DIE Smartwatch für Fitness-Fans: Forerunner 245 zum Top-Preis am Black Friday

Sucht Ihr am Black Friday nach einer neuen Fitness-Uhr? Dann solltet Ihr das Angebot für die Garmin Forerunner 245 Music bei Amazon nicht verpassen. Das leistungsstarke Wearable bietet für Läufer, Radfahrer, Schwimmer & Co. tolle Vorteile wie eine ultralange Akkulaufzeit und Nutzung von Garmins riesigem Zubehör-Ökosystem. Im Deal-Check stellen wir Euch Angebot und Modell in aller Kürze vor!

Music-Variante der Forerunner 245 bei Amazon für nur 189,00 Euro

Gehört zu den bisher besten Angeboten für die Smartwatch im Netz