Black Friday 2022: Die besten Tech-Schnäppchen vor der Black Week

Next Pit TV

Diese Auswahl wird während der Black Friday Week ab dem 18. November über den Black Friday 2022 am 25. November bis hin zum Cyber Monday am 28. November regelmäßig aktualisiert.

Inhaltsverzeichnis:

Die besten Tech-Schnäppchen am Black Friday 2022

In diesem Artikel werden wir die besten Black-Friday-Deals zusammenstellen, die einen echten Rabatt bieten und nicht nur einen aufgeblasenen Preis. Wir sortieren und analysieren die Tech-Schnäppchen nach Anbietern sortiert.

Black Friday 2022: Die besten Angebote von Amazon

Amazon selbst hat derzeit noch keine Tech-Angebote für Black Friday 2022 im Angebot. Es gibt allerdings bereits diverse Hersteller, die einen Black-Friday-Frühstart hinlegen und diese Rabatte dann auch auf Amazon spiegeln. Ihr findet daher weiter unten im Artikel auch diverse Amazon-Links.

Hier ergänzen wir weitere Angebote, sobald sie verfügbar sind.

Black Friday 2022: Die besten Angebote von Saturn/Media Markt

Der 18. November ist zwar noch nicht der "echte" Black Friday, doch Saturn* und Media Markt* starten bereits einen Freitag vor dem großen Schnäppchentag mit den ersten Angeboten durch. Sobald diese verfügbar sind, werden wir sie an dieser Stelle aktualisieren.

Black Friday 2022: Die besten Angebote von Otto, Cyberport und weiteren Händlern/Herstellern

Jackery:

Jackery bietet zum Black Friday 2022 rabattierte Solarpanels und Powerstations. Der erste Link führt zu einem Solarpanel mit 30 Prozent Rabatt, der nächste Link zu allen Black-Friday-Deals bei Jackery.

Affiliate Angebot Jackery SolarSaga 100 Panel 30 Prozent Rabatt

Affiliate Angebot Black Friday bei Jackery

Ecovacs:

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T9 AIVI Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot X1 Turbo Zur Geräte-Datenbank

Xiaomi:

Die Xiaomi-Friday-Aktion ist längst im Gange und läuft noch bis zum 1. Dezember. Hier wechseln ständig die Angebote. Auch hier findet Ihr einen interessanten aktuellen Deal zum Poco F4 GT (Test) sowie den Link zur Xiaomi-Friday-Seite.

Affiliate Angebot Xiaomi-Friday

Affiliate Angebot Xiaomi Poco F4 GT Zur Geräte-Datenbank

Samsung:

Bei Samsung sind wieder #BlackWeeks – das bedeutet, dass wir uns wieder selbst Bundles zusammenstellen können. Bestellt beispielsweise das Galaxy Z Flip 4 (Test) und erhaltet einen Fernseher oder einen Staubsaugerroboter gratis dazu.

Affiliate Angebot Samsung Black Weeks

Was ist der Black Friday?

Der Black Friday ist eine Verkaufsaktion, die wir direkt aus den USA importiert haben, und die in Deutschland etwa seit 2013 im größeren Rahmen stattfindet. Um den Freitag herum gibt es viele weitere Deal-Tage, das "Black Weekend" bzw. die "Black Week". Einige Händler nutzen diese Zeit, um im November noch einen längeren Deal-Zeitraum zu etablieren.

Wollt Ihr mehr wissen? Dann empfehle ich Euch unseren ausführlichen Artikel über die Ursprünge des Black Friday.

Lasst Euch von den Angeboten aber bitte nicht blenden! Manchmal, wenn nicht sogar oft, schummeln die Händler, um ihre Angebote toller wirken zu lassen, als sie tatsächlich sind. Daher ist es wichtig, die Preise zu vergleichen und vor allem die durchgestrichenen Preise, die von den Händlern angegeben werden (und die viele Tech-Websites ungeprüft übernehmen), nicht blind für bare Münze zu nehmen.

In diesem Artikel erkläre ich Euch, warum der Black Friday der beste UND der schlechteste Zeitpunkt ist, um ein Smartphone zu kaufen.

Der Black Friday 2022 findet am Freitag, den 25. November 2022 statt. / © BongkarnGraphic / Shutterstock.com

Wann findet der Black Friday 2022 statt?

Der Black Friday 2022 ist offiziell für Freitag, den 25. November 2022 terminiert – wie immer am vierten Freitag des Monats, direkt nach dem Donnerstag des Thanksgiving-Festes. Die Sonderangebote beginnen jedoch bereits eine Woche vorher, am 18. November 2022. Das ist der Beginn der Black Friday Week 2022. Das ist selbstverständlich nur ein Vorwand, um uns schon im Voraus mit ersten Schnäppchen zu bombardieren. Wenn man aber ordentlich sucht, kann man auch in dieser Zeit bereits sehr gute Deals finden.

Der echte Black Friday 2022 findet jedenfalls am Freitag, den 25. November statt und Händler wie Amazon, Saturn, Media Markt und Cyberport sowie Hersteller wie Samsung, Apple, Xiaomi und Co. sollten ihre Angebote ab 0:01 Uhr scharfstellen. In der Regel und aus Erfahrung brauchen die Websites der Händler immer mehrere Stunden, um sich zu aktualisieren, somit lohnt es sich selten, die ganze Nacht wach zu bleiben.

Wie lange geht der ganze Black-Friday-2022-Spaß? Natürlich zunächst mal den ganzen Tag am Freitag, den 25. November. Der Black Friday 2022 geht aber auch über das Wochenende (Black Friday Weekend) hinaus und endet am Montag, den 28. November 2022, mit dem Cyber Monday. Dieser letzte Tag könnte interessant sein, weil er sich fast ausschließlich auf Tech-Produkte konzentriert.

Wie überprüft NextPit die Rabatte am Black Friday 2022?

Am Black Friday 2022 werden alle von NextPit ausgewählten Schnäppchen auf verschiedene Aspekte hin überprüft.

Wir beginnen mit einem Preisvergleich über Online-Vergleichsportale wie Keepa (nur für Amazon), Geizhals oder Idealo, um sicherzustellen, dass der angekündigte Rabatt auch tatsächlich gewährt wird und dass der durchgestrichene Preis kein überhöhter ist. Im Grunde schaut Ihr Euch an, ob das Produkt im Angebot wirklich billiger ist als vor dem Black Friday oder nicht.

Ihr solltet auch überprüfen, woher das Produkt kommt, ob es direkt vom Händler oder von einem Drittanbieter über seinen Marktplatz verkauft wird. Drittanbieter bieten nicht denselben Kundendienst und dieselben Rückgabe- und Geld-zurück-Garantien wie z. B. Amazon, und das ist wichtig zu beachten.

All das beeinflusst auch unseren Preisvergleich. Wenn zum Beispiel ein Smartphone bei Amazon im Angebot ist, vergleichen wir den durchgestrichenen Preis mit dem Preis, den Amazon vor dem Angebot verlangt hat. So sehen wir, ob er mit dem durchgestrichenen Preis übereinstimmt, der uns angezeigt wird. Wir vergleichen nicht mit dem Preis auf dem Marktplatz, der zwangsläufig niedriger ist.

Dasselbe gilt für eine Werbeaktion eines Drittanbieters. Wir werden nicht mit den offiziellen Preisen von Amazon vergleichen, sondern mit den Preisen anderer Marktplatzverkäufer. Durch diese Unterscheidung beim Preisvergleich verhindern wir, dass Ihr auf Marketplace-Deals reinfallt, die eigentlich keine sind.

Wenn der tatsächliche Rabatt mindestens 30 Euro beträgt, halten wir das für einen guten Deal und empfehlen dir diesen Black Friday 2022 Rabatt.

Wie verfolgt Ihr den Black Friday 2022 auf NextPit?

Wir sind da, um Euch durch den Black Friday 2022 zu begleiten und all die Schnäppchen-Tage drumherum. Wir überprüfen persönlich alle Deals, die auf NextPit geteilt werden. "Wir" meint in diesem Fall unser komplettes deutsches Redakteurs-Team. Das besteht aus Stefan, Matt, Casi und natürlich unser Deal-Speerspitze und Schnäppchen-Spürnase Dustin, der redaktionsintern nicht zufällig Deal-Dustin getauft wurde.

Ihr werdet auf unserer Homepage regelmäßig Artikel über die Black Week, den Black Friday und den Cyber Monday finden. Folgt uns aber gerne auch auf Twitter, Facebook oder Telegram, wo wir unsere Auswahl an Black-Friday-2022-Schnäppchen teilen. Wenn Ihr mögt, könnt Ihr aber auch jeden von uns auf anderen Wegen – per Mail, auf den sozialen Netzwerken oder hier in den Kommentaren – anhauen, wenn Ihr Fragen habt.

In der Zwischenzeit schaut euch gerne bei NextPit um nach Eurem Traum-Smartphone oder Eure kommenden Kopfhörer. Hier findet Ihr eine große Auswahl an Testberichten, Vergleichen und Bestenlisten zu vielen Produkten:

Smartphones:

Weitere Bestenlisten: