Umfrage der Woche: Sind Gaming-Smartphones Unsinn?

Im Grunde genommen fasst genau das die Umfrage der Woche auch schon zusammen! Sind Gaming-Smartphones in Euren Augen nutzlos? In den Kommentaren und von vielen anderen Technikbegeisterten hört man eher die Meinung gegen Handys mit Gaming-Fokus. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass sie es nicht sind. Und fast möchte ich dem ganzen einen ausführlichen Beitrag widmen, eine Dissertation – nein, ein Essay!

Aber das ist nicht der Zweck dieses Artikels. Ich verstehe einige der Argumente der Gegner von Gaming-Smartphones. Ich stimme zu, dass ein ROG Phone 5 oder ein Lenovo Legion Duel für rund 1000 Euro viel weniger attraktiv sind als ein Samsung Galaxy S21 Ultra, ein OnePlus 9 Pro oder ein Oppo Find X3 Pro mit sehr guter Leistung, demselben Snapdragon 888-SoC und vor allem einem viel effizienteren Kameramodul.

Sind Gaming-Smartphones wirklich nutzlos?

Allerdings habe ich in meinen Tests bereits den Sinn eines "Gaming"-Datenblatts demonstriert, insbesondere wenn es um die geringere Neigung zu Überhitzung und Thermal Throttling geht. Also nein, Ihr braucht kein Rennbiest, um Call of Duty Mobile zu spielen. Aber Ihr werden mehr aus Call of Duty Mobile herausholen mit einem Smartphone, das das Spiel bei 120 FPS mit maximaler Grafik laufen lassen kann, ohne dass wir uns die Hände verbrennen und der Akku nach 2 Stunden Spielzeit leer ist.

Gaming-Smartphones sind ... Nutzlos – eine reine Modeerscheinung!

Relevant, sie erfüllen ein echtes Bedürfnis!

Ist mir ziemlich egal! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ich habe von einem Kollegen von Android Police mal einen Beitrag aus dem Jahr 2018 gelesen, in dem er Gaming-Smartphones mit einem Tuning-Auto verglichen hat. "Ihr könnt Eurem Auto einen Spoiler, große Räder und einen Lufteinlass auf die Motorhaube setzen, so viel Ihr wollt, es wird dadurch dennoch nicht schneller als ein Honda Civic, wenn es ein Honda Civic ist."

Ich lache darüber mit leichten Tränen der Wut, weil der Vergleich so witzig, teilweise clever, aber insgesamt in meinen Augen falsch ist. Aber vielleicht bin ich auch nur ein Hinterwäldler, der von diesem Testosteron-Geek-Marketing rund um Gaming-Smartphones geblendet ist? Vielleicht bin ich wirklich ein technikverliebter Spinner, der glaubt, dass RGB-LEDs mein Smartphone leistungsfähiger machen, wie ein Tribal-Aufkleber auf einem Twingo.

Wie auch immer, ich würde gerne die Gründe für Eure Abneigung oder Euer Desinteresse an Gaming-Smartphones erfahren. Ist es eine Frage des Preises, des Designs, der Kameraperformance oder einfach, weil diese Nische Euch allgemein nicht anspricht?

Ich bin für Gaming-Smartphones nicht, da ... ... sie zu teuer sind.

... sie hässlich oder zu auffällig sind.

... weil ihre Kameras zu schlecht sind.

... weil normale Flaggschiffe schon leistungsstark genug sind.

... weil es keine guten Spiele gibt, mit denen man sie "ausfahren" kann. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Andererseits, wenn Ihr ein aufgeklärter und visionärer Mensch wie ich seid und den Wert eines Gaming-Smartphones im Vergleich zu einem "normalen" Smartphone zu schätzen wisst, würde ich auch gerne wissen, warum.

Ich mag Gaming-Smartphones, da ... ... sie einen echten Leistungsgewinn bringen.

... normale Flaggschiffe im Spiel zu stark überhitzen.

... ich unter optimalen Bedingungen Mobile Games spiele, als zu fotografieren.

... mein Smartphone meine Hauptkonsole ist. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Vielen Dank im Voraus an alle, die an der Umfrage teilnehmen werden. Wie immer lade ich Euch herzlich dazu ein, Eure Wahl zu erläutern und in den Kommentaren zu diskutieren. Denn es sind natürlich Eure Kommentare, die interessant sind, nicht die nackte Statistik. Zum Schluss wünsche ich Euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns am nächsten Montag sehen, um die Ergebnisse zu besprechen. Bis bald!