-Chatbot, der sich noch im Versuchsstadium befindet, basiert auf LLMs (Large Language Models).

Motorola hob einige der neuen Funktionen hervor, die in die Bereiche Assist, Capture und Create unterteilt sind. Dazu gehört das Verstehen Eurer Umgebung und das Erlernen Eures Verhaltens. Die KI soll so personalisierte Antworten und menschenähnliche Interaktionen liefern, indem sie natürliche Sprache in Aktionen übersetzt. Das bedeutet, dass Moto AI aus Euren Gewohnheiten und dem Verlauf Eurer Eingabeaufforderungen lernt und die Antworten darauf aufbaut.

Ihr könnt Euch von Motorolas LLM-betriebener Moto AI einen Kaffee bestellen lassen. / © Motorola

Insbesondere wurde demonstriert, wie die Nutzer:innen Moto AI zum Beispiel bitten können, einen Kaffee zu bestellen. Ihr sagt lediglich: "Bestell mir einen Eiskaffee" – und die KI sucht dann das nächstgelegene Café, gibt die Bestellung auf und benachrichtigt Euch, wenn es Zeit ist, den Kaffee abzuholen. Es wurde auch gezeigt, dass Ihr ebenso unkompliziert eine Uber-Fahrt bucht und Euch über die voraussichtliche Ankunftszeit des Dienstes informieren lassen könnt.

Das Potenzial ist riesig und Motorola behauptet, dass es in Zukunft in der Lage sein wird, komplexere Aufgaben zu erledigen, wenn es Moto AI weiter entwickelt. Motorola teilte jedoch noch nicht mit, wann die neuen Funktionen der Moto AI verfügbar sind und welche Geräte zunächst unterstützt werden. Motorola gab im Rahmen der Lenovo Tech World lediglich bekannt, dass sich die neuen Features in der Beta-Phase befinden und "im Laufe des Jahres durch Einladungen in das Programm" schrittweise erweitert werden.

Weitere KI-Tools: Zusammenfassungen und Festhalten von Live-Momenten

Das Unternehmen gab auch weitere Details zu einigen KI-Funktionen bekannt, die Anfang des Jahres angekündigt wurden: Catch Me Up, Pay Attention und Remember This.

Catch Me Up bietet eine Zusammenfassung Eurer Benachrichtigungen und kann sie auch nach Dringlichkeit priorisieren. Das ist so ähnlich wie Apples neuer Fokusmodus "Unterbrechungen reduzieren". Bei Pay Attention handelt es sich ebenfalls um eine zusammenfassende Funktion, die jedoch Anweisungen und wichtige Details aus langen Aufzeichnungen und Transkriptionen notiert, damit Ihr sie später abrufen könnt.

Motorolas neue Funktion Remember This ähnelt dem Google-Pixel-Screenshot, mit dem Ihr Text und Details aus Bildern ziehen und später abrufen könnt. / © Motorola

Auf der anderen Seite hat Remember This einige Ähnlichkeiten mit Googles Pixel-Screenshot. Sobald es ausgelöst wird, fordert es Euch auf, ein Foto oder einen Screenshot zu machen, der dann in "Erinnerungen" umgewandelt wird. Der Assistent auf dem Gerät liest den Text und die Details in einem Screenshot und speichert sie für die spätere Verwendung oder wenn es an der Zeit ist, sie abzurufen.

KI-unterstützte "Smart Connect"-Funktion

Der geräteübergreifende Dienst Smart Connect von Lenovo und Motorola wird ebenfalls mit KI ausgestattet. Ein Teil davon ist Intelligent Awareness, und wie der Name schon sagt, ermöglicht es Euch, verbundene und integrierte Geräte in Smart Connect mit natürlichsprachlichen Befehlen zu steuern und zu verwalten.

Es gibt auch eine neue hybride KI, die die Nutzung von KI-Modellen zwischen verbundenen Geräten teilt und gleichzeitig KI für traditionelle Geräte wie IoT ohne maschinelle Lernfähigkeiten ermöglicht.

Außerdem gibt es geräteübergreifende Smart Actions, mit denen Ihr eine bestimmte KI-Funktion Eures Smartphones von einem PC oder Laptop aus starten könnt. Dazu gehört auch das Auffinden und Übertragen von Dateien über ein anderes Gerät.

Meta und Motorola kündigten außerdem an, dass Smart Connect über den Meta Horizon Store auf die Quest-VR-Headsets übertragen wird. Mit der App könnt Ihr dann über ein Quest-Headset auf Nachrichten zugreifen und Apps auf dem Handy starten.

Affiliate Angebot Motorola Razr 50 Ultra

Was haltet Ihr von den KI-News, die Motorola bei der Lenovo Tech World 2024 verkünden konnte?