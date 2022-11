Cyber Monday bei Tink: Pixel 6a, Sonos und mehr zu Kracherpreisen

Wie so oft lässt sich Tink mit spannenden Angeboten nicht lumpen. Auch am Cyber Monday könnt Ihr dort also noch schöne Gadgets zu lohnenswerten Preisen schießen.

Affiliate Angebot Die Tink-Angebote zum Black Friday im Überblick

Wer hier regelmäßig mitliest, hat den Tink-Store natürlich sowieso auf dem Zettel. Zum Black Friday bzw. zur Black Week haut Tink wieder amtlich raus und wir haben uns hie rein paar Deals angeschaut, die wir Euch ans Herz legen wollen:

Google:

Zwei coole Deals gibt es von Google, in zwei grundverschiedenen Kategorien. Einmal das bereits erwähnte Pixel 6a, das zusammen mit den Pixel Buds der A-Serie angeboten wird. Zwar erhaltet Ihr das Mittelklasse-Smartphone aktuell auch für round about 345 Euro – dafür gibt es aber eben auch die Ohrhörer dazu, für die Ihr separat aktuell ebenfalls um die 60 Euro hinblättern würde.

Außerdem könnt Ihr Euch fürs Smart-Home den Google Nest Hub der zweiten Generation an Land ziehen. Da hat sich der Preis zuletzt um die 50 Euro eingependelt, in den Deal-Tagen geht es runter auf knapp 45 Euro. Think hingegen verlangt 95,95 Euro – für gleich zwei (!) Geräte. Schlagt also flott zu, denn die Deals gelten nur noch für wenige Stunden!

Affiliate Angebot Google Nest Hub (2nd gen.) Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Google Pixel 6a + Pixel Buds, A-Series

Sonos:

Einige Produkte aus der Sonos-Familie sind ebenfalls in interessanten Bundles preisreduziert. Wer Lust hat, dass ein wenig Musik ins eigene Smart-Home kommt, schaut jetzt mal genau hin Besonders reizvoll finde ich das "Sonos One Arc 5.1" Heimkino-Set. Das kostete zuletzt stets über 1.800 Euro und besteht aus vier Geräten: 2x Sonos One Gen. 2, 1x Sonos Arc Soundbar und 1x Sonos Sub Gen. 3 - WLAN-Subwoofer. Wer jetzt bei Tink zuschlägt, blättert lediglich 1.529 Euro hin, was den aktuellen Tiefstpreis darstellt. Wer den Gutschein-Code "ArcFriday" nutzt, spart sogar nochmal 30 Euro, sodass 1.499 Euro fällig werden.

Affiliate Angebot Sonos One Arc 5.1 Heimkino Set Bundle besteht aus 2x Sonos One Gen. 2, 1x Sonos Arc Soundbar und 1x Sonos Sub Gen. 3 - WLAN-Subwoofer

Weitere interessante Sonos-Deals, bei denen Ihr mit dem Code "BeamMonday" ebenfalls nochmal 30 Euro abziehen könnt:

Affiliate Angebot Sonos One Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set Rabattcode "BeamMonday"

Affiliate Angebot Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set Code "BeamMonday"

Affiliate Angebot Sonos One Beam 5.1 Heimkino Set Code "BeamMonday"

Schaut auf der Seite vorbei für weitere Sonos-Deals! Aber es gibt auch noch Angebote anderer Hersteller. Gerade diejenigen unter Euch, die gerade ins Smart-Home einsteigen, oder es ausbauen wollen, sind hier gefragt:

Affiliate Angebot tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge

Affiliate Angebot eufyCam 3 Starter Set 3+1

Affiliate Angebot Yale Linus Smart Lock + Bridge + Adjustable Zylinder

Wühlt Euch mal durch die Tink-Seite, aber lasst Euch nicht zu viel Zeit beim Kaufen. Es ist wie bei Aschenbrödel: Um Mitternacht ist der Spaß vorbei!