Samsung Galaxy S23 Unpacked-Event Anfang Februar 2023

Next Pit TV

Samsung: "Galaxy Unpacked"-Event 2023 kommt Anfang Februar

Laut einer Quelle in Samsungs Heimatland soll die nächste Galaxy-Reihe in San Francisco, USA, vorgestellt werden. Es gibt noch kein endgültiges Datum und auch keine offizielle Unpacked-Einladung, aber es wird in der ersten Februarwoche erwartet, wie eine Führungskraft des Unternehmens sagte.

Samsung wird die Veranstaltung im Jahr 2023 erneut real abhalten und nicht virtuell stattfinden lassen. Dies ist auch das erste Mal, dass wieder eine vollständige persönliche Vorstellung stattfindet, nachdem die Pandemie das bei früheren Veranstaltungen verhinderte. Sowohl die Vorstellung des Galaxy S22 als auch die des Samsung Galaxy S21 wurden virtuell abgehalten und für Fans und Medien per Livestream übertragen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 4 Zur Geräte-Datenbank

Samsung Galaxy S23 (Plus) mit riesigem Akku

Ein FCC-Listing (Federal Communications Commission) enthüllte die wichtigsten Hardware-Spezifikationen des Galaxy S23, darunter Akkugröße, Kameras und Prozessor. Das Galaxy S23 hat einen deutlich größeren Akku mit 3.900 mAh, während das Plus-Modell mit 4.700 mAh ausgestattet sein wird. Beide sind 200 mAh größer als ihre Vorgängermodelle.

Ein Renderbild des Samsung Galaxy S23 zeigt kreisförmige Kameraringe. / © Twitter/u/OnLeaks

Neben dem anscheinend bestätigten Snapdragon 8 Gen 2 würde das Lineup auch von der neuen 32-MP-Frontkamera im Punch-Hole-Design profitieren. Leider bleibt das Dreifach-Kameramodul weitestgehend unverändert. Außerdem kann man davon ausgehen, dass Samsung neben dem neuen Snapdragon ISP (Image Signal Processor) auch verbesserte Software-Algorithmen einbaut.

Über den Preis des Lineups ist noch nichts bekannt. In Anbetracht der aktuellen Inflation, mit der alle Unternehmen zu kämpfen haben, können wir eine Preiserhöhung nicht ausschließen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Ultra Zur Geräte-Datenbank

Wird eine Preiserhöhung die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Ihr Euch ein Galaxy S23-Modell zulegt? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.