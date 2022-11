4K-TV von LG zum Tiefstpreis: Mehr Fernseher braucht kein Mensch

Fußballweltmeisterschaften sind immer Zeiten, in denen die Verkaufszahlen von Fernsehern in die Höhe schnellen. Auch, wenn die Einschaltquoten aktuell nicht auf sonderlich großes Interesse schließen lassen: So kurz vor Weihnachten und speziell am Black Friday verkaufen sich Smart-TVs trotzdem wie geschnitten Brot.

Das liegt auch an Angeboten wie dem, welches bei Amazon gerade für den 4K-OLED-TV von LG aufgerufen wird: 749 Euro werden fällig!

Lohnt sich das Angebot zum OLED-TV A2 von LG?

Pünktlich zu den Deal-Tagen haben die Händler natürlich auch diesen Preis wieder leicht auf 899 Euro hochgezogen. Das war der Preis, zu dem die Kiste in den letzten zwei Monaten gehandelt wurde, allerdings gab es zuletzt einen Straßenpreis von 839 bis 849 Euro. Jetzt kostet der Smart TV gerade einmal 749 Euro und erzielt damit einen Bestpreis!

Lohnt es sich denn, sich diesen Fernseher ins Haus zu holen? LG ist zusammen mit Samsung der König im Smart-TV-Land. Stiftung Warentest und ComputerBild bewerten das Gerät mit "Gut", HiFi.de sogar mit "Sehr gut". Das hat auch gute Gründe: Der Kontrast des OLED-Panels ist hervorragend, gleiches gilt für die Darstellung der Farben. Ihr müsst allerdings damit leben, dass Bilder mit 50 Hertz wiederholt werden.

Obwohl der A2 ganz klar das Einsteigermodell der diesjährigen OLED-TVs von LG ist, können sich seine HDR-Bilder sehr gut sehen lassen. Dazu sind HDR10 und Dolby Vision mit an Bord. Letzterer Premium-Standard wird unter anderem von zahlreichen Streaming-Diensten wie Netflix und Disney Plus angeboten. Das HDR-Verfahren HLG (Hybrid Log Gamma) ist für 4K-TV-Sender und wird natürlich ebenfalls unterstützt.

Das HDR-Bild ist brillant, und der Fernseher erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 600 Nits. Der HDR-Farbraum P3 wird zudem vollständig erfasst. Mit an Bord ist der obligatorische Triple-Tuner für Kabel, Satellit und Antenne, zudem gibt es Bluetooth und drei HDMI-Anschlüsse (allerdings kein 2.1).

Als Betriebssystem kommt LGs aktuelles WebOS 22 zum Einsatz, welches sehr umfangreich ist und Euch eine Oberfläche bietet, mit der Ihr schnell zurechtkommen solltet. Natürlich könnt Ihr den Fernseher auch per Sprache kontrollieren. Unterstützt werden Google Assistant, Alexa und auch Apple mit AirPlay bzw. HomeKit.

Was sagt Ihr? Ist das ein Fernseher, von dem Ihr Euch vorstellen könnt, ihn Euch selbst unter den Weihnachtsbaum zu legen?