Auch ohne Black Friday: Freenet-Tarif mit 40 GB zum Knallerpreis!

Habt Ihr am Black Friday ein neues Smartphone abstauben können, aber Euch fehlt einfach noch der passende Tarif? Dann schaut jetzt besser genau hin, denn bei Freenet gibt es aktuell einen wirklich spannenden Deal. Hierbei handelt es sich um die Mobilfunktarif "green LTE 30GB" von Freenet, bei dem Ihr noch einmal 10 GB on top erhaltet und gleichzeitig fast 30 Euro monatlich sparen könnt.

Solltet Ihr Euer neues Samsung Galaxy S22 Ultra (Direkt zum Deal!) oder Google Pixel 6a (Direkt zum Deal!) also mit einem Vertrag versehen wollen, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Dabei ist das Angebot so gut wie konkurrenzlos, allerdings handelt es sich zwar um das 4G-Netz der Telekom, ihr werdet jedoch nicht Kunde beim bekannten Magenta-Unternehmen. Der Anbieter heißt hier nämlich freenet.

Lohnt sich das Tarif-Angebot von Freenet?

Ihr erhaltet hier einen Tarif mit richtig satt Datenvolumen. Wir sprechen hier von 40 GB, für die Ihr gerade einmal 14,99 Euro monatlich zahlen müsst. Dabei beträgt die Mindestlaufzeit 24 Monate und Ihr könnt den Tarif nach Belieben beginnen lassen. Außerdem wird Euch der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro erstattet, wenn Ihr spätestens 30 Tage nach der Aktivierung eine SMS an Freenet schickt.

Freenet-Übersicht Eigenschaft green LTE Allnet-Flat Datenvolumen 40 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s Netz Telekom 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Anschlusspreis Entfällt Gesamtkosten 359,76 Euro Zum Angebot!

Ihr zahlt also nach Ablauf der Mindestlaufzeit insgesamt 359,76 Euro für den Tarif. Einen Tarif mit solch einem massigen Datenvolumen für einen ähnlichen Preis zu finden, ist selbst während der Dealtage im November fast unmöglich. Bedenkt allerdings, dass ihr nach Ablauf der zwei Jahre nicht mehr den vergünstigten Preis zahlt, sondern sich die monatliche Rate auf 41,99 Euro erhöht.

Lest auch: Noch mehr Angebote findet Ihr in unserer großen Telekom-Tarifübersicht.

Außerdem fehlt Euch hier leider 5G, und Ihr surft mit 50 MBit/s. Die Bandbreite ist für Discount-Tarife noch recht moderat und auch der fehlende neue Mobilfunkstandard sollte kein allzu großes Problem darstellen, da dieser nach wie vor noch nicht wirklich verbreitet ist. Dementsprechend erhält der Deal auch das Deal-Dustin-Gütesiegel. Sucht Ihr nach einem günstigen Tarif mit ordentlich Datenvolumen, solltet Ihr Euch das Angebot nicht entgehen lassen. Ihr solltet Euch allerdings beeilen, wer weiß, wie lange das Angebot noch besteht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Deals auch am Black Friday interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!