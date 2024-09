Nach neun Monaten konnte ich endlich den Withings BeamO in die Finger bekommen, ein kompaktes All-in-One-Gerät, das die Telemedizin und die persönliche Diagnostik aufmischen soll. Der auf der CES 2023 vorgestellte BeamO vereint ein EKG, ein Pulsoximeter, ein digitales Stethoskop und ein kontaktloses Thermometer in einem eleganten 4-in-1-Gesundheitsscanner. Mit den anstehenden FDA- und CE-Zertifizierungen will Withings den BeamO zu einem großen Player im Bereich der persönlichen und telemedizinischen Medizin machen. Aber wie gut funktioniert er wirklich?

Funktionelles & schlankes Design

Nachdem ich den Withings BeamO eine Zeit lang ausprobiert habe, habe ich festgestellt, dass er ein wirklich praktisches Gerät zur Gesundheitsüberwachung ist. Sein minimalistisches Design passt gut in den Alltag und er ist klein genug, um ihn in einer Schublade zu verstauen, wenn Ihr ihn nicht braucht. Was ich am meisten schätze, ist, dass sie tragbar ist - Ihr könnt sie ganz einfach mit auf Reisen nehmen, damit Ihr nicht das Gefühl habt, Eure Gesundheit zu vernachlässigen. .

Der Withings BeamO zeigt Herzschlag und Sauerstoffgehalt auf dem Display an. / © nextpit

Ich war überrascht, wie viele Funktionen der BeamO in ein so kompaktes Gerät packt. Es hat zwei Elektroden am Rand für EKG-Messungen, ein Stethoskop an der Unterseite und einen Thermometersensor an der Oberseite. Es ist wirklich intuitiv zu bedienen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich trotz der vielen Funktionen auf Komfort verzichten muss.

Der BeamO nutzt EKG-Sensoren, um Anzeichen von Vorhofflimmern zu erkennen. / © nextpit

Auch die Langlebigkeit des BeamO ist beeindruckend - er fühlt sich robust an und ist trotzdem leicht, was ihn für eine Vielzahl von Situationen geeignet macht. Egal, ob Ihr ihn für schnelle Gesundheitschecks in der Familie oder für das Management einer chronischen Erkrankung verwendet, der BeamO ist so konzipiert, dass er sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpasst, ohne kompliziert zu sein.

Die Vision von Withings: Euer Zuhause in das Traumlabor eines Arztes verwandeln