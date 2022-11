Amazon verramscht beliebtesten E-Scooter: Xiaomi Pro 4 zum Bestpreis!

Natürlich gibt es am Black Friday auch Angebote für E-Scooter! Die beliebten Vehikel für die berüchtigte "letzte Meile" werden aktuell im Netz günstiger Angeboten. Aber nur der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ist das beliebteste Modell in seiner Kategorie bei Amazon. Der Versandriese bietet das Modell zum Schnäppchenfest für nur 750 Euro an – und unterbietet damit alle anderen Händler!

Mit einer Reichweite von 55 Kilometern, Luftreifen für eine bequeme Fahrt auf unebenen Untergründen und einem Maximalgewicht von 120 Kilogramm, ist der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro eines der Top-Modelle unter den E-Tretrollern. Das mag der Grund sein, warum er der beliebteste E-Scooter auf Amazon ist. Zum Black Friday zahlt Ihr für das Modell kurzzeitig nur 750 Euro.

Andere Händler verlangen am Black Friday mindestens 760 Euro für den Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Und auch in der Vergangenheit gab es laut Preissuchmaschinen nur selten bessere Deals für Xiaomis leistungsstarken E-Scooter.

Lohnt sich der Kauf des Electric Scooter 4 Pro?

Der Electric Scooter 4 Pro ist eines der Top-Modelle des Herstellers. Wie bereits erwähnt profitiert Ihr dabei von einem hohen Fahrkomfort aufgrund von Luftreifen, während die meisten Hersteller auf Reifen aus Vollgummi vertrauen. Die Reichweite von 55 Kilometern ist ebenfalls höher als bei vielen Mitbewerbern. Da es in Deutschland nicht anders erlaubt ist, müsst Ihr Euch mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h zufrieden geben.

Das bedeutet allerdings, dass Ihr den Xiaomi Electric Scooter 4 Pro auch tatsächlich auf deutschen Straßen fahren dürft. Zur Straßenzulassung dazu gehört natürlich ein leistungsstarkes Doppel-Brems-System, dem Xiaomi beim 4 Pro noch ein E-ABS-System am Vorderreifen hinzufügt. Ein Bremslicht hinten, ein Frontlicht vorne sowie seitliche Reflektoren sind ebenfalls vorhanden.

Für mehr Sicherheit beim Fahren sorgen zudem drei Geschwindigkeitsstufen, mit denen Ihr Euch beispielsweise an die Geschwindigkeit von Fußgängern anpassen könnt. Einklappen könnt Ihr den Scooter in nur drei Sekunden, wodurch er bequem mit in die Bahn oder in den Kofferraum passt.

Noch ein Hinweis: Ohne Versicherung dürft Ihr E-Scooter in Deutschland nicht auf öffentlichen Straßen betreiben. Kontaktiert also direkt nach dem Kauf Euren Versicherer, sodass Ihr direkt nach dem Eintreffen des Paketes losfahren könnt!