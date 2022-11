Apple Watch 7: 45-mm-LTE-Modell so günstig wie nie bei Amazon!

Große Apple Watch Series 7 mit GPS und LTE für 459 Euro

Die Apple Watch ist nicht ohne Grund die beliebteste Smartwatch auf der Welt. Bei einem Apple-Produkt kann man sich einfach auch nach Monaten, wenn nicht sogar Jahren sicher sein, dass man nach wie vor einen guten Gebrauchtpreis beim Wiederverkauf erlangt. Ein Grund, warum man nur sehr selten ein satt reduziertes Apple-Device schnappen kann. Doch heute ist es mal wieder soweit und bei der Apple Watch Series 7 sind satte 100 Euro zu sparen.

Wir reden hier nicht vom 41 Millimeter "kleinen" WLAN-only-Modell, sondern von der LTE-4G-Variante mit einem 45-Millimeter-Aluminium-Gehäuse und einem abyssblauen Sportarmband. Anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 559 Euro zahlt Ihr also nur 459 Euro. Natürlich sind die ganzen tollen Dinge wie ein Fitnesstracker, der sogar Eure Schrittlänge analysiert und trackt, ein Always-on-Display, welches sich unter watchOS 9 auch dediziert an- und ausschalten lässt, sowie EKG-, Herzfrequenz- und Blutsauerstoff-Features mit an Bord.

Chef sagt ja!

Auch Fabien war in seinem ausführlichen Test der Apple Watch Series 7 sichtlich begeistert. Die IP-Zertifizierung, das größere Display zum Vorgänger und die spürbar schnellere Smartwatch an sich, ließen tatsächlich das Urteil "ziemlich geiler Scheiß" zu. Bleibt nur noch die Frage des Preises:

Apple Watch Series 7 Jetzt noch mal schnell 100 Euro beim Cyber-Monday-Deal sparen.

Gefühlt ist der Nachlass ein Gewinn, doch was sagt die Langzeitentwicklung von drei Monaten zu dem Preis? Bis auf einen Tag, wo es die Apple-Smartwatch für 439 Euro gab, ist das aktuelle Angebot Bestpreis. Lediglich ein auf Seriosität nicht nachprüfbares Angebot für 455 Euro habe ich noch bei eBay gefunden. Dann doch lieber 4 Euro mehr und auf Nummer Sicher gehen bei Amazon.

Habt Ihr denn schon ein Schnäppchen unter unseren vielen Angeboten machen können? Schreibt uns gern Eure Erfolgskäufe in die Kommentare.