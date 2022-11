Welcher Black Friday? Pixel 6a + Xbox Series S + Chromecast zum Bestpreis

Kurz nachdem ich meine drei Kreuze in den Kalender gemacht habe, da der Black Friday und Cyber Monday vorbei ist, habe ich einen Deal rund um das Google Pixel 6a gefunden, der selbst an diesen Tagen als Top-Deal deklariert werden kann. Zu haben gibt es hier das Smartphone mit einem o2-Tarif und einer Xbox Series S, sowie einem Google Chromecast. Als Gamer werde ich mir den Deal mal genauer anschauen und verrate Euch in diesem Tarif-Check, warum es sich für Euch lohnen könnte.