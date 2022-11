Gamer aufgepasst: So günstig gibt's die Xbox Series S am Cyber Monday

Am Abend des Cyber Monday haben wir noch einen Deal für die Gaming-Fraktion. Wer sich oder seinen Liebsten eine Xbox Series S unter den Weihnachtsbaum legen will, sollte sich dieses Angebot mal ansehen.

Ich muss gestehen, dass ich den besten Deal für die Xbox Series S verbaselt habe. Da gab es die Spielkonsole aus Redmond nämlich für weniger als 200 Euro. Der Deal ist weg, aber auch die aktuell aufgerufenen 222 Euro sind mehr als fair.

Lohnt sich der Kauf der Xbox Series S?

So viel hab ich ja schon verraten: Es ist nicht der Tiefstpreis. Aber die 222 Euro, die Ihr derzeit bei Amazon und u.a. auch Saturn und Media Markt für die Spielkonsole mit 512 GB Speicherplatz abdrückt, gehen absolut klar. Übers letzte Vierteljahr gesehen, lag der Straßenpreis meistens zwischen 245 und 260 Euro, sodass Ihr unbesorgt zuschlagen könnt.

Was Ihr dafür geboten bekommt? Eine kompakte und leistungsstarke Konsole auf der Höhe der Zeit. Neben der Xbox ist auch ein Controller mit am Start, ebenso ein HDMI-Kabel. Die Konsole ist abwärtskompatibel, sodass Euch der Spielstoff erhalten bleibt, den Ihr für eine vorherige Konsole erworben habt. Damit Euch die Gaming-Munition niemals ausgeht, sorgt dann optional schließlich der Xbox Game Pass, mit dem Ihr unzählige großartige Spiele streamen könnt. Auch, wenn die Kiste nicht mit dem großen Bruder, der Xbox Series X mithalten kann, so bietet die S-Variante doch 120 FPS und Raytracing.

Allerdings müsst Ihr ohne Laufwerk auskommen, es gibt keinen 8K-Support und "nur" eine 1440p-Auflösung. Wenn Ihr damit klarkommt, gerne eine kompakte, nicht einmal zwei Kilo schwere Konsole im Haus hättet, dann solltet Ihr zuschlagen, solange der Cyber Monday noch andauert.